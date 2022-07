El Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba el próximo martes una nueva convocatoria del Plan de Retorno del Talento

Emiliano García–Page ha anunciado hoy, en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), que el Ejecutivo que preside tiene sobre la mesa más de una decena de proyectos empresariales y ha avanzado que el más inmediato se concretará “la semana que viene en Alcázar de San Juan con la generación de cientos de empleos”, ha dicho.

Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), 8 de julio de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha anunciado esta mañana, en Villanueva de los Infantes, que el Consejo de Gobierno que se celebra el próximo martes, 12 de julio, va a aprobar una nueva convocatoria del Plan de Retorno del Talento, gracias a cuyas ediciones anteriores –la primera y única en España data de 2017– ya han regresado a la región cerca de 600 jóvenes que tuvieron que marchar a buscar empleo fuera del país.



Este plan tiene por objeto la contratación indefinida, el inicio de la actividad emprendedora o la ayuda asociada a la vuelta de las personas que retornen a Castilla–La Mancha desde el extranjero. La finalidad de las ayudas es facilitar a las ciudadanas y ciudadanos titulados de Castilla–La Mancha que se encuentren residiendo o hayan residido o trabajado en el extranjero el retorno a la región, fomentando su contratación, su actividad emprendedora o que continúen su formación profesional en Castilla–La Mancha.



El presidente de Castilla–La Mancha hacía este anuncio desde la recién rehabilitada ‘Casa de Rueda’ en la localidad de Villanueva de los Infantes, junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el presidente de la Diputación provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero; y la alcaldesa infanteña, Carmen Montalbán.



En este contexto, arropado por más de un centenar de vecinos y vecinas de la localidad, el jefe del Ejecutivo regional ha reconocido que Infantes es uno de los municipios más bellos de la Comunidad Autónoma y ha explicado, además, el “buen recuerdo” que tienen de este pueblo los Reyes de España. Asimismo, ha subrayado la importancia que en el fomento del turismo tiene la idiosincrasia de los lugares y ha remarcado el “carácter de nuestra gente que hace que el que viene ya no se quiera ir”.



Tras ensalzar el “buen gusto” de la empresa constructora en la rehabilitación de la ‘Casa de Rueda’, cuya finalidad es la de ser centro de recepción de turistas, García–Page ha avanzado que en un futuro inmediato “va a haber más ayudas a la rehabilitación” de las que ha habido en la historia de la región. Del mismo modo, ha considerado que, junto a la agricultura y la industria, el turismo es el gran potencial de esta Comunidad Autónoma que, además, “fija población y la consolida en zonas difíciles”.



Acuerdo con la OMT



Precisamente a este respecto, ha avanzado que el Gobierno de Castilla–La Mancha va a rubricar con la Organización Mundial del Turismo, OMT, que depende de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un acuerdo marco para desarrollar estrategias comunes y trabajos conjuntos.



El presidente de Castilla–La Mancha ha aprovechado la ocasión para pedir a los poderes públicos que traten de “generar esperanza” y ha lamentado que haya “demasiada gente fabricando pesimismo”. Por ello, ha avanzado que el Gobierno de Castilla–La Mancha tiene sobre la mesa más de una decena de proyectos empresariales que, “si se contagia ese pesimismo, pueden estropearse”. Así, ha concretado que la próxima semana se cierra en Alcázar de San Juan uno de esos proyectos.



“El que tenga complejos que lea a Quevedo”



En opinión de Emiliano García –Page, que ha considerado que en lugares como la ‘Casa de Rueda’ “sí se hace memoria histórica”, en Castilla–La Mancha “no estamos en si son galgos o podencos, en si se es español o no. El que tenga complejos que lea a Quevedo”, ha recomendado.



Para el presidente regional “la economía debe repercutir en la mejora de todos, ya que si tiene algún mérito que vivamos todos mejor es que seamos todos, y no solo unos pocos, y que avancen más los que tengan más problemas en la vida”, ha manifestado.



Las últimas palabras de García–Page han sido de aliento y esperanza mostrando su deseo de que haya “gente en política que anteponga las personas a los intereses de los partidos” y ha subrayado que los partidos políticos son instrumentos para ayudar, “si se convierten en un fin son un problema”.









