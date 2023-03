El Gobierno de Castilla-La Mancha llama a todas las personas vinculadas con la gastronomía a ejercer como prescriptores de los vinos de la región

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha llamado a “ofrecer al que nos visita lo que hacemos en nuestra tierra, porque además lo hacemos muy bien”.



En esta región “nos cuesta mucho presumir de lo que somos y necesitamos que los cocineros, restauradores, sumilleres o jefes de sala nos ayudéis a llegar a la gente”, ha dicho, recordando que se ofrece formación específica al personal de hostelería y que se acaba de poner en marca una Cátedra de Gastronomía en la Universidad de Castilla–La Mancha (UCLM).

Cuenca, 29 de marzo de 2023.– El III Foro de Periodismo ‘José M. Calleja’, organizado por CMM y centrado en el Periodismo Gastronómico ha tenido lugar este miércoles en ‘Natura Restaurante Bistró’, ubicado en el Museo Paleontológico de Cuenca. El evento, que ha reunido a comunicadores y restauradores, ha contado en la clausura con el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, que ha pedido a todos los participantes que se conviertan en prescriptores de los productos de la región, dado que “no puede ser que en Toledo o en Cuenca, ciudades Patrimonio de la Humanidad, cuando venga alguien a visitarnos, se le ofrezca vino de otro lugar”, ha señalado.





A su juicio, “eso no tiene ningún sentido y es contrario a la decisión del visitante de venir a Castilla–La Mancha”. Por eso, ha pedido romper con esta tendencia, ya que “es inaudito, esto no pasa en ningún lugar del mundo” y ha llamado a “ofrecer al que nos visita lo que hacemos en nuestra tierra, porque además lo hacemos muy bien”.





Martínez Arroyo ha recalcado “lo importante que es el sentimiento de pertenencia a un lugar, el orgullo de lo propio” y ha reclamado que en Castilla–La Mancha lo ejercitemos más. “Nos cuesta mucho presumir de lo que somos y necesitamos que los cocineros, restauradores, sumilleres o jefes de sala nos ayudéis a llegar a la gente”, ha resaltado. A su juicio, ellos tienen “una gran responsabilidad, por estar al final de la cadena alimentaria, en contacto con el consumidor final”.





Precisamente por eso, desde el Gobierno regional se trabaja, a través de la Fundación ‘Tierra de Viñedos’, formando al personal de bares y restaurantes y a los alumnos y alumnas de las escuelas de Hostelería, para que conozcan las figuras de calidad y las variedades autóctonas de uva y puedan recomendar los diferentes vinos de la región.





En ese camino, y a fin de ofrecer una formación aún más amplia a las personas interesadas, se ha firmado esta misma semana un convenio con la Universidad de Castilla–La Mancha para la puesta en marcha de una cátedra, para que la Gastronomía entre en la universidad. “Destinamos 120.000 euros y queremos contar aquello que mejor hacemos en nuestra región”, ha dicho el titular de Agricultura.





Para el consejero “el vino es simbólico porque Castilla–La Mancha es una tierra de viña, vayamos por donde vayamos” y ha puesto en valor que “muchas de ellas son viñas viejas, que fueron plantadas por gente que pensó que esas cepas iban a mejorar la vida de su familia y mucho tiempo después hemos sido capaces de hacer con ellas vinos excelentes”.





“Tenemos 120.000 agricultores y ganaderos”, ha recordado Martínez Arroyo, “una parte muy importante de nuestra población y una parte muy importante de nuestra economía”, ya que generan, junto a la industria agroalimentaria, el 18 por ciento de la riqueza de la Comunidad Autónoma frente al nueve por ciento que supone en España, siendo Castilla–La Mancha la región en la que más peso tiene el sector agroalimentario.





Para que siga creciendo “hay que apostar por lo nuestro, contando el relato de nuestra tierra ganamos todos”, ha manifestado el consejero, algo que “parece sencillo, pero no lo hacemos”. Y ha ido más allá. “Cuando os ofrezcan aquí un vino de otro lugar, pedid el nuestro, que además se adapta mejor a los deseos de los consumidores del siglo XXI. Bien lo saben aquellos que hoy tienen problemas para vender el suyo”, ha remachado.





Además, ha indicado que, en Castilla La Mancha, hay más de 80.000 propietarios de viña, muchos de ellos, pequeños, que se caracterizan por desarrollar una actividad económica con “un componente social imposible de explicar con cifras económicas, pero real en nuestros pueblos”; y otros medianos y grandes, profesionales, que son “necesarios para seguir creciendo”.





Ejemplo de todo ello, ha señalado, es la apuesta por los vinos y alimentos de calidad que se hace a través de ‘Campo y Alma’, la marca de garantía que solamente pueden usar las 36 figuras de calidad de la región puesto que “también hacemos gastronomía a través de los productos que lucen este sello”, ha explicado.





En el acto de clausura, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha estado acompañado por la directora general de Castilla–La Mancha Media, Carmen Amores; la directora general de Alimentación, Elena Escobar; el delegado provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en la provincia de Cuenca, Joaquín Cuadrado; así como medio centenar de personas vinculadas a la gastronomía y la comunicación que han participado en la jornada.





