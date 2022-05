El Gobierno de Castilla-La Mancha condena rotundamente el asesinato machista de Tomelloso y se pone a disposición de la familia

La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, en nombre del Ejecutivo de Emiliano García–Page, ha mostrado el apoyo a la familia de la víctima, poniéndose a su entera disposición, apoyo que ha hecho extensivo al Ayuntamiento y a “todo el pueblo de Tomelloso, a quienes quiero mostrar nuestras condolencias, nuestro apoyo y solidaridad”.

Blanca Fernández ha ratificado el compromiso del Gobierno regional tanto con las mujeres víctimas de violencia machista, a las que “no vamos a dejar abandonadas en ningún caso”, como con las políticas para luchar contra este grave problema social y estructural. A este respecto, ha afirmado que “no vamos a desfallecer en ningún momento, vamos a seguir fortaleciendo los sistemas de protección, que las mujeres tengan medianamente claro que aquí nos tienen, que tienen recursos, que se puede salir del círculo de la violencia”.

Toledo, 30 de mayo de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha mostrado su más “rotunda condena” por el “terrible y execrable” crimen machista sucedido ayer en Tomelloso. Con estas palabras lo ha expresado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, quien en nombre del Ejecutivo de Emiliano García–Page ha mostrado su total apoyo la familia de la víctima. “Queremos lanzar un mensaje de apoyo y de cariño a toda la familia. He dado instrucciones hoy mismo para que nos pongamos en contacto con ella con el fin de intentar facilitarles apoyo psicológico, al menos en un primer momento si así lo quieren, y estamos a su entera disposición”, ha manifestado hoy.



Un apoyo que ha hecho extensivo al Ayuntamiento de la localidad y a “todo el pueblo de Tomelloso, a quien quiero mostrar nuestras condolencias, nuestro apoyo y solidaridad”.



Con la de ayer, son cinco las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año en la región, una “realidad dramática”, ha dicho la consejera, que si acaso “nos da más fuerza para seguir combatiendo la violencia de género”.



“No abandonaremos la lucha bajo ningún concepto”



Blanca Fernández ha ratificado el compromiso del Ejecutivo autonómico tanto con las mujeres víctimas de violencia machista, a las que “no vamos a dejar abandonadas en ningún caso”, como con las políticas para luchar contra este grave problema social y estructural. A este respecto, ha afirmado que “no vamos a desfallecer en ningún momento, vamos a seguir fortaleciendo los sistemas de protección; que las mujeres tengan medianamente claro que aquí nos tienen, que tienen recursos, que se puede salir del círculo de la violencia”, ha dicho la consejera.



La titular de Igualdad ha reiterado “nuestro apoyo, de corazón, al pueblo de Tomelloso y a la familia de la víctima” y ha lamentado este crimen “porque es terrible, execrable y no tiene ningún tipo de justificación. Se llama violencia machista y el terrorismo machista en España ya deja más víctimas mortales que el terrorismo de ETA. No podemos desfallecer, ni hacer caso de cantos de sirena que nos piden que abandonemos la lucha. No lo haremos bajo ningún concepto”, ha concluido la consejera.



Blanca Fernández asistirá esta tarde en Tomelloso al minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento de la localidad para condenar este asesinato.





