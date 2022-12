El Gobierno de Castilla-La Mancha ha invertido 3,5 millones de euros en políticas de igualdad en Talavera de la Reina y su comarca

La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha destacado que esta inversión ha sido posible gracias al compromiso del presidente Emiliano García–Page con el impulso a la igualdad como una política transversal y para que “el Instituto de la Mujer tenga el presupuesto más alto de su historia”.



Blanca Fernández ha puesto en valor el esfuerzo hecho a lo largo de la legislatura desde el Instituto de la Mujer para financiar proyectos que vienen de la mano de asociaciones de mujeres. “Hemos invertido 850.000 euros y hemos financiado 550 proyectos, una cantidad muy importante”, ha reseñado.

Talavera de la Reina (Toledo), 1 de diciembre de 2022.– El esfuerzo realizado por el Gobierno de Castilla–La Mancha en políticas de Igualdad ha hecho posible que, en lo que va de legislatura, el Instituto de la Mujer haya invertido 3,5 millones en Talavera de la Reina y su comarca, tal como ha explicado esta mañana la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, en el primer Encuentro Comarcal de Asociaciones de Mujeres de Talavera de la Reina que se está celebrando a lo largo de hoy.





Esta inversión ha permitido, por ejemplo, este año “atender a 700 mujeres a través del Centro de la Mujer con más de 2.000 consultas, casi 600 por violencia de género, y proteger a 25 mujeres y 23 menores en los recursos de acogida”. De la misma manera, la inversión en el Plan Corresponsables ha hecho posible atender solo en su primera edición a 700 menores, casi 600 familias y generar 50 empleos. Esto significa que “las políticas de igualdad no solo nos traen justicia y más igualdad, sino empleo y riqueza”, ha dicho la consejera.





Y esto ha sido posible, ha dicho la titular de Igualdad, gracias al compromiso del presidente Emiliano García–Page que, además de impulsar la igualdad como una política transversal que está siendo desarrollada desde todas las consejerías, ha conseguido que “hoy el Instituto de la Mujer tenga el presupuesto más alto de su historia, también gracias a fondos finalistas del Gobierno de España”.





En ese sentido, Blanca Fernández ha reiterado que la convicción del Gobierno de Castilla–La Mancha “es defender que la igualdad entre mujeres y hombres tiene que ser real, porque si no lo es no hay democracia posible o, al menos, una democracia profunda, y a ello nos debemos”.





Fortalecer el tejido asociativo y las redes entre mujeres





El Primer Encuentro Comarcal de Asociaciones de Mujeres de Talavera cuenta con la participación de 300 mujeres pertenecientes a una veintena de asociaciones. Al mismo, han asistido la alcaldesa de Talavera, Tita García Élez; la alcaldesa de El Gamonal, Marta Garrido; el delegado de la Junta en la comarca, David Gómez Arroyo; la delegada de Igualdad, Nuria Cogolludo; el delegado de Educación, José Gutiérrez; la concejala de Igualdad y Perspectiva de Género, Flora Bellón; y la diputada regional Diana López.





Blanca Fernández ha destacado que el objetivo de este encuentro, impulsado por la Consejería, es “fortalecer el tejido asociativo de mujeres de la comarca y de Talavera”, después de una legislatura muy dura en todos los sentidos para la sociedad en su conjunto; también para las asociaciones, que han tenido especialmente difícil sobrevivir a la pandemia. Después de esto, ha dicho la consejera, “ha llegado el momento de impulsar el movimiento de las asociaciones de mujeres porque son imprescindibles para sacar adelante políticas efectivas y eficaces”.





En este contexto, la Consejería de Igualdad viene impulsando este tipo de encuentros en toda la región “y es evidente que, para el Gobierno, Talavera y su comarca son muy importantes. Hay que tejer redes y lazos entre las distintas asociaciones, no solo de la ciudad sino también de la comarca porque se establecen sinergias y debates que queremos aprovechar”, ha dicho la responsable regional de Igualdad.





En este impulso al asociacionismo, Blanca Fernández ha puesto en valor el esfuerzo hecho a lo largo de la legislatura desde el Instituto de la Mujer para financiar proyectos que vienen de la mano de asociaciones de mujeres. “Hemos invertido 850.000 euros y hemos financiado 550 proyectos. Yo creo que es una cantidad muy importante y, además, es muy simbólico que el 95 por ciento del presupuesto se haya destinado a zonas deprimidas, a zonas rurales, a zonas donde hay especialmente problemas y eso nos da un horizonte de esperanza, porque habrá dificultades y problemas. Zonas que están sufriendo la despoblación, pero hay vida, inteligencia y muchas ganas de tirar hacia adelante”, ha dicho al respecto la titular de Igualdad.





