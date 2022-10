El Gobierno de Castilla-La Mancha sigue avanzando en derechos LGTBI con el desarrollo del Decreto y el Plan Estratégico de Políticas Públicas en esta materia

Blanca Fernández resaltó que la Ley LGTBI de Castilla–La Mancha “está más viva que nunca”, sigue avanzando en este momento con la consulta pública previa del decreto que desarrollará reglamentariamente la norma, al que se sumará también otro proceso de participación con el Plan Estratégico de Políticas Públicas LGTBI y “con la mano tendida siempre a la sociedad civil”.



Asimismo, la consejera de Igualdad y portavoz garantizó que el Gobierno de Castilla–La Mancha seguirá apostando por el diálogo, el consenso y la unanimidad que ha marcado la aprobación de una ley que “vamos a seguir desarrollándola y a crear servicios” y de la que “daremos buenas noticias en los próximos meses”.

Hellín (Albacete), 9 de octubre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ratificó ayer que su compromiso para seguir avanzando en los derechos de las personas LGTBI está “más vivo que nunca” y prueba de ello es que, en este momento, la Consejería de Igualdad está desarrollando el decreto por el que se desarrolla reglamentariamente la Ley 5/2022 de diversidad sexual y derechos LGTBI y seguirá con el Plan Estratégico de Políticas Públicas en materia LGTBI de Castilla–la Mancha.



Así lo afirmo en la noche de ayer la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, en Hellín donde recibió una Mención Honorífica por su labor en la consecución de la Ley LGTBI de Castilla–La Mancha en el marco de los ‘Premios Alcalde Baldomero Marín’ que otorga desde hace cinco años Juventudes Socialistas de esta localidad.



Tal y como detalló Blanca Fernández, en este momento está abierta la consulta pública previa del decreto que desarrollará reglamentariamente la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI aprobada por unanimidad el pasado el 5 de mayo. Además, avanzó la consejera, “en breve vamos a abrir un proceso de participación pública para el Plan Estratégico de Políticas Públicas LGTBI en Castilla–La Mancha porque la participación y tender la mano permanentemente a la sociedad civil nos ha servido para aprobar la ley por unanimidad”.



La titular de Igualdad puso precisamente en valor que esta unanimidad es fruto del intenso trabajo realizado tanto a nivel individual como colectivo durante dos años, de la escucha activa y de saber ceder “unas partes y otras, también los grupos parlamentarios”. Y este hecho, recalcó Blanca Fernández, es especialmente importante, “cuando hablamos de derechos de personas que en muchas ocasiones son discriminadas, vejadas, humilladas, a veces agredidas incluso físicamente; porque cuando hablamos de proteger derechos, debemos intentar hacerlo con honestidad, con el corazón en la mano, porque si nos lanzamos como piedra arrojadiza los derechos de las demás personas, no les hacemos ningún favor”.



Y en esta línea Blanca Fernández garantizó que el Gobierno de Castilla–La Mancha seguirá apostando por el diálogo, el consenso y la unanimidad para seguir desarrollando la ley y crear servicios, avanzando en esta línea que “daremos buenas noticias en los próximos meses”.



Premios



En cuanto a los premios, la consejera de Igualdad y portavoz agradeció en primer lugar este reconocimiento al Gobierno de Castilla–La Mancha, que supone un impulso nuevo para seguir trabajando y desarrollando las políticas LGTBI en la región.



Igualmente, tuvo palabras de reconocimiento para el resto de instituciones premiadas, entre las que están el equipo Hellín Femenino de Fútbol, que recibió el ‘Premio a la Defensa de la Igualdad y Diversidad afectivo–sexual’. “Este equipo demuestra cómo las chicas jóvenes pueden aspirar a las mismas cosas que los chicos jóvenes” afirmó la consejera, que subrayó que este equipo deja patente como, en un deporte tradicionalmente masculinizado, las mujeres se van abriendo paso en el deporte en general y en el fútbol femenino en particular.



Por otro lado, calificó de “honor” compartir la velada de reconocimientos con la Asociación de Familiares y Enfermos de Parkinson que recibió el ‘Premio a la Inclusión Social’, un galardón que tal y como remarcó Blanca Fernández, realza la labor de una asociación “que trabaja por las personas, en un momento dado más desfavorecidas por una enfermedad como es el Parkinson, una enfermedad muy dura para las personas que la padecen y para y las familias”. Y añadió que la intensa labor diaria que realiza el Tercer Sector Social, representado en esta asociación, hace que el Gobierno de Castilla–La Mancha tenga una “alianza estratégica, si no en todos los municipios, sí en todas las comarcas de Castilla–La Mancha”.



En cuanto al Premio al ‘Fomento y Conservación de la Cultura y Tradiciones’ a la Agrupación Folclórica Danzantes de Isso, la consejera de Igualdad puso en valor que hayan sido capaces de mantener una tradición que ya suma tres siglos de vida. “Que en pleno siglo XXI podamos decir que tenemos tradiciones arraigadas tan importantes y coloristas como es una jota tan especial como la vuestra, es un acierto que os den este reconocimiento y es de agradecer que sigáis manteniendo esta tradición”, concluyó Blanca Fernández.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando