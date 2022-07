El Gobierno de Castilla-La Mancha inaugura un nuevo servicio de Atención Temprana en Seseña en colaboración con Down Toledo

El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha inaugurado el Centro de Atención Temprana de Seseña, donde la entidad Down Toledo atiende a diez familias con menores con trastornos del desarrollo o en riesgo de presentarlos. La Atención Temprana es un servicio público, universal y gratuito para el que no existe lista de espera en la región.



La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha subrayado que se van cumpliendo y superando los objetivos marcados para esta legislatura en este ámbito de la Atención Temprana. Así, “si el objetivo era llegar a los 20 nuevos recursos, estamos ya en 14 y, sin duda, acabaremos la legislatura con el objetivo cumplido” ha afirmado.

Seseña (Toledo), 7 de julio de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García– Page, ha inaugurado un nuevo servicio de Atención Temprana en el municipio de Seseña, que incorpora un centro más a la red pública regional, sumando ya 14 nuevos recursos desde el año 2015.





Así lo ha destacado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante la inauguración, en la que ha subrayado que se van cumpliendo y superando los objetivos marcados para esta legislatura en este ámbito de atención a niños y niñas con trastornos del desarrollo o con riesgo de presentarlos. Este año, ha recordado, se ha reforzado la red, incorporando cuatro nuevos servicios en Munera, Villamalea, Iniesta y Villarrubia de los Ojos. Hace unas semanas se inauguró un nuevo centro en Molina de Aragón y este jueves se ha estrenado el de Seseña.





De esta forma, “si el objetivo era llegar a los 20 nuevos recursos de Atención Temprana, estamos ya en 14 y, sin duda, acabaremos la legislatura con el objetivo cumplido” ha afirmado.





La titular de Bienestar Social ha manifestado que en esa apuesta por la atención a niños y niñas con problemas de desarrollo o en riesgo de presentarlos, y junto al incremento de puntos de atención y la creación de nuevos servicios, también se ha aumentado el equipo de profesionales especializados en más de 130 desde 2014, llegando a contar actualmente con un total de 370 profesionales “que nos permiten tener plena atención y sin listas de espera en un servicio que es público, universal y gratuito para las familias de la región”.





García Torijano ha señalado que, con ese refuerzo en recursos, en personal y también en financiación, con una inversión superior a los diez millones de euros, se atiende a un 70 por ciento más de niños y niñas con respecto a 2014. Así, “cuando el presidente García–Page llegó al Gobierno de Castilla–La Mancha se atendía a 3.900 niños en estos servicios, mientras que a día de hoy son más de 6.700 niños y niñas y acabaremos el 2022 atendiendo a más de 7.000 niños y familias”, ha aseverado la consejera.





Down Toledo, entidad referente en la Atención Temprana en la provincia de Toledo





La consejera ha agradecido su labor a Down Toledo, que gestiona el centro recién inaugurado en Seseña, dentro del Centro Social y Cultural de Vallegrande, aseverando que es una entidad “referente en Toledo y en Castilla–La Mancha”.





En este sentido, la consejera ha apuntado que, en colaboración con Down Toledo, en los últimos años se han puesto en funcionamiento tres nuevos servicios de Atención Temprana en las localidades Yuncler, Ugena y ahora Seseña, junto con el que ya gestionaba la entidad en Toledo capital, en los que atienden a más de 230 niños y niñas y a sus familias, ofreciéndoles apoyo y acompañamiento.





Para consolidar estos servicios ha sido necesario triplicar la financiación a favor de la asociación, pasando de los 127.000 euros de 2018 a los 390.000 euros de aportación en la actualidad. Con estos incrementos en este primer trimestre del año Down Toledo, a través del equipo de 14 profesionales especializados –todas ellas mujeres– y los cuatro servicios de Atención Temprana, están logrando atender a 233 familias, diez de ellas en Seseña.





Muchas de esas familias han asistido a la inauguración y tanto el presidente regional como la consejera, y el resto de autoridades asistentes, han podido saludarles y conocer de primera mano su satisfacción con el servicio.





Por último, Bárbara García Torijano ha concluido afirmando que “el compromiso de todas y todos nos está permitiendo algo fundamental: ofrecerle a esta tierra y a sus ciudadanos el bienestar que se merecen”.





Al presidente regional, Emiliano García–Page, le han acompañado en la inauguración del Servicio de Atención Temprana de Seseña, además de la consejera de Bienestar Social, la alcaldesa de la localidad, Silvia Fernández; el director general de Discapacidad, Javier Pérez; el delegado de la Junta en Toledo, Javier Úbeda; y, por parte de la entidad, Trinidad Escobar, presidenta de Down Toledo y José Luis Pinés, gerente.





