El Gobierno de Castilla-La Mancha recupera el Palacete de la Cruz Roja como “símbolo de Ciudad Real” para atender a víctimas de violencia sexual

La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha puesto en valor que este centro no va a estar oculto, “sino todo lo contrario: se ubicará en edificio visible y privilegiado que todo el mundo conoce y sabe dónde está porque queremos proteger a las víctimas, no las queremos ocultar por más tiempo. Una mujer que es víctima de violencia sexual no tiene por qué esconderse y este edificio es un símbolo de eso”.



Blanca Fernández ha explicado que el edificio contará con un espacio de atención para la rehabilitación integral de las víctimas de violencia sexual, con servicio psicológico, jurídico y social y con alojamiento de urgencia. En concreto, contará con tres apartamentos destinados a las mujeres que por diversas circunstancias tengan que salir de su casa.

Ciudad Real, 11 de noviembre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha puesto en valor la rehabilitación del antiguo Palacete de la Cruz Roja como Centro de Atención Integral a víctimas de violencia sexual en Ciudad Real. Un edificio que es “un símbolo en la ciudad”, que merece la pena recuperar, “pero no es lo más importante, las personas son lo verdaderamente importante. En este caso, las mujeres que son víctimas de una u otra forma de violencia sexual”.





Así lo ha expresado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, en el acto de presentación de la rehabilitación de este edificio que ha estado presidida por el presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, y al que ha asistido una nutrida representación de la sociedad ciudarrealeña, entre ellas el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero; la alcaldesa de la capital, Eva María Masías; la directora del Instituto de la Mujer, Pilar Callado; la delegada de la Junta, Carmen Teresa Olmedo; la delegada de Igualdad, Manoli Nieto–Márquez; y representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a las que ha agradecido su labor diaria.





Blanca Fernández ha puesto en valor que este centro no va a estar oculto, “sino todo lo contrario: se ubicará en edificio visible y privilegiado que todo el mundo conoce y sabe dónde está porque queremos proteger a las víctimas, no las queremos ocultar por más tiempo. Una mujer que es víctima de violencia sexual no tiene por qué esconderse y este edificio es un símbolo de eso”, ha destacado señalando que “quienes hay que proteger, a quienes hay que atender y quienes no se tienen que esconder son las mujeres. En todo caso, que se escondan los agresores”, ha afirmado la consejera con rotundidad.





El edificio contará con un espacio de atención para la rehabilitación integral de las víctimas de violencia sexual con servicio psicológico, jurídico y social. “Pretendemos, con el tiempo, llegar no solo a la atención psicológica, que en este momento prestamos y que tantas vidas está salvando desde el punto de vista de los sueños que se recuperan y de la rehabilitación social y psicológica, sino que queremos que sea también una atención desde el punto de vista jurídico y social”, ha explicado la consejera, que ha añadido que el centro contará con alojamiento de urgencia. En concreto, serán tres apartamentos destinados a las mujeres que, por diversas circunstancias, tengan que salir de su casa.





En ese sentido, la titular de Igualdad ha recordado que Castilla–La Mancha cuenta desde el año 2018 con el programa ‘Contigo’, de atención a mujeres víctimas de agresiones sexuales, “para recuperarlas de sus heridas emocionales” y en el que hacen “una labor imprescindible las psicólogas y psicólogos de este programa”.





Para finalizar, la consejera ha tenido palabras de reconocimiento para todas las personas e instituciones que están haciendo posible llevar a cabo este proyecto “porque el Palacete de la Cruz Roja es una infraestructura que tiene mucha importancia emocional” y que forma parte del patrimonio de la capital”. En ese sentido, ha agradecido al Ayuntamiento su complicidad; al equipo del Instituto de la Mujer y de la Delegación Provincial de Igualdad su trabajo; al gabinete de arquitectura su labor para conocer el estado original del edificio y el “mimo” con el que han realizado el proyecto de rehabilitación, y al resto de entidades y personas implicadas su apoyo.





El Centro Integral de Atención a víctimas de violencia sexual de Ciudad Real





La rehabilitación del edificio contará con una inversión de 2,7 millones de euros y está previsto un plazo de ejecución de 13 meses. La elección de este edificio, situado en la Ronda de Ciruela, se ha hecho en base a que es el más idóneo, tanto por sus características como por su ubicación, ya que está cerca de la estación municipal de autobuses, que comunica todos los pueblos del entorno rural con el nuevo centro, y a corta distancia de los edificios donde se presta el servicio público de administración de justicia y de atención sanitaria permanente.





El de Ciudad Real es uno de los cinco proyectos que se abrirán en cada una de las capitales de provincia de la región, que en conjunto cuentan con un presupuesto total de 5,8 millones de euros con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.





La rehabilitación integral del Palacete de la Cruz Roja se enmarca en el Plan de Modernización Ciudad Real 2025, que se suma a otros proyectos que están en distintas fases, como son el Hospital del Carmen para transformarlo en Edificio Administrativo de la Junta de Comunidades; el Hospital de Alarcos, en centro de salud y espacio verde; el antiguo Colegio ‘La Ferroviaria’, en Centro Regional del Folclore; la antigua Delegación de Sanidad, en Museo de la Caza y la Naturaleza; o la reforma y apertura de la Residencia Universitaria ‘Francisco Nieva’.





