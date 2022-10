García-Page reivindica la cohesión de España para hacer frente a las situaciones de crisis y descarta aquellos que utilizan la desigualdad como arma para obtener privilegios

El jefe del Ejecutivo regional se muestra convencido de que se llegará a un acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial, considerando que “poner condiciones para cumplir las leyes es algo que no se debe admitir como principio”, ha dicho.

Madrid, 12 de octubre de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha asistido hoy en Madrid a los actos que han organizado el Gobierno de España y la Casa Real con motivo de la celebración del día de la Fiesta Nacional. En este contexto, ha reivindicado la “utilidad” de la unidad del país en las situaciones más duras.



“Cuando vienen los momentos difíciles, la Nación española aflora sin ruidos y sin estridencias. Mas allá de lo que discutimos, hay un fondo y una base del pueblo español que hace que te sientas orgulloso. Cuando uno pertenece a la nación más antigua del mundo, es evidente que no necesita reivindicar nada. Nos reivindicamos cuando hay parte de la sociedad española que busca la destrucción del conjunto”, ha argumentado.



En este mismo sentido, momentos antes de que tuviera lugar el desfile militar, Emiliano García–Page ha considerado que “la sociedad española tiene un sustrato de fondo muy potente y Castilla–La Mancha representa a esa media española”. A este respecto, en alusión a la sociedad de Castilla–La Mancha, ha garantizado que “no queremos el mal de los vecinos, queremos un país más fuerte y un país donde nos sintamos todos cómodos en un concepto de cohesión y de igualdad de oportunidades”.



A juicio del presidente de Castilla–La Mancha, es necesario “adaptar el concepto global de igualdad a territorio. Hay que combinar de manera equilibrada que no nos falte lo básico, acceder en igualdad de oportunidades a los servicios públicos esenciales, y al mismo tiempo mantener nuestra capacidad sin competir porque esto no es un mercado”. Para el presidente de Castilla–La Mancha, la cohesión es necesaria mientas que el uniformismo es “imposible por irreal”.



No a la desigualdad para tener privilegios



Emiliano García–Page ha opinado que “el que reclama la diferencia, la desigualdad o el pluralismo como arma arrojadiza para tener privilegios, está enfrente de nosotros, mientras que el que lo reclama como algo que compartimos entre todos, lo hace posible”.



Por último, y en respuesta a las preguntas de los medios de comunicación en alusión a la situación del Consejo General del Poder Judicial, se ha mostrado optimista al aseverar que “se llegará a un acuerdo”, si bien ha añadido que “poner condiciones para cumplir las leyes es algo que no se debe admitir como principio”, y ha opinado que “si hay un código y unas reglas del juego, hay que cumplirlas”.





