El Gobierno de Castilla-La Mancha va a destinar este año 55 millones de euros en ayudas relacionadas con la rehabilitación de edificios y viviendas

Así lo ha destacado la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo, en la gala de la I edición de los Premios de Arquitectura y Urbanismo de Castilla–La Mancha que se ha celebrado en Ciudad Real donde ha explicado que, en total, desde el año 2015, “el Gobierno de Emiliano García–Page ha destinado ya más de 66 millones de euros en este tipo de actuaciones, lo que ha permitido actuar en más de 25.000 viviendas de la región”.

Durante el acto de entrega de los premios, la delegada de la Junta ha destacado el papel “fundamental” de los arquitectos a la hora de seguir de cerca el cumplimiento de la normativa y de dirigir la redacción de proyectos de importantes actuaciones.

Ciudad Real, 9 de junio de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha va a destinar a lo largo de este año 55 millones de euros, en ayudas relacionadas con la rehabilitación de edificios y viviendas, a través de distintas convocatorias, en el marco de los fondos Next Generation. Así lo ha dado a conocer la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo, en la gala de la I edición de los Premios de Arquitectura y Urbanismo de Castilla–La Mancha que se ha celebrado este jueves en Ciudad Real.



En concreto, cuatro de estas ayudas que ya se pueden solicitar, van encaminadas a la redacción del libro del edificio o de proyectos de rehabilitación integral; ayudas a la rehabilitación energética en municipios de reto demográfico que pueden llegar hasta el cien por cien de actuación; ayudas para la rehabilitación energética de viviendas en toda la región, subvencionable hasta el 40 por ciento de la actuación y hasta 3.500 euros de ayuda y, por último, ayudas destinadas a la rehabilitación energética de los edificios. Un paquete de ayudas con las que la delegada de la Junta en Ciudad Real “se esperan rehabilitar más de 6.700 viviendas en 2023 en Castilla–La Mancha”, ha apuntado Olmedo.



A ello se suma que el Gobierno regional ha invertido ya, en esta legislatura, más de 50 millones de euros en ayudas a la rehabilitación de viviendas y regeneración urbana de barrios en distintos municipios de la región que están actualmente en ejecución lo que demuestra que “el Gobierno del presidente Emiliano García–Page tiene un claro compromiso en política de vivienda así como con el bienestar de los hombres y mujeres de nuestra región”.



En este sentido, Olmedo, que ha estado acompañada por el delegado de Fomento en Ciudad Real, Casto Sánchez, ha explicado que, en total, desde el año 2015, “el Gobierno de Emiliano García–Page ha destinado ya más de 66 millones de euros en este tipo de actuaciones, lo que ha permitido actuar en más de 25.000 viviendas de la región”.



Durante el acto de entrega de los premios, la delegada de la Junta ha destacado el papel “fundamental” de los arquitectos a la hora de seguir de cerca el cumplimiento de la normativa y de dirigir la redacción de proyectos de importantes actuaciones. “Tal es la importancia que hay un programa de ayudas única y exclusivamente para eso”.



Y junto a los arquitectos y las cuestiones más teóricas, resulta fundamental a su vez su desarrollo práctico “de nada sirven las mejores normas y los mejores proyectos, sino tenemos capacidad de llevar a cabo su ejecución, cosa que no es el caso de esta región, donde también en esta faceta contamos con grandes profesionales como es el caso de los aparejadores”, ha puntualizado Olmedo.



La delegada de la Junta ha felicitado, en nombre del presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano Garcia–Page, tanto a los premiados como al prestigioso arquitecto navarro, Rafael Moneo que ha sido distinguido con el Premio COACM Distinción de Honor, por su trayectoria profesional.

Premiados

En el acto se ha hecho entrega del premio COACM de Arquitectura, en el apartado de Obra Nueva Vivienda, en 'Villa Icaria', obra de Fernando Orte, Cristina Manene y Omar Miranda. En cuanto a Obra Nueva de Otros Usos, el galardón recae en 'Edificio de Usos Múltiples', cuyos autores son Miguel Díaz Martín, Ana Hernández Moreno y Pablo Junquera Medina y en el apartado de Rehabilitación el premio es para el 'Hotel Posada de la Sillería', obra de Jesús Gómez–Escalonilla y Benjamín Juan Santágueda (Arquitectos San Lorenzo SLP).



En la categoría 3, el Premio COACM Emergente, para arquitectos/as menores de 40 años (2021), en Obra Nueva, el premio es para 'Casa JA!', de estudio BIZNA, formado por Pedro Torres García–Cantó y Rocío García Peña mientras que en Rehabilitación, el Premio es para 'Casa de la Sirena y Casa Bajada a San Pablo', por Javier Redondo Soria.



En Categoría 4, el Premio COACM Miguel Fisac se lo lleva la 'Casa en Playagranada', por Ángel Luis Lorenzo Medel, arquitecto, y Fernando García Navarro, aparejador, de ACRO Arquitectos e Ingenieros SLP.



Mientras que en la categoría 5, el Premio COACM a la Difusión De La Arquitectura, ha distinguido, como Artículo, el gran compendio de trabajos de investigación reflejados en publicaciones y artículos científicos de los que el jurado destaca, por su relación con la comunidad del Colegio, 'La Universidad Laboral de Albacete (1974–75)', un episodio olvidado en el legado arquitectónico de Julio Cano Lasso, realizado por Maria Elia Gutiérrez Mozo y su equipo.



Como libro, el Jurado reconoce el título 'Miguel Fisac: Mobiliario', que promociona el estudio y la investigación de la obra menos conocida de este arquitecto manchego, valorando como “excelente” la labor de Diego Peris Sánchez y su equipo, formado por Diego Peris López y Javier Navarro Gallego. Su trabajo impulsa la custodia, catalogación y restauración del archivo documental de Miguel Fisac.



El Premio COACM Extraordinario, para obras terminadas entre el 1 de enero de 2010 y el 31 diciembre 2019, convocado para reconocer la obra de arquitectos en todos los años en los que no ha habido ningún premio de Arquitectura en la región, en Obra Nueva Vivienda, el premio es para el 'Edificio de Viviendas en calle Octavio Cuartero' de Albacete, por Francisco Candel Jiménez (arquitecto), con Eduardo Armero, Fernando Torres y Francisco López Candel (arquitecto técnico), como arquitectos colaboradores.



En cuanto a Obra nueva Otros Usos, el jurado ha distinguido a la 'Sede Corporativa Ibernergi, Centro de Formación Gas Natural – Unión Fenosa', por Ignacio Román Santiago, Daniel Martínez Díaz y Julio Rodríguez Pareja.



Y, en el apartado de Rehabilitación, se ha reconocido la 'Ampliación y Rehabilitación de Vivienda en Poblado Obrero de Toledo', por Estudio AMA integrado por Francisco Javier Alguacil San Félix y Luis Moreno Domínguez. En Urbanismo, en esta misma Categoría 6, se ha distinguido la 'Rehabilitación y recuperación medioambiental del Callejón de San Pedro' de Toledo, por Jesús Corroto Briceño.



El Jurado también ha hecho una Mención especial a dos edificios institucionales: las consejerías de Bienestar Social y Sanidad, por Francisco Sánchez de León y Juan Luis Fernández–Roldán, y el Colegio de Abogados de Ciudad Real, por Federico Pérez Parada y Alberto Pérez Parada.







