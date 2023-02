El Gobierno de Castilla-La Mancha ha iniciado ya el programa de capacitación digital dirigido a mujeres rurales en todas las provincias

La consejera de Igualdad y portavoz regional, Blanca Fernández, ha asegurado que esta legislatura ha sido todo un revulsivo para impulsar la conciliación, fomentar la corresponsabilidad y la igualdad con una apuesta decidida por la Dependencia, en la que se invierten más de 600 millones de euros y con la que se atiende a más de 85.000 personas, así como la puesta en marcha del Plan Corresponsables, entre otras medidas.

Blanca Fernández ha destacado que Cuenca ha sido la provincia que proporcionalmente más empleo femenino ha creado con el Plan Corresponsables. “Nueve de cada diez puestos de trabajo de los 400 que prácticamente ha generado son femeninos, lo que ayuda a fijar población en el medio rural”, tal y como ha asegurado.

Quintanar del Rey (Cuenca), 17 de febrero de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha iniciado ya en las cinco provincias el programa de formación y capacitación digital con el que quiere formar a cerca de 13.000 mujeres del medio rural “para romper esa brecha digital de género que, lamentablemente, todavía tenemos, que se agudiza más en el medio rural y en el caso de las mujeres”. Así lo ha explicado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, que ha insistido en la necesidad de hacer incidencia en este tipo de formación “porque si hablamos de igualdad de oportunidades, no podemos olvidar la digitalización”.



La consejera de Igualdad, que ha mantenido en Quintanar del Rey un encuentro comarcal con asociaciones de mujeres, ha asegurado que esta legislatura ha sido todo un revulsivo en las políticas para impulsar la conciliación, la corresponsabilidad y la igualdad, y sus efectos, “los vamos a notar mucho en los siguientes años”.



Junto al programa de digitalización, Blanca Fernández ha enumerado otras políticas impulsadas por el Gobierno de Emiliano García–Page entre las que están una apuesta decidida por la Dependencia, como así lo atestigua que en Castilla–La Mancha se atienden a más de 85.000 personas con una inversión de más de 600 millones de euros, “lo que también sirve para aliviar a las mujeres, ya que si no hubiera residencias, estancias diurnas, ayuda a domicilio, teleasistencia o viviendas tuteladas no podrían estar en el mercado laboral”.



En esta misma línea, y con el mismo objetivo, el Gobierno regional ha puesto en marcha el Plan Corresponsables, del que ha destacado la consejera, que Cuenca, con un 90 por ciento, ha sido la provincia que proporcionalmente más empleo femenino ha creado, “nueve de cada diez puestos de trabajo, de los 400 prácticamente que ha generado el Plan Corresponsables en Cuenca, ha sido empleo femenino lo que ayuda a fijar población en el medio rural”.



Estas medidas, y otras, han hecho posible que en Castilla–La Mancha haya un colchón social para atender a todas las personas y en particular, para aliviar de las tareas de los cuidados a las mujeres que son las que piden hasta el 80 por ciento de las reducciones de jornada en España, de la misma manera que son quienes dejan sus carreras profesionales cuando son madres y, en algunos casos, tras cuidar a sus hijos e hijas, cuidan a padres y madres y luego a nietos y nietas.



Por todo ello la consejera ha resaltado el trabajo de las amas de casa, aunque sin olvidar “que tenemos un compromiso que es que las mujeres tengan las mismas oportunidades”, por lo que ha abogado por seguir trabajando en impulsar la conciliación y la corresponsabilidad.



Encuentros para visibilizar a las mujeres



La consejera también ha puesto en valor este nuevo encuentro comarcal de asociaciones de mujeres que acoge Quintanar y que se enmarca en los que está organizado el Gobierno regional a lo largo y ancho de toda la Comunidad Autónoma para conmemorar el 40 Aniversario del Estatuto de Autonomía y visibilizar el papel de las mujeres en estas cuatro décadas.



Blanca Fernández ha manifestado que jornadas como la de hoy sirven para “hacer comarca” y además hacerlo a través del tejido asociativo de mujeres “que es el que da vida a los pueblos”; para conocer mejor el patrimonio, pero, sobre todo, ha destacado, “sirven para fortalecer el tejido asociativo de mujeres”.



La consejera ha asegurado que todos estos encuentros están resultando un éxito, “no solo por la participación de las mujeres sino porque vuelven a sus municipios con energías renovadas para seguir fortaleciendo sus respectivas asociaciones que son las que hacen posible en muchas ocasiones que haya actividades culturales lúdicas o festivas en los municipios”.



Para finalizar, Blanca Fernández ha reiterado su reconocimiento a la labor que realizan las amas de casa, “cuyo trabajo no ha sido ni reconocido ni visibilizado, siempre se ha dicho de las amas de casa que no trabajan. No, lo que hacen es no cobrar”, ha dicho contundente la consejera, quien ha añadido que han sido siempre las encargadas de cuidar a las demás personas, “han sido durante siglos y todavía son la columna vertebral del Estado del Bienestar, porque sin ellas la cohesión que existe en nuestros municipios sería muy difícil de mantener por mucho esfuerzo que hagan las distintas administraciones”.



Junto a Blanca Fernández han asistido a este encuentro el alcalde de la localidad, Martín Cebrián; la delegada de la Junta, Marian Martínez; la delegada de Igualdad, Lourdes Luna; la diputada regional, Joaquina Sáez; y la diputada provincial, Fátima García.





