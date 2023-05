El Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba la implantación de las titulaciones de Matemáticas e Ingeniería Biomédica en la UCLM

La portavoz del Ejecutivo autonómico, Blanca Fernández, ha explicado que la Universidad de Castilla–La Mancha no había abordado todavía estos grados, “que cuentan con una muy alta inserción laboral, y que ayudarán a retener y atraer el talento a la región”.



Se ofertarán un total de 50 plazas en el Grado en Matemáticas, que se impartirá en la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real, y otras 50 en el de Ingeniería Biomédica, adscrito a la Escuela Politécnica de Cuenca.



Toledo, 2 de mayo de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha aprobado la implantación y puesta en funcionamiento de la titulación oficial para el curso académico 2023–2024 del Grado en Ingeniería Biomédica y el Grado en Matemáticas, ofertados por la Universidad de Castilla–La Mancha, institución que hasta la fecha no había abordado formación específica en ambos ámbitos.



Así lo ha anunciado la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno, Blanca Fernández, quien ha detallado que, tras “este hito” serán un total de 50 las plazas ofertadas en cada uno de los grados, que comenzarán a impartirse en septiembre. Su implantación no requerirá recursos adicionales a la subvención nominativa anual que la Junta destina a la Universidad de Castilla–La Mancha, que este 2023 asciende a 203 millones de euros.



Esta nueva oferta supone llegar a los 14 grados implantados en la UCLM en los últimos ocho años, incluyendo los cuatro que se pondrán en marcha en el próximo curso académico: Matemáticas e Ingeniería Biomédica, que se aprueban ahora, junto con Psicología y Física, que se aprobarán durante las próximas semanas. “Estamos situando la oferta de nuestra Universidad regional en un primerísimo nivel, entre las universidades del país”, ha insistido Fernández.



Grado en Ingeniería Biomédica



La consejera y portavoz ha explicado que se trata de una carrera que combina los campos de la ingeniería y la biología para desarrollar tecnologías innovadoras y dispositivos médicos, que puedan mejorar la calidad de vida de las personas. De modo que sus estudiantes adquieren conocimientos sobre una amplia gama de materias: física, matemáticas, biología, anatomía, fisiología y química, entre otras, pudiendo dedicarse a la industria farmacéutica, el desarrollo de dispositivos médicos y de diagnóstico, o incluso a la investigación y el sector académico.



Además, aprenden a utilizar herramientas de software y tecnologías de vanguardia para el diseño y la simulación de sistemas biomédicos, por lo que también pueden especializarse en áreas como la ingeniería de tejidos, la biomecánica, la robótica médica, la instrumentación biomédica y la nanotecnología.



Fernández ha subrayado que “la empleabilidad de los egresados es altísima, cifrándose en un 98 por ciento”. Asimismo, este grado tiene una alta demanda por parte de los estudiantes, por lo que es esperable que muchos vengan de regiones cercanas, como Madrid o la Comunidad Valenciana, “lo que fortalecerá la estrategia de retención y atracción del talento de Castilla–La Mancha”.



El grado, se articulará en 240 créditos totales distribuidos en cuatro cursos entre formación teórica, práctica y Trabajo de Fin de Grado, y se impartirá en la Escuela Politécnica de Cuenca. Además, estará estrechamente ligado al nuevo Hospital Universitario de Cuenca.



Grado en Matemáticas





La consejera ha señalado que “las matemáticas son una herramienta fundamental en muchas áreas de la ciencia, la ingeniería y la tecnología, por lo que un sólido conocimiento matemático es esencial para entender y desarrollar modelos y teorías en estas ramas”. Asimismo, la formación en matemáticas proporciona una base sólida para continuar estudios en áreas más especializadas, como la física teórica, la teoría de la computación, la estadística, la criptografía, entre otras.



En este sentido, Fernández ha hecho hincapié en que su implantación “es importante porque desarrolla habilidades muy valoradas en el mercado laboral”, ya que sus egresados cuentan con una empleabilidad del 100 por cien; además de que es el cuarto más demandado por los alumnos que hacen la EvAU en el distrito de Castilla–La Mancha, “por lo que un número importante de estudiantes no van a tener que desplazarse a partir de ahora a otros territorios a estudiarlo, con la relevancia que esto tiene para fortalecer la estrategia de retención y atracción del talento para esta región”.



Al igual que el Grado en Ingeniería Biomédica, se articulará en 240 créditos totales distribuidos en cuatro cursos entre formación teórica, práctica y Trabajo de Fin de Grado, aunque en este caso se impartirá en la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real.



Asimismo, en la Universidad de Alcalá de Henares también se pondrá en marcha en septiembre de este mismo año el Grado de Matemáticas y Computación en el Campus de Guadalajara.







