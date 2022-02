El Gobierno regional asegura que el espacio coworking de Talavera es un “programa de éxito” que ha generado más de 70 empresas en las cinco ediciones celebradas

El delegado de la Junta en Talavera, David Gómez Arroyo, que ha participado hoy en la apertura de la nueva edición del espacio coworking de Talavera, una iniciativa impulsada por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Gobierno castellano–manchego, ha destacado que “la media de supervivencia de los proyectos de emprendimiento que se han iniciado en las cinco ediciones ya celebradas en Talavera es de un ochenta por ciento”.

Gómez Arroyo ha explicado que “los emprendedores de Talavera no sólo cuentan con este programa para hacer viable su negocio, sino que también pueden aprovechar todo el abanico de medidas de apoyo y estímulos con las que cuenta el Gobierno de Emiliano García–Page” y ha subrayado que estas líneas de ayudas del Gobierno regional “han demostrado su efectividad pues las dos ediciones de Adelante Inversión han dejado más de 4,5 millones de euros en las cuentas de nuestras empresas, estando pendiente la resolución definitiva de una nueva convocatoria, y las ayudas al inicio de actividad para autónomos han dejado 600.000 euros en la última convocatoria”.

El delegado de la Junta en Talavera ha hecho hincapié en que “la prueba más palpable de esta efectividad es que estamos teniendo registros de paro históricos que no se veían desde hace más de diez años. Esto es el resultado del trabajo que venimos realizado los gobiernos de García–Page y de Tita García Élez en la ciudad, que se ha convertido en sinónimo de innovación, crecimiento y territorio para invertir”.

Talavera de la Reina (Toledo), 22 de febrero de 2022.– El delegado de la Junta en Talavera, David Gómez Arroyo, ha asegurado esta tarde que “el espacio coworking de Talavera de la Reina, impulsado por la Escuela de Organización Industrial y el Ejecutivo de Castilla–La Mancha y del que hoy presentamos una nueva edición, es un programa de éxito que ha generado más de setenta empresas en la ciudad en sus cinco ediciones anteriores y que ha contado con una tasa de éxito de los proyectos puestos en marcha muy alta, por encima del 80 por ciento, con proyectos muy innovadores y en línea con la denominada nueva economía”.



Gómez Arroyo, junto a la concejala de Promoción Económica, Empresarial y Coordinación e Impulso de Programas de Desarrollo del Ayuntamiento talaverano, Paloma Sánchez, y la directora de programas de la EOI, Pilar Purroy, ha participado en la apertura de la sexta edición de este espacio coworking en Talavera, que se suma a los 38 espacios que ya se han puesto en marcha en Castilla–La Mancha a través de los convenios suscritos por el Ejecutivo regional y la EOI y que han dado cabida a más de 750 personas emprendedoras que han puesto sobre la mesa más de 700 proyectos de negocio y emprendimiento en estos espacios.



En el caso de Talavera, a la finalización de esta sexta edición, habrán participado en torno a unos 120 emprendedores. Los veinte proyectos que se han presentado para esta nueva edición contarán con una completa tutorización y tendrán un acompañamiento integral durante cinco meses para la realización de sus planes de negocio, el diseño de sus estrategias y poner los cimientos de un futuro proyecto empresarial, así como para la primera fase de su desarrollo.



“Para el Gobierno regional y para el Ayuntamiento de Talavera tienen mucha importancia estos pequeños emprendedores de hoy, ya que pueden ser las grandes empresas de mañana” ha asegurado Gómez Arroyo, que ha destacado “el esfuerzo conjunto que estamos realizando y que se está traduciendo en más empresas, más empleo y más futuro para nuestra ciudad”.



Amplio abanico de medidas de estímulo y apoyo al emprendimiento del Gobierno regional



En este contexto, el responsable del Gobierno regional en Talavera ha explicado que “los emprendedores de Talavera no sólo cuentan con este programa para hacer viable su negocio, sino que también pueden aprovechar todo el abanico de medidas de apoyo y estímulos con las que cuenta el Gobierno de Emiliano García–Page”.



Así, ha desglosado algunas de ellas como las ayudas directas al inicio de actividad, que suponen 3.000 euros para personas que llevan menos de 12 meses inscritas como personas trabajadoras autónomas en la Seguridad Social, y que se pueden solicitar hasta el 30 de junio; las ayudas del Plan Adelante para proyectos desde 6.000 a 900.000 euros de inversión; o las líneas de financiación y aval, con bajos intereses y condiciones muy ventajosas de acceso, que hacen especial hincapié en los núcleos más rurales.



“Son medidas y ayudas que han demostrado su efectividad pues las dos ediciones de Adelante Inversión han dejado más de 4,5 millones de euros en las cuentas de nuestras empresas, estando pendiente la resolución definitiva de una nueva convocatoria, y las ayudas al inicio de actividad para autónomos han dejado 600.000 euros en la última convocatoria”, ha señalado el delegado de la Junta en Talavera.



No obstante, Gómez Arroyo ha hecho hincapié en que “la prueba más palpable de esta efectividad es que estamos teniendo registros de paro históricos que no se veían desde hace más de diez años. Esto es el resultado del trabajo que venimos realizado los gobiernos de García–Page y de Tita García Élez en la ciudad, que se ha convertido en sinónimo de innovación, crecimiento y territorio para invertir”.



El espacio coworking de Talavera de la Reina, con los veinte proyectos seleccionados, se suma a otros 8 espacios que se ponen en marcha este año y darán cabida a un total de 180 proyectos de emprendimiento en la región, concretamente en las cinco capitales de provincia, Talavera, Puertollano y Manzanares. Además, habrá otro que se realizará por segunda vez en formato virtual para facilitar la participación a aquellas personas que tienen dificultades para hacerlo de forma presencial.







