El Gobierno de García-Page supera su compromiso con la Atención Temprana poniendo en marcha 21 nuevos centros y servicios desde 2015

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha recordado que fue compromiso del presidente García–Page poner en marcha 20 nuevos recursos de Atención Temprana “y es un compromiso que no solo se va a cumplir, sino que vamos a superar” con la puesta en marcha de un nuevo servicio especializado en neonatos en el Hospital de Albacete.



Munera contará también con una nueva residencia para mayores gracias a la colaboración de las administraciones local y regional para atraer inversión privada y el impulso económico de un millón de euros de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia gestionados por el Gobierno regional.



Munera (Albacete), 27 de enero de 2023.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha puesto hoy la primera piedra de la futura residencia para personas mayores de la localidad albaceteña de Munera, y ha inaugurado el Servicio de Atención Temprana con el que la entidad ASPRONA atiende a niños y niñas con dificultades en su desarrollo o con riesgo de presentarlas de la comarca de Campo de Montiel.



Este es uno de los nuevos recursos de atención a la discapacidad en las primeras edades que el Gobierno regional ha puesto en marcha desde que García–Page está al frente del Ejecutivo autonómico. En su inauguración han estado presentes, junto al presidente regional, el alcalde de Munera, Desiderio Martínez, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz, el director general de Discapacidad, Javier Pérez y la directora general de Mayores, Alba Rodríguez, entre otras autoridades y miembros de la entidad ASPRONA.



La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha recordado que fue compromiso del presidente poner en marcha 20 nuevos centros y servicios especializados de Atención Temprana “y es un compromiso que no solo se va a cumplir, sino que vamos a superar con la puesta en marcha inminente de un nuevo servicio en Torrejón del Rey y con otro proyecto que es casi pionero en la región porque va a ser el segundo servicio de Atención Temprana que une la atención sanitaria y la social” ha anunciado la consejera refiriéndose al nuevo servicio de Atención Temprana Neonatal que trabajará en estrecha coordinación con el Servicio de Neonatología del Hospital General de Albacete y del que solo existe uno similar en el hospital de Ciudad Real.



Estará especializado en la atención a niños con necesidades derivadas de partos prematuros o dificultades perinatales y servirá de puente hacia la Atención Temprana. Este centro sumará el recurso número 21 de los nuevos que el Gobierno regional ha puesto en funcionamiento desde 2015, alcanzando los 64 centros o servicios especializados en toda Castilla–La Mancha, según ha explicado la titular de Bienestar Social.



Para la financiación de todos estos recursos “estamos dedicando casi diez millones de euros” y un gran esfuerzo para sacar adelante un trabajo por las personas con discapacidad “del que tenemos que estar orgullosos”, y que supone no solo sacar adelante recursos, sino también grandes avances en el plano legislativo, ya que el próximo 9 de febrero vamos a aprobar la Ley de Atención Temprana en el Pleno de las Cortes de Castilla–La Mancha.



Atención Temprana desde Munera para una decena de municipios de la comarca



El servicio que hoy se ha inaugurado de forma oficial en Munera lleva cerca de un año ya funcionando y desde aquí se atiende a niños y niñas con dificultades en su desarrollo o en situación de riesgo entre los 0 y los 6 años, no sólo de este municipio, sino también de su zona de influencia; El Bonillo, Ossa de Montiel, Ballestero, Lezuza, Tiriez, La Yunquera, La Herrera, Balazote y San Pedro.



Actualmente, como ha informado la vicepresidenta de Asprona, Dolores Olivares, se atiende a 30 familias, y desde que se puso en marcha el servicio han sido medio centenar de familias las beneficiadas de esta atención especializada que el Gobierno regional ha financiado con 52.539 euros en 2022.



García Torijano ha agradecido el trabajo que realiza Asprona a la que ha definido como una entidad “con mucha solvencia y mucha profesionalidad”, que viene avalada por 60 años de historia y que desempeña un gran trabajo especialmente aquí, en Albacete.



Munera contará con una residencia para mayores con 80 plazas



El presidente de Castilla–La Mancha también ha puesto la primera piedra de la futura residencia de mayores de Munera. Un proyecto, fruto de la colaboración público–privada entre el Ayuntamiento, la empresa TAR 2022 Sociedad de Gestión y la Junta de Comunidades, que aporta un millón de euros para su construcción a través de los Fondos de Recuperación Europeos ‘NextGenerationEU’, lo que supone el 21 por ciento del coste total del proyecto, que se estima en 4,7 millones de euros.



Además, García Torijano ha explicado que el Gobierno regional también impulsa este proyecto con plazas públicas mediante la convocatoria de plazas adscritas a la nueva construcción. En total la residencia contará con 80 plazas, 40 de ellas públicas, que estarán distribuidas en cinco unidades de convivencia, y 40 plazas más destinadas a Centro de Día.



Además, contará con salas de terapia ocupacional, informática, peluquería, fisioterapia o podología, entre otras.







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando