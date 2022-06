El Gobierno de Castilla-La Mancha licita las obras de mejora de la CM-3102 entre Socuéllamos y el límite de provincia de Cuenca en Las Mesas

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha asegurado que es “una carretera muy importante para Socuéllamos y una gran reivindicación de la alcaldesa, a la cual le hemos podido dar respuesta” y ha señalado que esta licitación “nos permite que podamos iniciar las obras a lo largo del otoño, con una ejecución de aproximadamente 18 meses”.

Nacho Hernando ha inaugurado la III Asamblea General de la Asociación Regional de Zonas Industriales de Castilla–La Mancha, donde ha puesto en valor la futura la ley de zonas industriales, “cuyo borrador ya ha elaborado el Gobierno regional”.

Además, el consejero de Fomento ha celebrado la decisión del Gobierno central de reducir el IVA de la luz del 10 al 5 por ciento y ha reivindicado que “en aquellas comunidades autónomas donde se va a hacer un esfuerzo de poner en marcha grandes parques fotovoltaicos, como es el caso de Castilla–La Mancha, se vea repercutido positivamente sobre un menor peaje de transporte en la factura eléctrica a nuestras empresas”.

Socuéllamos (Ciudad Real), 22 de junio de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha licitado las obras de mejora de la CM–3102 entre Socuéllamos y el límite de provincia de Cuenca en Las Mesas, por valor de 2,3 millones de euros.



Así lo ha avanzado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, quien ha remarcado que es “una carretera muy importante para Socuéllamos y una gran reivindicación de la alcaldesa, a la cual le hemos podido dar respuesta” y ha asegurado que esta licitación “nos permite que podamos iniciar las obras a lo largo del otoño, con una ejecución de aproximadamente 18 meses”.



Nacho Hernando ha inaugurado la III Asamblea General de la Asociación Regional de Zonas Industriales de Castilla–La Mancha, acompañado por el presidente de esta asociación Santos Prieto; la alcaldesa de Socuéllamos, María Elena García; y la delegada de la Junta en la provincia de Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo.



En este contexto, el responsable de Fomento ha puesto en valor la futura ley de zonas industriales “cuyo borrador ya ha elaborado el Gobierno regional” y ha destacado que con esta norma “queremos que nos permita seguir siendo una región competitiva en términos industriales, sobre todo en la medida en la que, además, tenemos que competir con grandes actores como puede ser Madrid, Andalucía o la Comunidad Valenciana”.



En este sentido, el consejero ha detallado que dicha norma “que venimos elaborando a través de ZINCAMAN y ya disponemos de un primer borrador, la estamos trabajando con la Consejería de Economía, Empresas y Empleo para poder unificarlo en una gran ley a favor de la industria”.



Reivindicación energética a favor de las empresas en Castilla–La Mancha



Además, Nacho Hernando ha celebrado la decisión del Gobierno central de reducir el IVA de la luz del 10 al 5 por ciento y ha destacado que “España quiere tener una especie de autonomía energética respecto de otras fuentes de energía, sobre todo de las fósiles, y el gran reto que se nos ha planteado a todas las comunidades autónomas es el ser capaces de incrementar nuestro parque fotovoltaico y nuestro parque eólico”.



A este respecto, el consejero de Fomento ha señalado que “resulta sorprendente el ver como hay determinadas comunidades autónomas que han dicho que se niegan en rotundo a instalar en su territorio cualquier tipo de parque fotovoltaico”.



Por ello, Nacho Hernando ha reivindicado que “en aquellas comunidades autónomas donde se va a hacer un esfuerzo de poner en marcha grandes parques fotovoltaicos, como es el caso de Castilla–La Mancha, se vea repercutido positivamente sobre un menor peaje de transporte en la factura eléctrica a nuestras empresas”, ya que, según ha añadido, “lo que no puede ser y no vamos a permitir es que haya una especie de segundo trasvase, como el del agua, en el que aquí se produce pero vemos cómo esta producción se va a grandes núcleos de población o a grandes zonas industriales y que aquí tengamos que ser los productores. Pero, además, tener que estar pagando un precio de la luz al mismo precio que quienes se han negado a producir, eso no puede suceder y vamos a reivindicarlo”, ha enfatizado.







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando