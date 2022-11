El Gobierno de Castilla-La Mancha actualiza la Carta de Servicios de la Biblioteca y Centro de Documentación Luisa Sigea del Instituto de la Mujer

Esta Carta de Servicios es una herramienta destinada a ofrecer un servicio de calidad a las necesidades de las personas interesadas en acceder a la información y, en especial, a un fondo documental y bibliográfico dedicado a temas referentes a las mujeres y a la igualdad de género.



Entre los contenidos que recoge la Carta se encuentran sus objetivos y fines; los derechos y deberes de las personas usuarias; los servicios que se ofrecen o los compromisos, donde recoge hasta 18 indicadores de calidad que permiten medir su grado de consecución.

Toledo, 1 de noviembre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha actualizado la Carta de Servicios de la Biblioteca y Centro de Documentación Luisa Sigea del Instituto de la Mujer con el fin de acercar los servicios y prestaciones que se ofrecen a la ciudadanía y mejorar su calidad mediante el análisis del cumplimiento de los compromisos que se establecen en este documento. La actualización se ha realizado este mismo mes de octubre y tendrá una vigencia de dos años.





Esta Carta de Servicios es una herramienta destinada a ofrecer un servicio de calidad a la medida de las necesidades de las personas interesadas en acceder a la información y, en especial, a un fondo documental y bibliográfico dedicado a temas referentes a las mujeres y a la igualdad de género en relación a su situación social, políticas de igualdad, lenguaje no sexista, perspectiva de género o la historia con enfoque de género tanto en el ámbito regional como en el estatal, el europeo o el internacional.





Entre los contenidos que recoge la Carta se encuentran sus objetivos y fines de los cuales sobresale servir a la finalidad del Instituto de la Mujer, es decir fomentar las condiciones que posibiliten la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida, así como facilitar el acceso a los registros culturales y de información del centro al público; también recoge los derechos y deberes de las personas usuarias y los servicios que se ofrecen como atención e información, promoción y visibilización, o préstamo y consulta de materiales, etc.





En el apartado de compromisos, recoge hasta 18 entre los que se cuentan atender con rigor y profesionalidad a las personas y entidades usuarias; el establecimiento de plazos concretos de atención en diferentes tipos de consultas; la posibilidad de consulta del fondo documental y bibliográfico durante el tiempo que las personas usuarias estimen conveniente en el lugar adecuado al efecto en horario de atención al público; actualizar quincenalmente la información ofrecida en la web del Instituto de la Mujer relacionada con la Biblioteca y Centro de Documentación; informar en las instalaciones y en la web del Instituto, con una antelación mínima de 48 horas, de cualquier cambio que pueda alterar los servicios o el funcionamiento habitual del mismo; acceso en un plazo máximo de dos horas a fondos de la Biblioteca localizados en el depósito externo, etc. Todos estos compromisos llevan asociados indicadores de calidad que permiten medir su grado de consecución.





Para finalizar, la Carta de Servicios contempla otros apartados como son las formas de participación, iniciativas, quejas y sugerencias y las garantías y medidas de subsanación.





Todo su contenido se puede consultar en un folleto divulgativo que se mantendrá permanentemente actualizado en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha (http://www.jccm.es ) y en la página web del Instituto de la Mujer (http://institutomujer.castillalamancha.es/ ).





