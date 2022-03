El Gobierno de CastillaLa Mancha constituye la Comisión Regional de Respuesta Integral para la Emergencia en Ucrania

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha anunciado la creación de la Comisión Regional de Respuesta Integral para la Emergencia en Ucrania, así como de los Comités Provinciales de Coordinación, cuyos objetivos son “coordinar toda la ayuda necesaria, la reorganización de recursos y personas refugiadas que llegan a nuestra región a través de las distintas instituciones, en colaboración siempre con el Ministerio y, también, de los ayuntamientos, las diputaciones y las entidades”.

Son ya 641 personas acogidas en la región y 1040 las atendidas. Se han tramitado 507 solicitudes de Protección Temporal para desplazados en la región y, a día de hoy, hay 189 menores escolarizados en Castilla–La Mancha.



Toledo, 24 de marzo de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha constituido la Comisión Regional de Respuesta Integral para la Emergencia en Ucrania (CRRIEMU), así como los Comités Provinciales de Coordinación.



Así lo ha anunciado así la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, bajo cuya presidencia se ha constituido este órgano de actuación cuyos objetivos son “coordinar toda la ayuda necesaria, la reorganización de recursos y personas refugiadas que llegan a nuestra región a través de las distintas instituciones, en colaboración siempre con el Ministerio y, también, de los ayuntamientos, las diputaciones y las entidades que prestan ayuda humanitaria”.



De esta forma, se ordena y unifica la gestión de los recursos de los que se disponen en Castilla–La Mancha para dar respuesta de una manera rápida y eficaz a las necesidades planteadas por esta emergencia desde todos los ámbitos, ya que la Comisión Regional está integrada por la Delegación del Gobierno; las direcciones generales de Infancia y Familia y de Acción Social (de la Consejería de Bienestar Social) y de Salud Pública y de Asistencia Sanitaria (de la Consejería de Sanidad); la Viceconsejería de Educación; la Consejería de Igualdad y Portavoz; las seis entidades de acogida de refugiados en la región, Accem, Cruz Roja, Cepaim, Provivienda, Guada Acoge y MPDL; y además, se invitó también a formar parte de la Comisión a UNICEF y ACNUR, como organizaciones internacionales que trabajan en el territorio en conflicto.



“Esta Comisión se va a convocar cada 15 días, sin perjuicio de que, por motivos de urgencia, se tenga que convocar en 24 horas”, ha especificado la consejera de Bienestar Social quien, asimismo, ha explicado que también se han creado los Comités Provinciales de Coordinación “porque es la mejor manera que tenemos desde el Gobierno regional de poder gestionar y reorganizar todos los mecanismos de ayuda que podamos llevar a cabo a través de las provincias”.



Así, estos cinco comités, uno por provincia, están conformados por los delegados provinciales de Bienestar Social, Educación y Sanidad, las delegaciones de la Junta, la Subdelegación del Gobierno, las diputaciones, algunos de los ayuntamientos más representativos y con más peso de población ucraniana ya residente con anterioridad al conflicto, así como las fiscalías provinciales y las entidades de acción humanitaria más implicadas en la emergencia en las distintas provincias.



Ordenación de la llegada de personas desplazadas a la Comunidad Autónoma



La continua llegada a Castilla–La Mancha de personas que se han visto desplazadas de su hogar debido al conflicto armado se canaliza, a nivel institucional, bajo la coordinación del Ministerio de Inclusión, Servicios Sociales y Migraciones, que ha habilitado cuatro centros de Recepción, Acogida y Derivación en Madrid, Barcelona, Alicante y Málaga.



Una vez que allí, reciben una asistencia inicial, se procede a su registro para la obtención del documento de protección temporal que les habilita a trabajar y residir en España, y se los deriva a un recurso de acogida en las Comunidades Autónomas.



Por parte del Gobierno de Castilla–La Mancha, se han puesto a disposición del Ministerio desde el primer momento 600 plazas en 89 recursos de las cinco provincias, algunos de titularidad propia de la Junta Comunidades, además de otros muchos ofrecidos por particulares y también por entidades locales y empresas o instituciones privadas.



En este sentido, a través de los formularios que se facilitan desde la Consejería de Bienestar Social a las personas interesadas en ofrecer recursos de alojamiento, se han recogido 145 propuestas de alojamiento que valorarán para su posible incorporación a la base de datos, así como otros 25 recursos puestos a disposición en ofrecimientos específicos, recogidos a través de la Dirección General de Acción Social.



