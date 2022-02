Gobierno regional y Ayuntamiento de Toledo, próximos a llegar a acuerdo con el MITMA en torno al AVE a su paso por la ciudad

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha asegurado que “hemos hecho una última oferta, en concreto por parte del presidente de Castilla–La Mancha en colaboración con el Ayuntamiento de Toledo. Estamos muy cerca de poder conseguirlo”. Además, ha indicado que “podremos anunciar próximamente una solución compartida desde la Junta y desde el Ayuntamiento para que pueda haber una estación de AVANT en su ubicación actual, en Santa Bárbara, en conexión con Madrid; pero que eso no nos impida estar fuera del tronco principal de lo que será el futuro AVE a Lisboa, en una posible segunda estación cuya ubicación está todavía por determinar”.



Nacho Hernando se ha vuelto a referir a la reunión con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el próximo 10 de marzo “para definir ya las condiciones y las soluciones definitivas para ese desdoblamiento de la N–V”; y ha remarcado que “muy lejos de lo que ha querido pretender plantear el Partido Popular en Castilla–La Mancha no solamente lo seguimos defendiendo, sino que estamos más cerca que nunca de llegar a un acuerdo en torno a ese desdoblamiento de la N–V”.



Toledo, 23 de febrero de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha y el Ayuntamiento de Toledo están próximos a llegar a acuerdo con el Ministerio de Movilidad en torno al AVE a su paso por la ciudad, tal y como hoy ha avanzado el consejero de Fomento, Nacho Hernando quien ha reiterado esta cercanía para “llegar a un entendimiento en lo que tiene que ver con el AVE a su paso por Toledo”.



En este sentido, el responsable de Fomento ha asegurado que “hemos hecho una última oferta, en concreto por parte del presidente de Castilla–La Mancha en colaboración con el Ayuntamiento de Toledo. Estamos muy cerca de poder conseguirlo y lo podremos anunciar próximamente”, en alusión a que haya una solución compartida “desde la Junta y desde el Ayuntamiento para que pueda haber una estación de AVANT en su ubicación actual, en Santa Bárbara, en conexión con Madrid pero que eso no nos impida estar fuera del tronco principal de lo que será el futuro AVE a Lisboa en una posible segunda estación cuya ubicación está todavía por determinar”.



Asimismo, Hernando ha afirmado que “en los próximos días, definiremos la propuesta para conseguir que, a su paso por Toledo, el AVE no ponga en riesgo ningún valor patrimonial ni la defensa de un casco urbano histórico y que el trazado sea modificado para que pueda ir por fuera del casco urbano y que salga fuera de la ciudad para que no pueda entorpecer o dañar la protección paisajística de una ciudad que es Patrimonio de la Humanidad”, ha aseverado.



Desdoblamiento antigua N–V



En otro orden de asuntos, Nacho Hernando se ha vuelto a referir a la reunión con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el próximo 10 de marzo. En este sentido, ha asegurado que ese día “vamos a definir con el Ministerio de Transportes las condiciones y las soluciones definitivas para ese desdoblamiento de la N–V”.



En este sentido, ha remarcado que “muy lejos de lo que ha querido pretender plantear el Partido Popular en Castilla–La Mancha no solamente lo seguimos defendiendo, sino que estamos más cerca que nunca de llegar a un acuerdo en torno a ese desdoblamiento de la N–V; al menos, el acuerdo entre las administraciones que va a hacer que sea posible”. Por último, Hernando ha puntualizado que “estamos hablando de cuestión de días o de cuestión de semanas”.







