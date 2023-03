El Gobierno de García-Page aprueba 11,2 millones de euros para construir las depuradoras de Los Yébenes y Villanueva de la Torre

Ambos municipios carecían de un sistema adecuado para el tratamiento de las aguas residuales, y se calcula que las dos EDAR tendrán capacidad para dar servicio a 30.000 habitantes.



La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha afirmado que este 2023 el Gobierno de García–Page realizará “la mayor inversión en infraestructuras de agua de su historia desde la Autonomía”, invirtiendo 46 millones de euros en la puesta en marcha de 15 depuradoras.



Toledo, 29 de marzo de 2023.– La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha confirmado que el Gobierno de Castilla–La Mancha destinará 11,2 millones de euros a la construcción de las depuradoras de aguas residuales en los municipios de Los Yébenes (Toledo) y Villanueva de la Torre (Guadalajara), “imprescindibles para responder a los criterios medioambientales”.



Asimismo, ha añadido que evitarán “el riesgo de rechazar la inversión de una empresa en los municipios por no disponer de suficiente agua o problemas de abastecimiento en verano, cuando se incrementa la población”. Se prevé que ambas infraestructuras estén finalizadas antes de un año y medio, para cubrir las necesidades de los 12.176 residentes censados entre las dos localidades, si bien contarán con capacidad para un total de 30.000 habitantes, “porque una vez que se hace una inversión de estas características, no solo hay que mirar al presente, también al futuro”.



La portavoz ha subrayado que este 2023 el Ejecutivo presidido por García–Page realizará la mayor inversión en infraestructuras de agua hasta la fecha, destinando 46 millones de euros a la construcción de 15 nuevas depuradoras, una parte de ellas sufragadas con fondos europeos.



A ello hay que sumar que, actualmente hay 19 EDAR en diferentes fases de construcción por una cuantía total que asciende a 76,4 millones en las obras. Todo ello englobado en el Plan de Depuración de Agua de Castilla–La Mancha Horizonte 2032, que contempla una inversión de 600 millones de euros, “un dinero que se va captar de fondos europeos, porque de otra manera no se podría hacer, y que se destinará a 600 actuaciones repartidas por todo el territorio y que colocarán a Castilla– La Mancha como una región sostenible y comprometida con la población actual, pero también la futura”.



Sobre los nuevos proyectos de las depuradoras de Los Yébenes y Villanueva de la Torre, la portavoz del Gobierno castellanomanchego ha asegurado que “garantizarán una correcta depuración de las aguas residuales de ambas poblaciones con un sistema avanzado de fangos biológicos y el rendimiento de purificación exigido por ley”.



En este sentido, Blanca Fernández ha justificado la construcción de las dos EDAR, ya que las actuales se encuentran obsoletas como consecuencia de que se construyeron en 1989 y 1999, respectivamente.



Obras finalizadas en año y medio



Los dos contratos, gestionados por la entidad pública Infraestructuras del Agua de Castilla–La Mancha, abarcan tanto la ejecución de las obras, la tramitación de todos los permisos y la puesta en marcha de la EDAR, como su explotación durante doce meses y la colaboración con la dirección de obra en la redacción de la medición.



En concreto, el contrato de la EDAR de Los Yébenes, que contará con un volumen diario de 2.400 metros cúbicos, costará 5,8 millones de euros y el plazo total previsto para su finalización será de 31 meses, cumpliendo con los siguientes plazos parciales: 16 meses en la ejecución de la obra, tres en su puesta en marcha y doce de explotación. La consejera ha añadido que se trata de “una de las muchas obras en estaciones depuradoras que se vio paralizada por los recortes del PP en el periodo de tiempo comprendido de 2011 a 2015. Unos recortes que no solo provocaron retraso en esta materia y en otras, sino que hicieron perder a Castilla– La Mancha unos 65 millones de euros, procedentes de fondos europeos; algo que no va volver a pasar mientras Emiliano sea presidente”.



Por otro lado, la depuradora de Villanueva de la Torre tendrá capacidad para un volumen diario de 2.800 metros cúbicos, costará 5,4 millones de euros y el plazo previsto para su vencimiento será de 32 meses: 17 meses en las obras; tres en la puesta en marcha y también doce de explotación.



Indicar por último que este segundo proyecto se sumará a las seis iniciativas que actualmente se están acometiendo en la provincia de Guadalajara con una inversión de 26,4 millones de euros en Brihuega, Chiloeches, Horche, Uceda, Sigüenza y Tórtola de Henares.