La consejera de Bienestar Social ha realizado, una vez más, un llamamiento a la canalización de la llegada de refugiados a Castilla–La Mancha por los cauces establecidos por la Administración regional en coordinación con el Gobierno central, “ya que es la forma de que puedan disponer cuanto antes de su permiso de residencia, de trabajo y tarjeta sanitaria”.



También, ha explicado que a las personas que llegan fuera del Plan de Acogida Nacional se les recomienda que se pongan en contacto con las Comisarías Provinciales del Cuerpo Nacional de Policía, para la obtención de la protección temporal como personas desplazadas, y el Número de Identificación de Extranjero (NIE); así como con los Servicios Sociales de Atención Primaria, para el acceso al Sistema de Servicios Sociales; y con los Ayuntamientos de su lugar de residencia, para el empadronamiento.



Según los últimos datos actualizados desde las delegaciones, a través de los mecanismos articulados en los Comités Provinciales de respuesta a la crisis, son ya 641 personas acogidas en la región, entre los acogidos por la ‘vía formal’, principalmente, a través de Accem y Cruz Roja, que son un total de 328, y los que llegan por diáspora, que son 313.



Además, 1.040 personas llegadas de Ucrania han sido atendidas en Castilla–La Mancha, con un total de 838 por entidades humanitarias y 202 por Servicios Sociales. Se han tramitado 507 solicitudes de Protección Temporal para desplazados en la región y, a día de hoy, hay 189 menores escolarizados en Castilla–La Mancha: 17 en Albacete, 34 en Ciudad real, 50 en Cuenca, 44 en Guadalajara y 44 en Toledo.



Acogimiento de menores no acompañados y familias



En relación al acogimiento de menores, Bárbara García ha reiterado que “es fundamental que se tutele a los menores que vienen a nuestro país no acompañados”. Se trata de una competencia de la Comunidad Autónoma y, por tanto, “si algún menor viene con otras familias, que no sean sus tutores legales, es importante que nos lo hagan saber para proteger principalmente a los niños niñas y adolescentes y para iniciar también un procedimiento de familia de acogida que se están centralizando en la dirección general de infancia y familia”, ha señalado la consejera.



Además, García Torijano ha explicado que se ha puesto en marcha a nivel nacional un programa de acogida de familias en colaboración con la Fundación La Caixa, que ha empezado a funcionar como proyecto piloto en cuatro comunidades autónomas y que, poco a poco, se irá implementando en otros territorios.



“Es importante la colaboración de las comunidades autónomas, puesto que estamos recogiendo las peticiones que las familias nos hacen llegar para ser familias acogedoras y esa base de datos, que está recogiendo la Dirección General de Acción Social, se le va a trasladar al Ministerio y a la Fundación”, ha dicho la consejera. Hasta el momento, se han recibido 142 ofrecimientos de personas que están dispuestas a acoger a familias bajo su propio techo.



Por último, la consejera de Bienestar Social ha agradecido la ayuda que se ofrece para atender esta emergencia desde todos los ámbitos y ha pedido una vez más coordinación. “Es una carrera de fondo, no es un sprint y, por tanto, es importante que toda la ayuda sea canalizada de forma ordenada” ha aseverado García Torijano, quien ha animado a todos los ciudadanos a que sigan trasladando sus ofrecimientos “por las vías oficiales”, al tiempo que ha aplaudido iniciativas “creativas” de ayuntamientos, instituciones y entidades privadas “que están recaudando fondos para donar a las entidades de acogida que trabajan en esta crisis”.



Vías de atención ciudadana



Conviene recordar que las vías de atención para la crisis de Ucrania son el teléfono único de atención ciudadana 012; el e–mail genérico de información crisisucrania.bs@jccm.es; y las direcciones de correo electrónico para el acogimiento de menores dginfanciayfamilia@jccm.es y el acogimiento de familias dgaccionsocial@jccm.es.



Además, en la web institucional; www.castillalamancha.es se presenta un banner que redirige al portal informativo www.crisisucraniabsclm.es, que recoge toda la información recompilada y actualizada con las líneas de actuación y colaboración oficial desde Castilla–la Mancha y que ya lleva recogidas 5.828 visitas desde su puesta en marcha.







