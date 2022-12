El Gobierno regional apadrina la creación de la Plataforma del Voluntariado de Castilla-La Mancha

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha dado la enhorabuena a las entidades que han fundado la plataforma regional por haber dado el paso para generar una “potente red que están generando las entidades del Tercer Sector para crecer en voluntariado” y se ha referido a la labor altruista de los voluntarios “que regalan lo mejor que tienen, su tiempo”, agradeciéndoles que “para poder ayudar y colaborar con su tiempo libre, se lo quiten muchas veces, a sí mismos o a sus familias”.

A nivel nacional se ha superado la cifra récord de 3,3 millones de voluntarios, lo que supone el 8,2 por ciento de la población total “y en Castilla–La Mancha queremos también alcanzar esos récords que nos pongan en primera línea y nos den la oportunidad de hacer visible el trabajo que se hace desde el Tercer Sector”, ha señalado la consejera.

Toledo, 19 de diciembre de 2022.– El Gobierno regional auspicia la constitución de la Plataforma del Voluntariado de Castilla–La Mancha como parte de la plataforma estatal y cuya misión será promover la coordinación de las organizaciones que se dedican al voluntariado en la región y fomentar la sensibilización de la ciudadanía para motivar su práctica.



La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha asistido a la presentación de la plataforma regional, que ha tenido lugar esta mañana en la delegación territorial de la ONCE de Castilla–La Mancha en Toledo.



Esta entidad, y su presidente regional, José Martínez, han ejercido de anfitriones de las otras doce organizaciones que conforman la Plataforma fundacional, que estará presidida por María del Carmen Palomares, vicepresidenta de Cruz Roja Cuenca, elegida esta mañana en la asamblea constituyente que se ha mantenido previa a la presentación. También ha estado presente el presidente de la plataforma nacional del Voluntariado, Luciano Poyato, presidente también de la Plataforma del Tercer Sector a nivel nacional.



La consejera ha reconocido y agradecido la “importante labor social” de todas entidades que componen la plataforma, que son Cruz Roja, ONCE, Castilla–La Mancha Inclusiva, Autismo Castilla–La Mancha, Proyecto Kieu, Adace Castilla–La Mancha, la Federación de Scouts Castilla–La Mancha, CAVE CLM, MPDL, Plena Inclusión, Down Castilla–La Mancha, la Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza y el Foro por la Discapacidad de Cuenca.



También les ha dado la enhorabuena por haber dado el paso para generar una “potente red que están generando las entidades del Tercer Sector para crecer en voluntariado” y se ha referido a la labor altruista de los voluntarios “que regalan lo mejor que tienen, su tiempo”, agradeciéndoles que “para poder ayudar y colaborar con su tiempo libre, se lo quiten muchas veces, a sí mismos o a sus familias”.



Según los últimos datos aportados por el Observatorio del Voluntariado de España con motivo del Día Internacional del Voluntariado, celebrado el pasado 5 de diciembre, a nivel nacional se ha superado la cifra récord de 3,3 millones de voluntarios, lo que supone el 8,2 por ciento de la población total “y en Castilla–La Mancha queremos también alcanzar esos récords que nos pongan en primera línea y nos den la oportunidad de hacer visible el trabajo que se hace desde el Tercer Sector”. Actualmente son cerca de 140.000 personas las que practican la labor del voluntariado en la región, ha señalado Bárbara García.



En este sentido, ha puesto de relevancia la importancia de la coordinación entre el Gobierno y las entidades que, en esos años, ha “avanzado mucho” como demuestra la creación de la Mesa del Tercer Sector, haber sido una de las comunidades autónomas pioneras en la aprobación de una Ley del Tercer Sector Social, la constitución de la Comisión del Diálogo Civil o haber generado sinergias para llevar a cabo el Concierto Social.



En esta línea, ha subrayado que los presupuestos regionales que mañana se debaten en las Cortes de Castilla–la Mancha para su aprobación “llevan una partida específica para la sostenibilidad de las estructuras de la Mesa del Tercer Sector, como respuesta a un compromiso del Gobierno que se va a materializar en casi medio millón de euros”.



Impulso regional a proyectos de voluntariado



También es necesario, ha dicho la consejera, reforzar los programas de voluntariado y desde el Gobierno regional se financian este año con casi 400.000 euros los proyectos de 36 entidades a través de la convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF.



García Torijano ha destacado dos interesantes iniciativas para fomentar el voluntariado que se impulsan desde el Gobierno regional mediante financiación y recursos.



Por un lado, el Programa de Voluntariado, que se lleva a cabo con la Universidad de Castilla–La Mancha y al que se destinan 12.000 euros al año, con el que promueve entre sus estudiantes el voluntariado como vía de colaboración en iniciativas sociales.



Se puso en marcha en el curso 2021–2022 y ha tenido gran acogida, siendo 47 las entidades sociales que tienen firmados convenios con la institución académica y 100 alumnos activos en acciones de voluntariado que, a su término, reciben un certificado de competencias de la Universidad.



Y, por otro lado, se financia con 16.000 euros la aplicación móvil multiplataforma del proyecto Moviliza–T, que lleva a cabo la entidad CECAP. Es la única aplicación en Europa con geolocalización que permite consultar las ofertas activas de voluntariado de 65 entidades en Castilla–La Mancha y en el ámbito europeo a través del ordenador, móvil o Tablet.



Hasta el momento, mediante esta app se han publicado más de 400 ofertas de voluntariado, se han inscrito más de 500 voluntarios y se han solicitado más de 2.000 voluntarios para distintas acciones.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando