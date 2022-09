García-Page reitera su intención de recurrir la Ley de bienestar animal si no se excluye a la caza porque puede invadir “competencias autonómicas”

El presidente regional ha reiterado que “voy a poner siempre por delante los intereses de mi tierra a los de cualquier interés de partido”, al tiempo que ha subrayado que “tengo criterio propio” y “me cuesta dejarme llevar por consignas”.



El jefe del Ejecutivo autonómico ha anunciado que el lunes se va a alcanzar un acuerdo “muy importante” en relación con proyectos para Talavera de la Reina con el desdoblamiento de la N–V.



Ciudad Real, 16 de septiembre de 2022.– El jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García–Page, ha reiterado hoy su intención de recurrir la Ley de Bienestar Animal si no se excluye a la caza de la misma. “Si no cumplen con lo que hemos hablado, si no se rectifica, nosotros recurriremos con claridad esa ley porque, además, en algunos aspectos es claramente invasora de competencias estrictamente autonómicas", ha sentenciado.



Durante la presentación en la capital ciudadrealeña de la guía de ‘Normas básicas para cazar en Castilla–La Mancha’, una herramienta gratuita que el Gobierno regional pone a disposición del sector cinegético con el objetivo de facilitar la interpretación y el manejo del reglamento de la Ley de Caza de Castilla–La Mancha, García–Page ha recordado que “tenemos responsabilidad” en un sector que genera “empleo, actividad y riqueza, y además necesitamos un control de las especies”.



Al mismo tiempo, ha criticado la “tendencia” de algunos ministros “a meterse donde nadie les llama", y ha asegurado que el cinegético “no es un sector desregulado”, pues mucho antes de que hubiera legislación sobre el bienestar animal en España “ya había legislación” sobre este sector.



Asimismo, el presidente García–Page ha alabado “el diálogo y el pacto” a la hora de “medir los intereses de unos y de otros y las sensibilidades distintas”, al tiempo que ha remarcado que, si detecta “dinámicas irracionales en el conjunto del país”, intentará “combatirlas con todos los medios legales”.



Finalmente, y tras lamentar que la caza y el sector taurino se vean “muy afectadas por clichés, porque una cosa es que no te guste algo y otra que quien gobierna imponga su criterio”, ha mostrado su confianza en que "saldrá, tiene que salir y tiene que salir bien".



Defensa del mundo rural



Acompañado por el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero; el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero; la alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Masías, y el presidente de la Federación de Caza de Castilla–La Mancha, José Agustín Rabadán, entre otras personalidades, García–Page ha hecho una firme defensa del mundo rural. A su juicio, "la mayor diferencia entre el mundo real y lo que está pasando en el ámbito político se produce, sobre todo, de la M–30 para adentro”.



En esta misma línea, ha considerado que hay una parte de la clase política que “no tiene ni idea de que pasa en España ni cuáles son los problemas de la gente", y considera que la gente tiene que parecerse a ellos, “cuando esto es al revés". Así, ha recordado que su Ejecutivo tiene “los pies en el suelo” y que la polémica en torno a la Ley de Bienestar Animal “no es un problema de quedar bien con un sector o no, sino que lo hablamos desde la convicción”.



A este respecto ha recordado que los ex presidentes de Castilla–La Mancha, José Bono y José María Barreda, también han tenido “perfecta sintonía” con el sector cinegético regional, ya que es “una manifestación más de la diversidad social y cultural. Tenemos que regular la convivencia sin ir contra nadie”, ha puntualizado.



Los intereses de Castilla–La Mancha, siempre por encima de los intereses de partido



Durante su intervención, García–Page ha incidido en su intención de “poner siempre por delante los intereses de mi tierra a los de cualquier interés de partido”, al tiempo que ha subrayado que “tengo criterio propio” y “me cuesta dejarme llevar por consignas”. Por ello, ha recordado que ayer, durante un acto en Toledo, tuvo la ocasión de plantar su postura en contra de la ocupación ilegal, “delincuencia en estado puro que no se puede disfrazar de demagogia ni de populismo barato”, ha criticado.



En este contexto, ha reconocido que “no siempre es fácil” mantener esta postura, porque “con aquellos con los que me toca discutir, son los mismos con los que luego me toca negociar”. Así, ha puesto como ejemplo que el lunes “vamos a llegar a un acuerdo muy importante en relación con proyectos para Talavera de la Reina con el desdoblamiento de la N–V”, ha precisado.



Las últimas palabras del presidente castellanomanchego han sido de reconocimiento al servicio de extinción de incendios de la región y al titular de Consejería de Desarrollo Sostenible por su “sensibilidad” durante un verano muy complejo en cuanto a incendios forestales se refiere, en el que los efectivos de la Comunidad Autónoma han efectuado “más de 170 intervenciones fuera de Castilla–La Mancha para ayudar al resto de España”, ha destacado García–Page.









