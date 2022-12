El Gobierno de Castilla-La Mancha invertirá cerca de 4,9 millones de euros para finalizar las obras del Centro de Salud Tomelloso 1

Actualmente, se están acometiendo actuaciones urgentes y de emergencia que eran necesarias por motivos de seguridad y para evitar el deterioro de lo ya ejecutado.



La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha resaltado que “se ha pasado de un proceso de desmantelamiento a un proceso de reforzamiento” y, en este sentido, ha recordado que “ahora mismo estamos inmersos en el proceso de licitación del laboratorio para el Hospital General” y que “es una clara muestra de la apuesta del presidente García–Page por la ciudad de Tomelloso”.



Toledo, 27 de diciembre de 2022.– El Consejo de Gobierno de Castilla–La Mancha ha autorizado en su reunión de hoy una inversión total de 4.857.231 euros para la contratación de las obras que permitirán finalizar el nuevo Centro de Salud Tomelloso 1 y ello después de la resolución del contrato con la empresa que resultó adjudicataria inicialmente por incumplimiento del programa de trabajo.



La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha explicado que, “tras un complicado proceso burocrático”, a mediados del pasado mes de noviembre, el Servicio de Salud de Castilla–La Mancha (SESCAM) reanudó las obras para acometer una serie de actuaciones urgentes y de emergencia que eran necesarias por motivos de seguridad y para evitar el deterioro de lo ya ejecutado.



Estas obras de emergencia consisten, fundamentalmente, en la finalización de la estructura y protección de envolvente (finalización de losas de cerramientos y cubiertas, impermeabilización y acabados exteriores de las mismas y cierre de la parcela).



Paralelamente al desarrollo de estos trabajos, el SESCAM ha iniciado el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato de obras y, para ello, el Consejo de Gobierno ha autorizado esta inversión cercana a los 4,9 millones de euros para “darle el impulso definitivo al proceso de licitación que tenemos en marcha para la finalización del 80 por ciento de las obras pendientes de acometer”, según ha detallado Blanca Fernández.



En este punto, la consejera y portavoz ha “lamentado profundamente”, en nombre del Ejecutivo castellanomanchego, “las muchas molestias y la polémica en el municipio”, a cuya población a pedido disculpas pese a ser “una cuestión absolutamente ajena al Gobierno regional” y que ha atribuido, por un lado, a la coyuntura con el encarecimiento de los precios y la inflación y, por otro, “a una empresa que ha decidido actuar de una manera que no compartimos”.



“En cualquier caso, el centro de salud de Tomelloso va a ser una realidad porque es un compromiso de Emiliano García–Page y no puede ser otra cosa que una realidad”, ha incidido la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional.



El nuevo edificio del Centro de Salud se está levantando en unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Tomelloso de más de 6.300 metros cuadrados, situados en la calle Airén de este municipio, muy próximos al actual centro sanitario, y las nuevas instalaciones tendrán una superficie de 3.542 metros cuadrados, distribuidos en una sola planta.



Dispondrán de un Área de Urgencias, con zona de recepción de pacientes, y un Área de Asistencia con dos consultas de atención continuada, una sala de emergencias polivalente, sala de curas y área de observación.



Por otra parte, el Área de Asistencia General tendrá un área de recepción de pacientes, 14 consultas de Medicina de Familia y otras tantas de Enfermería, dos salas de curas y salas de espera. La zona de Pediatría contará con tres consultas para los pediatras, con sus correspondientes consultas de Enfermería, una sala de curas y sala de espera.



Las instalaciones del centro se completarán con una residencia para el personal sanitario, un bloque de actuación médica especial, con una sala para la realización de intervenciones de cirugía menor; y un área de fisioterapia, con consulta y zona de terapia.



Entre sus servicios, también contará con una consulta de matrona, área de Odontología, zona de Extracciones, así como un área de Dirección y Docencia, con aula y biblioteca. Además, albergará en sus instalaciones la base de la UVI móvil de Tomelloso.



Compromiso e inversión frente a intento de privatización



Blanca Fernández se ha detenido de forma particular en esta infraestructura por pertenecer a la Gerencia de Atención Integrada de Tomelloso y con un hospital “que se quiso privatizar en la legislatura 2011–2015”, según ha señalado, resaltando “el compromiso que tenemos con la mejora continua de la sanidad de Tomelloso”.



De esta forma, la consejera ha incidido en que “se ha pasado de un proceso de desmantelamiento, a un proceso de reforzamiento” y, en este sentido, ha recordado que “ahora mismo estamos inmersos en el proceso de licitación del laboratorio para el Hospital General” y que “es una clara muestra de la apuesta del presidente García–Page por la ciudad de Tomelloso”, ha concluido Blanca Fernández.







