El Gobierno regional considera que el modelo agrario de Castilla-La Mancha es “el mejor preparado del mundo” para afrontar el cambio climático

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha avanzado que en la próxima PAC habrá una ayuda de 26 millones de euros para el viñedo de secano en vaso.



Respecto a la sequía, ha señalado que “estamos intentando ir por delante, invertir primero en infraestructuras, que estén hechas cuando se necesite el agua: pozos, canalizaciones o tuberías”.



Las existencias en bodega, en este final de campaña, son menores que el año pasado, “datos muy positivos para el mercado, sumados a la vendimia corta y de gran calidad que se espera en Castilla–La Mancha”, ha explicado el consejero.

Toledo, 24 de agosto de 2022.– El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha afirmado, tras reunirse con el presidente de Cooperativas Agro–alimentarias de España, Ángel Villafranca, que Castilla–La Mancha es la región del mundo “que más resiliente va a ser frente al cambio climático”, la mejor preparada para afrontarlo gracias a los cultivos autóctonos y bien adaptados al territorio y a su gran número de hectáreas de producción ecológica.



Martínez Arroyo ha puesto como ejemplo el viñedo. En Castilla–La Mancha, “la viña crece por naturaleza, tenemos variedades autóctonas extraordinariamente adaptadas a la sequía, capaces de afrontar el cambio climático”, ha concretado. Además, ha afirmado que “contamos con 63.000 hectáreas de viñedo ecológico”, una cifra que crece cada año y que va a seguir recibiendo el apoyo del Gobierno regional, a través de una nueva línea de ayudas en la próxima PAC.



El consejero ha destacado que el objetivo es proteger 50.000 hectáreas de viñedo con más de 50 años de antigüedad, en vaso y de secano, para lo que se destinarán 26 millones de euros durante los próximos cinco años, lo que supondrá una ayuda media de 100 euros por hectárea.



Además, Martínez Arroyo ha recordado que el 31 de agosto entrará en vigor la nueva Ley de la Viña y el Vino de Castilla–La Mancha, una normativa “moderna” que se aprobaba en las Cortes regionales recientemente y que es fundamental porque “somos la región con más superficie de viñedo, la que más vino produce y la bodega del mundo”.



Durante el encuentro mantenido hoy también han abordado la anticipación del Gobierno regional a la sequía. En este sentido, el consejero ha declarado que “estamos intentando ir por delante, invertir primero en infraestructuras, que estén hechas cuando se necesite el agua: pozos, canalizaciones o tuberías”. Además, ha indicado que para hacer frente a los problemas ya “anticipamos ayudas ganaderas”.



En materia de agua se ha hecho “un esfuerzo inversor muy importante en colaboración con el Gobierno de España”, ha asegurado Martínez Arroyo, quien ha recordado actuaciones en los municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía; el Campo de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real; o la Tubería a la Llanura Manchega, que se va a poner en marcha “dentro de muy poquito” y que abastecerá agua de calidad en cantidad suficiente a 80.000 castellanomanchegos de 15 municipios, “para que la región pueda seguir prosperando”, ha manifestado.



Campañas agroalimentarias



El consejero ha confirmado que hay menos excedentes de vino en los almacenes de las bodegas, debido al buen ritmo de ventas en la región. Las existencias en bodega, en este final de campaña, “están en torno a los once millones de hectolitros de vino y mosto, dos millones menos que el año pasado. Datos muy positivos para el mercado, sumados a la vendimia corta y de gran calidad que se espera en Castilla–La Mancha”, ha explicado.



Respecto a la campaña de cereal, Martínez Arroyo ha explicado que está “dentro de la media”, aunque “más baja que la pasada, que fue extraordinariamente positiva”. A su juicio, el sector cerealista de Castilla–La Mancha va a ser capaz de competir en un mercado que es “muy rentable” en la venta del producto, pues la campaña ha sido aquí “mejor que en otras comunidades autónomas y eso redundará en beneficio de nuestros pueblos, pues en muchos casos son cooperativas quienes los comercializan”.



Acerca del melón y la sandía, ha valorado la actual como “una campaña extraordinariamente positiva, gracias a que el sector ha sido capaz de organizarse”. El consejero ha recordado que “se ha sembrado menos superficie que otros años, unas 8.000 hectáreas, y los precios suben cada semana”. A este respecto, ha detallado que “estamos cerca” de los 0,80 euros por kilo de sandía y 0,65 euros por kilo de melón, cultivos que están resultando “muy rentables” para los agricultores de la región. Además, buena parte de la producción se está exportando: “hoy no hay en Europa ni una sola sandía ni un solo melón que no sea producido en Castilla–La Mancha”, sentenciaba.



Unas exportaciones que siguen siendo muy positivas para el sector agroalimentario en general. Según los últimos datos de exportaciones, durante el primer semestre del año, el 33 por ciento del total de las exportaciones de Castilla–La Mancha han sido agroalimentarias, con un incremento del diez por ciento respecto al año anterior. “El sector sigue creciendo”, ha destacado el consejero.





