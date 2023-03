El Gobierno de Castilla-La Mancha pone en valor la importancia de los recursos públicos para atender a las mujeres en las zonas rurales

La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha puesto como ejemplo de esta relevancia que, en esta legislatura, 3.200 mujeres han sido atendidas en los centros de la mujer de Menasalbas, Bargas y La Puebla de Almoradiel y ha recordado que Castilla–La Mancha, sin ser la región más rica, sí es la que cuenta con la red de centros de la mujer más amplia, con un total de 86.

Blanca Fernández ha explicado que el Gobierno regional ha invertido esta comarca más de dos millones de euros en el mantenimiento de los centros de la mujer y en el Plan Corresponsables, en el que se han invertido unos 400.000 euros, y se han atendido ya a más de 800 familias y más de 1.200 menores, unas cifras que demuestran el “compromiso inequívoco de Emiliano García–Page con la conciliación y con la corresponsabilidad y en los próximos tiempos vamos a ir viendo cómo crece”.

La Puebla de Almoradiel (Toledo), 24 de marzo de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha puesto en valor la relevancia que tienen los recursos públicos para atender a las mujeres en las zonas rurales y así lo indican los altos datos de atención de los centros de la mujer. Un ejemplo de esta importancia son las 3.200 mujeres que han atendido los centros de la mujer de Menasalbas, Bargas y La Puebla de Almoradiel.



“Es un dato muy relevante que 3.200 mujeres acudan a los servicios de los centros de la mujer en una comarca como esta. Es simbólico de los imprescindibles que resultan los recursos públicos de atención a las mujeres en Castilla la mancha”. Así lo ha puesto de manifiesto la consejera de Igualdad y Portavoz, Blanca Fernández, en el X Aniversario de la entidad ‘Ni más ni menos’, que gestiona estos tres centros de la mujer y desde enero de este año también el de Fuensalida.



Al respecto, la consejera ha destacado que “no es baladí que Castilla–La Mancha, sin ser la región más rica, sí es la que cuenta con la red más amplia de centros de la mujer de España”, con 86 en total, para poder atender especialmente a las zonas del medio rural porque el 80 por ciento de la población tiene como referencia el medio rural. Contar con esta red permite atender de media al año en estos recursos a 23.000 mujeres al año, y prestarles atención jurídica, laboral, psicológica y social. Además, una cuarte parte acuden con consultas relacionadas con la violencia de género.



En ese sentido, la consejera ha sido rotunda al afirmar que no se puede consentir que se hable de ‘chiringuitos feministas’ porque son “recursos públicos para que las mujeres que necesiten ayuda la puedan tener y además sea integral”. Además, los centros de la mujer están muy imbricados con los recursos de acogida y en el futuro lo estarán con los centros de atención integral a víctimas de violencia sexual.



“En Castilla–La Mancha queremos seguir siendo una tierra pionera en la lucha por la igualdad, en la protección a las víctimas de cualquier tipo de violencia. Queremos seguir siendo punta de lanza porque, a pesar de que en este momento hay un movimiento reaccionario que cuestiona todo esto, nos tenemos que hacer visibles y defender con uñas y dientes lo que es una convicción y una necesidad y es que la igualdad material aún no es una realidad y lo que sí es una realidad es la violencia machista”, ha dicho la consejera.



En cualquier caso, Blanca Fernández se ha mostrado convencida de que la inmensa mayoría de la sociedad y los partidos políticos “lo tenemos muy claro y esa unidad de acción es lo que nos llevará al éxito”.



Más de dos millones invertidos en la comarca en igualdad



Además, la consejera ha puesto en valor que el Gobierno del presidente García–Page ha invertido en estos cuatro municipios más de dos millones de euros en el mantenimiento de los centros de la mujer y en el Plan Corresponsables en el que se han invertido unos 400.000 euros y se han atendido ya a más de 800 familias para facilitar su conciliación, y en particular la de las mujeres que son las que sostienen aún en mayor medida el peso de los cuidados, y más de 1.200 menores.



Estas cifras demuestran el “compromiso inequívoco de Emiliano García–Page con la conciliación y con la corresponsabilidad y en los próximos tiempos vamos a ir viendo cómo crece”, ha dicho la consejera, que ha añadido que si queremos que las mujeres tengan las mismas oportunidades la otra mitad de la sociedad que son los deben compartir la carga de los cuidados, y ahí el papel de las administraciones es facilitar recursos.



Valentía de ‘Ni más ni menos’



Para finalizar, Blanca Fernández ha puesto en valor el trabajo y la valentía de la entidad ‘Ni más ni menos’ y sus trabajadoras que, en un momento crítico por los recortes, se comprometió con las mujeres de la comarca para seguir prestando estos servicios y ha ido incrementado su gestión hasta llevar en estos momentos cuatro centros.





