GarcíaPage solicita más flexibilidad al Gobierno de España en la ejecución de las ayudas "para la solvencia empresarial"

El presidente castellanomanchego ha celebrado la creación de un fondo específico para gestionar la acogida de refugiados ucranianos: “Esto importa hoy que hay que dar una primera ayuda, pero importará mañana, porque estamos hablando de coste educativo, de coste sanitario y de prestaciones sociales”, ha relatado.



Asimismo, Emiliano García–Page ha puesto de relieve el consenso para que se produzca “un ataque de choque a la fiebre” causada por la escalada del precio de la energía, al tiempo que ha planteado que “cambiar el modelo energético significa atajar la infección, ir al problema, a las causas del problema”

Los Llanos de Aridane (La Palma), 13 de marzo de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha solicitado al Gobierno de España que permita a las autonomías redireccionar las ayudas “para la solvencia empresarial” que aún no se han podido ejecutar, con el fin de “ayudar a los sectores con dificultades económicas, desde el punto de vista de autónomos y empresarios”.





“Algunas autonomías habíamos hecho dos y tres bloques de ayudas”, ha recordado García–Page, quien, además, ha considerado “inevitable plantear la financiación de lo que va a ser el Covid persistente” a través de un fondo que cubra otros “costes directos e indirectos” derivados de la pandemia.





Así lo ha reclamado el jefe del Ejecutivo autonómico durante la celebración de la XXVI Conferencia de Presidentes que ha tenido lugar en Los Llanos de Aridane, en la isla de La Palma. En esta cita, Emiliano García–Page ha reconocido que ha existido “un consenso más que global en el momento absolutamente excepcional que estamos viviendo”.





Asimismo, dado que “el contexto puede cambiar mañana y todavía más pasado mañana”, el presidente regional ha deseado que este cónclave sea “un punto y seguido” en lugar de “una foto fija” en el marco de las relaciones entre administraciones.





“Atacar las causas del problema” de la energía





“Está muy claro que Putin está librando una doble batalla, la armamentística, pero también la del chantaje energético”, ha razonado García–Page, quien ha saludado el apoyo unánime de las comunidades autónomas a la negociación europea “para el desacoplamiento del precio del gas y de las tarifas, y que nos ajustemos a unos precios más realistas”, ha indicado.





Durante su intervención posterior a este cónclave, Emiliano García–Page ha puesto de relieve el consenso para que se produzca “un ataque de choque a la fiebre” causada por la escalada del precio de la energía, al tiempo que ha planteado que “cambiar el modelo energético significa atajar la infección, ir al problema, a las causas del problema”.





En este sentido, el jefe del Gobierno regional ha subrayado que “todo el mundo estamos por una cierta deducción fiscal” pero “la realidad es que hay que cambiar el modelo de producción energética y por tanto de autonomía, por no decir soberanía nacional”. Sobre este asunto, García–Page ha concluido que “la bajada de impuestos significa una muy buena noticia para cualquier consumidor, pero es más atacar la fiebre que la infección”.





Un fondo para los refugiados de Ucrania





El presidente castellanomanchego se ha mostrado “tranquilo” por la creación de “un fondo” estatal para “financiar el coste específico” de la acogida de los refugiados de la guerra de Ucrania. “Esto importa hoy que hay que dar una primera ayuda, una primera emergencia, pero importará mañana, porque estamos hablando de coste educativo, de coste sanitario y de prestaciones sociales”, ha relatado.

En este sentido, García–Page ha reconocido que todas las autonomías han apostado por “fondos específicos” ante esta crisis, “no sólo para el corto plazo, sino para el medio plazo”, ha proseguido. A este respecto, ha reiterado la conveniencia de “coordinar lo más rápidamente posible la llegada que se está produciendo”.





En relación a la invasión por parte de Rusia, el presidente regional ha considerado “relevante” el hecho de que “la Generalitat de Cataluña y todas las comunidades autónomas hayamos coincidido en que lo importante es la integridad territorial de Ucrania”. En relación a este asunto, García–Page ha destacado que “es más de lo que puede parecer”.





Actuar “con colchón y alma”





En la isla de La Palma, el presidente de Castilla–La Mancha ha valorado la llegada a España de los fondos de reconstrucción europeos y ha puesto de manifiesto que “hay fondos porque algunos se partieron el pecho para que vinieran”.





“En otras crisis, lo que hemos visto son hombres de negro y recortes e intervención”, ha recordado Emiliano García–Page, que ha apelado a la superación de esta nueva crisis “con colchón y con alma”. En este contexto, el presidente regional ha remarcado que “esa alma no está ni en la izquierda, ni a la derecha, pero es verdad que no todos hacemos la misma política”.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.