El Gobierno de Castilla-La Mancha seguirá desarrollando políticas de acción positiva para impulsar el papel de las mujeres en las zonas rurales

Blanca Fernández ha defendido la necesidad de “tejer alianzas” entre las instituciones públicas, locales, regionales, nacionales y europeas, pero también con el tejido asociativo, “para hacer frente a los retos que tienen enfrente las mujeres rurales que, aunque han ido ensanchando su papel en estos cuarenta años, aún no tienen el lugar que les corresponde”.



Ciudad Real, 18 de octubre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha se ha comprometido a seguir impulsando “políticas activas de acción positiva que impulsen el papel de las mujeres en las zonas rurales”, tal y como ha manifestado este mediodía la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, que ha dicho además que es una cuestión de “pura inteligencia, de necesidad, de sentido común y de justicia”.



Blanca Fernández ha asegurado que el Gobierno regional “va a seguir trabajando para mejorar las oportunidades de las mujeres en el medio rural porque entendemos que es nuestra obligación, y además nos vamos a seguir apoyando en entidades como AFAMMER, que cumple su 40 aniversario. Cuatro décadas de trabajo es un buen motivo para celebrar, pero también para exhibir el músculo que tiene la organización que es mucho”.



La consejera ha hecho estas declaraciones precisamente en la clausura de la Conferencia Internacional conmemorativa de los 40 años de esta organización, celebrada en el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales, donde ha recordado que, a día de hoy en España y Europa, dos de cada tres personas que abandonan los pueblos son mujeres. Un fenómeno, que puede provocar que en el medio plazo se masculinicen los pueblos “y si esto pasa poco futuro puede haber”, según ha subrayado.



En este contexto, Blanca Fernández ha defendido la necesidad de “tejer alianzas” entre las instituciones públicas, locales, regionales, nacionales y europeas, pero también con el tejido asociativo, “para hacer frente a los retos que tienen enfrente las mujeres rurales, que, si bien han ido ensanchando su papel, aún no tienen el lugar que les corresponde”.



En ese sentido, la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional ha resaltado el trabajo de AFAMMER y ha afirmado que “es un ejemplo muy interesante e importante de lo que ha pasado en nuestra provincia y en España y de cómo desde una pequeña población, como Manzanares y de la que es oriunda Carmen Quintanilla, se puede llegar al corazón de Europa para alzar la voz de decenas de miles de mujeres, en el caso de Castilla–La Mancha, y de centenares de miles en el caso de España, que no han tenido voz, que siempre han estado entre las cuatro paredes de su hogar o en la explotación agraria pero sin reconocer”.



Este trabajo, según ha añadido la consejera, ha hecho posible que “ahora, ya por fin, todo el mundo haya hecho el mismo diagnóstico y es que si las mujeres no tienen futuro en el medio rural, es el medio rural el que no tiene futuro”.



Por todo ello, Blanca Fernández ha felicitado a AFAMMER y a su presidenta ,Carmen Quintanilla, “que es su alma”, por estos 40 años de trabajo en los que han visibilizado a las mujeres rurales y han expuesto sus necesidades y problemas, “un trabajo que ahora se reconoce y se ve; todo el mundo habla de las mujeres rurales en pleno siglo XXI, pero cuando inició su andadura hace 40 años no era tan sencillo”, según ha valorado.



Junto a la consejera, en este acto de clausura han participado la propia presidenta a AFAMMER, Carmen Quintanilla; el director de la Fundación Konrad Adenauer para España y Portugal, Ludger Gruber; y la directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Isabel Bombal Díaz.







