La Gerencia de Alcázar de San Juan consigue ‘un nuevo Oscar’ en uno de los congresos de Oftalmología más importantes del mundo

Los oftalmólogos del Hospital Mancha Centro han sido los únicos representantes españoles galardonados en este Congreso de la ASCRS celebrado en Washington (Estados Unidos).



El premio recibido se enmarca dentro de la categoría de ‘Complicaciones en la Cirugía de Catarata’ por un vídeo que incluye tres cirugías que sirvieron para resolver casos de mal posición, luxación y dislocación de lentes intraoculares multifocales en pacientes con cataratas.

Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 16 de junio de 2022.– El Servicio de Oftalmología de la Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan, dependiente del Servicio de Salud de Castilla–La Mancha (SESCAM), ha sido premiado en el Congreso de la Sociedad Americana de Catarata y Cirugía Refractiva (ASCRS, en sus siglas en inglés), que se ha celebrado recientemente en Washington (Estados Unidos).





En esta edición se ha recuperado el formato presencial, tras dos años en los que el congreso se celebró de manera virtual debido a la pandemia provocada por el coronavirus, lo que ha permitido a los oftalmólogos de Alcázar de San Juan viajar a Estados Unidos para recoger un premio que les fue anunciado y concedido durante el Congreso virtual del año 2021.





Se trata de la octava estatuilla lograda por los oftalmólogos del Hospital Mancha Centro en el que para muchos especialistas es el certamen oftalmológico más importante del mundo.





Este certamen científico tiene la particularidad de que la ceremonia de entrega de trofeos guarda muchas similitudes con la Gala de los Oscar que anualmente organiza la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. Es más, hasta los trofeos que reciben los facultativos premiados son réplicas casi exactas de las famosas estatuillas que se entregan a los actores y directores de cine.





Los oftalmólogos del Hospital Mancha Centro han sido los únicos representantes españoles que han sido galardonados en este Congreso de la ASCRS.





En esta ocasión, el premio recibido se enmarca dentro de la categoría de ‘Complicaciones en la Cirugía de Catarata’ por un vídeo que incluye tres cirugías que sirvieron para resolver casos de mal posición, luxación y dislocación de lentes intraoculares multifocales en pacientes con cataratas.





En la comunicación premiada han participado los doctores: Fernando González del Valle, Agustín Núñez Sánchez, María José Domínguez Fernández, Miguel de Frutos León, Edgar Infantes Molina, Antonio Arias Palomero, Sonia López–Romero Moraleda y Javier Celis Sánchez.





El propio doctor González del Valle, acompañado del doctor Núñez Sánchez y de las doctoras en formación Abbas Khoja y Asensio del Pozo fueron los encargados de recoger el trofeo a Estados Unidos.





Técnicas novedosas





Precisamente, el jefe del Servicio de Oftalmología de la Gerencia de Alcázar de San Juan, el doctor Fernando González del Valle, ha explicado que las tres técnicas quirúrgicas que se incluyen en el vídeo galardonado resultan novedosas y se utilizan para colocar lentes multifocales cuando hay complicaciones intraoperatorias porque esas lentes exigen la integridad completa del saco capsular (una especie de bolsa transparente que conforma el denominado cristalino del ojo y donde, en condiciones normales, se implanta la lente intraocular en la cirugía de catarata).





“Lo novedoso de estas técnicas por la que hemos sido premiados es que incluso cuando el saco capsular no está íntegro se podría recolocar este tipo de lentes mal posicionadas, ya que las lentes multifocales soportan mejor cualquier complicación”, ha asegurado el doctor González del Valle.





Algo que resulta muy complejo debido a que, según el doctor González del Valle “la multifocalidad implica que es necesario un correcto centrado de esas lentes” y si no hay apoyo capsular “en la mayoría de los casos no se puede intervenir”.





El jefe del Servicio de Oftalmología de la Gerencia de Alcázar de San Juan ha insistido, por último, en la importancia que tiene poder competir en los congresos más importantes del mundo “junto a especialistas que trabajan en países muy avanzados científicamente y que lo hacen en centros que cuentan con grandes recursos económicos”.





“Estamos orgullosos de que el sistema sanitario público de Castilla–La Mancha esté al nivel de los mejores del mundo y que se reconozca en certámenes científicos tan importantes como el Congreso de la ASCRS celebrado en Washington”, ha subrayado González del Valle.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando