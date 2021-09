El gobierno de CLM aprobará, el jueves, la liberación de restricciones en hostelería

El Presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha anunciado que el próximo jueves se celebrará un Consejo de Gobierno extraordinario en el que se darán a conocer el levantamiento de reestricciones sanitarias. Especialmente relacionadas con la hostelería y el ámbito sanitario.

AMPLIAR AFOROS Y PERMITIR CONSUMICIÓN EN BARRA

Preguntado por los medios sobre si se planteará en ese Consejo de Gobierno ampliar aforos y permitir consumición en barra como están haciendo otras comunidades, García-Page ha señalado que están estudiando decisiones "en esa dirección".

"Hoy por hoy estamos sobrepasando muy bien unas fechas peligrosas en términos de virus como son las fiestas patronales de agosto y septiembre", ha aseverado el presidente, que hablado de cambiar el sistema de análisis del virus.

En este sentido, el dirigente regional ha asegurado que se va a plantear "sin tardar" que no sea tan importante la incidencia, que no deja de ser un dato más hacia dentro del sistema sanitario, sino que se midan las consecuencias "en términos de fallecimientos y hospitalizaciones". "Son ya muchos meses que el virus no está estorbando ni perturbando el Sescam y estamos pudiendo atender todo", ha dicho.