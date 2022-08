El Gobierno de Castilla-La Mancha destaca que en el primer semestre del año “hemos batido todos los récords” en materia de turismo rural

La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha destacado que Castilla–La Mancha tiene el tercer mejor comportamiento de toda España en cuanto a empleo en el sector turístico, aunque es el mejor de todo el país si hablamos de turismo de interior, y que en el mes de julio ha habido más de 50.700 personas dadas de alta de la Seguridad Social en el sector turístico en Castilla–La Mancha.



Asimismo, Fernández ha manifestado el compromiso del Gobierno regional con Campo de Criptana y así lo demuestra que en los siete años de gobierno de Emiliano García–Page el Ejecutivo autonómico haya invertido 74 millones de euros en la localidad.



Gobierno regional, central y Ayuntamiento están invirtiendo casi 1,7 millones de euros entre el Plan de Sostenibilidad Turística, las Expresiones de Interés y la recuperación de recursos turísticos. Estas inversiones, los atractivos de la localidad y el liderazgo del Ayuntamiento “hacen que Criptana no sea solo un pueblo maravilloso desde el punto de vista de las tradiciones, de sus infraestructuras o de su cultura, sino sobre todo un pueblo con muchísimo futuro”, ha destacado la portavoz.

Campo de Criptana (Ciudad Real), 5 de agosto de 2022.– El Gobierno regional ha subrayado que el primer semestre del año en materia de turismo rural ha sido para Castilla–La Mancha “brutalmente positivo porque hemos batido todos los récords”.





Así lo manifestó ayer la consejera de Igualdad portavoz, Blanca Fernández, en Campo de Criptana, donde indicó que de enero a junio las pernoctaciones rurales en la región se han incrementado un 110 por ciento si se compara con el mismo periodo del año pasado, lo que supone casi 300.000 pernoctaciones en alojamientos rurales. “Esto significa que hemos iniciado un magnifico camino esta legislatura después de la pandemia y que ahora mismo estamos en una velocidad de crucero”, ha asegurado la consejera.





Otros datos que ilustran esta afirmación son que Castilla–La Mancha tiene el tercer mejor comportamiento de toda España en cuanto a empleo en el sector turístico, aunque es el mejor de todo el país si hablamos de turismo de interior. La traducción inmediata de esto es que en el mes de julio ha habido más de 50.700 personas dadas de alta de la Seguridad Social en el sector turístico en Castilla–La Mancha, un 10,3 por ciento más que el año pasado.





La consejera portavoz ha expresado la ambición del Ejecutivo autonómico de seguir creciendo e incrementando la aportación del sector turístico al Producto Interior Bruto hasta alcanzar al quince por ciento o de aumentar el empleo en el sector al menos en 5.000 personas más. “Esos son nuestros objetivos a corto plazo, yo creo que los podemos cumplir porque si echamos la vista atrás en poco tiempo hemos conseguido grandes cosas y lo hemos hecho entre todos” ha afirmado Blanca Fernández citando el trabajo de ayuntamientos, diputaciones y, sobre todo, del tejido empresarial y su apuesta por el turismo de interior.





En esta línea, la consejera portavoz ha indicado que Criptana es un ejemplo claro de lo que es Castilla–La Mancha, turismo de interior, patrimonial, cultural, rural y por tanto un elemento clave para el desarrollo, para fijar población y crear oportunidades subrayando que esta legislatura “está siendo muy importante para Criptana en materia turística”.





Al respecto, Blanca Fernández ha recordado que la Junta de Comunidades, en colaboración con el Ayuntamiento y el Gobierno de España, está invirtiendo casi 1,7 millones de euros entre el Plan de Sostenibilidad Turística, las Expresiones de Interés y la recuperación de recursos turísticos.





Estas inversiones, junto a los atractivos de la localidad entre los que están la Sierra de los Molinos o el barrio del Albaicín y el liderazgo del Ayuntamiento con su alcalde a la cabeza, Santiago Lázaro, tal como ha enumerado la consejera “hacen que Criptana no sea solo un pueblo maravilloso desde el punto de vista de las tradiciones, de sus infraestructuras o de su cultura, sino, sobre todo, un pueblo con muchísimo futuro”.





74 millones de inversiones





La consejera y portavoz también ha manifestado el compromiso del Ejecutivo autonómico con Campo de Criptana y así lo demuestra que en los siete años de Gobierno de Emiliano García Page, el Gobierno regional ha invertido 74 millones de euros de los que, por ejemplo, más de 41 han sido para apoyar al sector agrario; más de 14 millones en materia de Bienestar Social dirigidos principalmente a proteger a personas mayores, con dependencia, personas con discapacidad y a familias que tienen una situación económica vulnerable u ocho millones destinados al área a Economía y Empleo.





Para finalizar, la consejera ha agradecido al alcalde de Campo de Criptana la invitación al Gobierno regional para asistir ayer a la ‘la traída’ del Cristo de Villajos, patrón de la localidad. Una festividad, ha asegurado, que aúna “tradición, religión, que es sentimiento, emoción y una demostración de que en todos y cada uno de los pueblos de Castilla–La Mancha, y en Criptana de forma muy singular, la tradición y el patrimonio forman parte no solo de nuestro pasado y nuestras raíces, que no hay que olvidar, sino sobre todo de nuestro presente y nuestro futuro” porque forman parte de su atractivo.





Acompañando a la consejera, además del alcalde de la localidad, Santiago Lázaro, y concejalas y concejales de la Corporación municipal, estuvo el delegado de Sanidad en la provincia de Ciudad Real, Francisco José García Sánchez.





