El Gobierno de Castilla-La Mancha reitera la petición de máxima responsabilidad ante el riesgo extremo de incendios forestales

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha insistido en que se tiene que evitar cualquier tipo de trabajo agrícola, ganadero o forestal en el medio natural, entre las 12:00 y las 22:00 horas, “pues aquí tenemos el origen de varios incendios y se podían haber evitado. No nos podemos acostumbrar a dar estas cifras cada día. Es una auténtica tragedia cada hectárea que se quema y sólo ayer fueron 6.500 en la región”.

El consejero ha agradecido la estrecha colaboración y coordinación de todas las administraciones bajo el mando del Plan Regional Infocam y del Gobierno de España (medios de extinción, UME, Guardia Civil), otras comunidades autónomas, diputaciones provinciales, ayuntamientos y entidades como Cruz Roja.



Cerezo de Mohernando (Guadalajara), 26 de julio de 2022.– El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha sido contundente en la mañana de este martes en sus declaraciones a los medios de comunicación respecto a la actualización de los distintos incendios forestales que a estas horas siguen activos en Castilla–La Mancha.



“Desde el sábado pasado adoptamos tres medidas muy claras. Las altas temperatura, la baja humedad y el fuerte viento no dan tregua y nos están poniendo en un serio aprieto las negligencias que se siguen cometiendo. No quiero criminalizar a nadie, pero frente a la responsabilidad general hay sin embargo quienes todavía ponen en jaque a los medios que se juegan su vida en la extinción de un incendio forestal, por tanto, ruego que se cumplan las medidas que están en vigor hasta el 1 de agosto. Y vamos a ser muy firmes en esto”, ha enfatizado el consejero de Desarrollo Sostenible.



En este sentido, ha insistido en las medidas establecidas y ha remarcado que “si hemos dicho que se evite cualquier tipo de trabajo agrícola, ganadero o forestal en el medio natural, entre las 12:00 y las 22.00 horas, es para que se cumplan, no para hacer oídos sordos, pues aquí tenemos el origen de varios incendios y se podían haber evitado. No nos podemos acostumbrar a dar estas cifras cada día. Es una auténtica tragedia cada hectárea que se quema y sólo entre ayer y hoy fueron 6.500 hectáreas en la región”.



Respecto al origen de la causa del incendio de Humanes, la investigación indica que se originó por una cosechadora, tal y como apunta la Brigada de Investigación de la Guardia Civil y de los agentes medioambientales de la región.



Como ha manifestado Escudero, muchas de las hectáreas afectadas “son áreas de cultivos que suponen la vida y el sostén de muchos agricultores o de explotaciones ganaderas, y estas medidas no se toman contra nadie sino para preservar la seguridad de todos”. De hecho, ha agradecido la colaboración que realiza la mayor parte del sector agrícola y ganadero.



El consejero de Desarrollo Sostenible ha hecho estas declaraciones desde el Puesto de Mando Avanzado ubicado en Cerezo de Mohernando, pedanía de Humanes, junto al presidente de las Cortes de Castilla–La Mancha, Pablo Bellido; el delegado de la Junta en Guadalajara en funciones, José Luis Tenorio, y responsables técnicos del Plan Infocam que están coordinando las labores de extinción “gracias a cuya destreza se está atajando los incendios las 24 horas del día”, ha recalcado José Luis Escudero.



A este respecto, ha explicado “ayer tuvimos unos 10 avisos en la región, siete de ellos con incidencia compleja”. A esta hora, se mantienen activos con casi 400 personas trabajando en su extinción, 33 medios movilizados entre aéreos y terrestres.



Actualización de los incendios



La última hora del incendio de Cerezo de Mohernando (pedanía de Humanes, en Guadalajara) evoluciona de forma positiva y hace ser optimistas, dentro de la absoluta prudencia ante las fuertes rachas de viento y, especialmente, gracias al ingente trabajo de las brigadas helitransportadas que están combatiendo cuerpo a cuerpo. Se mantiene el nivel 2 de Mohernando por prudencia y la población sigue desalojada, los vecinos de Copernal seguirán en Hita y los de Espinosa de Henares en Jadraque.



Están activas 216 personas en este incendio, ahora mismo seis medios aéreos y unos 27 medios terrestres y unas 1.700 hectáreas afectadas. Siguen trabajando los efectivos de la UME y se mantiene el corte de la carretera por seguridad.



Respecto al incendio de Malagón (Ciudad Real), los trabajos evolucionan de forma favorable en la contención de los dos flancos de la cabecera, en la pedanía de Valdehierro se ha logrado contener el incendio antes de pasar un arroyo contiguo a una carretera. La afección de hectáreas estimada es de 2.800 hectáreas. Según las pesquisas, todo apunta a que se haya producido en una instalación ganadera en la pedanía de Piedralá.



También en la provincia de Ciudad Real, el incendio de Ruidera hace ser optimistas pues ya está estabilizado y se espera sea controlado en breve, aunque se mantiene en nivel 1 por afección a alguna vivienda. En el de Almadén, hay unas 1.200 hectáreas afectadas y lo trabajos también están siendo favorables. Ya se ha extinguido el de Fuente el Fresno.



En cuanto a otros incendios activos en la provincia de Toledo, en el término de Sartajada, se encuentra en fase de estabilización y terminando de perimetrarse, con afección aproximada de 200 ha. Además, se trabaja en el de Sevilleja de la Jara.



José Luis Escudero ha agradecido la estrecha colaboración y coordinación de todas las administraciones, así como todo el apoyo de otras comunidades autónomas, como la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Extremadura; junto al Gobierno de España, la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias en las labores de apoyo; además de a los recursos facilitados por las diputaciones de Guadalajara y Ciudad Real, Protección Civil y Cruz Roja, así como los distintos ayuntamientos.



Además, el consejero ha informado que ayer hubo dos accidentes en servicio, por un lado, el de un helicóptero que chocaba con una línea aérea y cuyo piloto está ileso y se va a dar el alta próximamente; y, por otro lado, el de un miembro del dispositivo de Extremadura que colabora en la extinción del incendio de Almadén, al que ya han dado el alta.







