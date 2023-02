El Gobierno de Castilla-La Mancha apoya la modificación de la ley del ‘solo sí es sí’

La consejera de Igualdad y portavoz regional, Blanca Fernández, ha dejado claro que “lo que importan son las víctimas” y, por tanto, lo pertinente es plantear las siguientes cuestiones: “cómo evitamos la revictimización de las víctimas, cómo mejoramos el sistema, cómo las atendemos mejor y cómo las protegemos mejor”.



Blanca Fernández ha criticado que al PP “no le importa la solución del problema”, por eso no dicen si están a favor o en contra de una proposición de ley que viene a resolverlo, algo en lo que “coinciden con Podemos porque quieren ganar el relato y aquí no se trata de ganar el relato, se trata de que ganen las víctimas”.

Toledo, 9 de febrero de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha apoya la Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso para modificar la Ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del ‘solo sí es sí’, para endurecer las penas y así lo ha defendido la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández en las Cortes regionales.



La consejera de Igualdad ha dejado claro que “lo que importan son las víctimas” y, por tanto, lo pertinente es plantear las siguientes cuestiones: “cómo evitamos la revictimización de las víctimas, cómo mejoramos el sistema, cómo las atendemos mejor y cómo las protegemos mejor”.



En este punto, ha recordado que, dentro de su ámbito competencial, y para dar respuesta a todas esas preguntas, el Gobierno de Castilla–La Mancha tiene en marcha medidas como el programa ‘Contigo’ de atención psicológica a víctimas de violencia sexual, recursos de acogida y los centros de la mujer, además de haber iniciado la puesta en marcha de cinco centros de atención a mujeres víctimas de violencia sexual, uno por provincia.



Y, en términos generales, ha añadido Blanca Fernández, desde 2015 el Ejecutivo autonómico ha hecho “un refuerzo de las políticas de igualdad que hemos tenido que sacar de los escombros de los que las dejaron ustedes con los recortes de Cospedal que no necesitaba a VOX para cargarse el Instituto de la Mujer”.



Importan las víctimas, no el relato



La consejera ha dejado claro que el Gobierno de Castilla–La Mancha se ha preocupado por esta ley desde el principio en la parte relativa a la rebaja de las penas y fruto de esta preocupación fueron las alegaciones, reuniones e informes enviados al Ministerio de Igualdad alertando sobre esta cuestión.



Frente a esto, la consejera ha criticado la actitud del Grupo Parlamentario Popular, al que ha reprochado que no haya presentado una propuesta concreta para enmendar la ley: “hubiera estado muy bien debatir sobre la propuesta concreta del PP de cómo se rectifica el error?”.



Por eso, Blanca Fernández ha afirmado que “no dicen por qué están a favor o en contra de una proposición de ley que viene a resolver un problema porque no les importa, y en eso, tal y como ha dicho la consejera, coinciden con Podemos porque quieren ganar el relato y aquí no se trata de ganar el relato se trata de que ganen las víctimas”.



En cualquier caso, la titular de Igualdad ha pedido que se lean la proposición del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, que la critiquen si lo desean, pero que sumen porque tal como ha dicho “las víctimas están pidiendo que las protejamos, que las defendamos, que tengamos compromiso real, que reaccionemos”.



Por eso ha lamentado que la proposición no de ley del Grupo Popular en las Cortes regionales, en lugar de haber estado en una línea constructiva haya sido para pedir el cese de la ministra de Igualdad, y ha confiado en que, en el Congreso, “el PP cumpla su palabra y vote a favor de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, con la oposición de Podemos, para endurecer las penas”.



Para finalizar, la consejera ha lamentado que los hechos contradigan las palabras del Partido Popular y ha recordado que en 1988 intentó suprimir la Dirección de Promoción de la Mujer en las Cortes de Castilla–La Mancha; de la misma manera, votó en contra en 2001 de la primera Ley integral de lucha conta los malos tratos de Castilla–La Mancha, la primera de España. O ya, a lo largo de esta legislatura, ha estado en contra de la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad, del complemento de las pensiones para reducir la brecha de género, de la reforma laboral que ha reducido un 24 por ciento el número de mujeres con un contrato temporal, del incremento del SMI que sobre todo beneficia a las mujeres o de la prohibición del acoso de las mujeres cuando van a interrumpir libremente su embarazo. “Eso es lo que ustedes defienden hoy en pleno siglo XXI, en esta legislatura”, ha concluido la consejera.





