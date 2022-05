La Gerencia de Tomelloso se suma a los actos del Día Europeo de la Esofagitis Eosinofílica con diferentes actividades para dar visibilidad a esta enfermedad

El jefe del Servicio de Digestivo del Hospital de Tomelloso, el doctor Alfredo Lucendo, es uno de los principales referentes en la investigación de la esofagitis eosinofílica a nivel internacional.



Se trata de una enfermedad inflamatoria crónica del esófago que afecta al menos a 40.000 niños, adolescentes y adultos jóvenes en España.

Tomelloso (Ciudad Real), 21 de mayo de 2022.– La Gerencia de Atención Integrada de Tomelloso, dependiente del Servicio de Salud de Castilla–La Mancha (SESCAM), se ha sumado a los actos que se están realizando para conmemorar el Día Europeo de la Esofagitis Eosinolífica (EoE, por sus siglas en inglés) con el objetivo de dar visibilidad a esta enfermedad.



La esofagitis eosinofílica es una enfermedad inflamatoria crónica del esófago que afecta a niños, adolescentes y adultos jóvenes, cuya prevalencia en países de nuestro entorno está en aumento.



Mañana domingo, 22 de mayo, es el día elegido por las Asociaciones de Pacientes con EoE en Europa con el objetivo de aumentar la concienciación y dar visibilidad a esta enfermedad. Según la Asociación Española de Esofagitis Eosinofílica (AEDESEO), en España hay al menos 40.000 personas que la padecen.



Precisamente, el jefe del Servicio de Digestivo del Hospital de Tomelloso, el doctor Alfredo Lucendo, es uno de los principales referentes en la investigación de EoE a nivel internacional. No en vano, lidera el equipo de investigación en enteropatías eosinofílicas e inmunología de la mucosa digestiva (EIMIR lab), un grupo multidisciplinar de especialistas clínicos, investigadores y personal de coordinación que lleva a cabo una prolífica actividad científica, orientada a dar respuesta a los problemas de los pacientes con EoE.



La actividad científica de este grupo en el ámbito de la EoE se centra fundamentalmente en dos aspectos: la identificación de métodos no invasivos para el diagnóstico y seguimiento de la EoE (que permitan prescindir de la endoscopia con biopsias) y el desarrollo de nuevos tratamientos para la enfermedad, basados tanto en fármacos como en dietas.



A lo largo del mes de mayo, la Gerencia de Tomelloso está participando en actividades dirigidas a dar visibilidad a una enfermedad que es aún desconocida para muchos. En concreto, el pasado 7 de mayo, se llevó a cabo una mesa redonda para hablar de la esofagitis eosinolífica durante las XVI Jornadas Científicas organizadas por la Sociedad Castellano–Manchega de Farmacia Hospitalaria, en la que participaron diversos expertos del Hospital General de Tomelloso.



Además, hoy se celebrará en Madrid el Congreso Europeo de esta enfermedad, con la intervención plenaria ‘Hacia dónde apuntan los nuevos tratamientos y las formas de diagnóstico’ del doctor Lucendo.



Reacción alérgica



El origen de esta enfermedad, en la gran mayoría de casos, es una reacción alérgica frente a ciertos componentes de la dieta, y sus síntomas derivan de la inflamación de este órgano por eosinófilos (uno de los distintos tipos celulares que forman parte del sistema inmunitario), y disfunción del esófago.



Los pacientes suelen presentar dolor torácico, vómitos, dificultad para ingerir alimentos o, incluso, impactación de los alimentos en el esófago. Por este motivo, la EoE afecta gravemente a su calidad de vida. El diagnóstico de esta patología requiere necesariamente de la realización de una endoscopia digestiva con biopsias del esófago.



Las pruebas rutinarias de alergias habituales no son capaces de identificar la causa principal de la enfermedad, por lo que la evaluación de la respuesta al tratamiento y la caracterización de las causas alimentarias de la misma, también requieren de la realización de nuevas endoscopias durante el seguimiento. La EoE es una enfermedad infradiagnosticada en muchos entornos, lo que produce que los pacientes sufran los síntomas durante años antes de conocer su diagnóstico.





