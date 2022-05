García-Page presenta su candidatura a revalidar la presidencia de la AREV y avanza que la Ley de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha quedará aprobada este año

“Hemos batido récord de exportaciones, nada menos que 1.700 millones de litros de vino y mosto”, ha recordado el mandatario castellanomanchego.

Ciudad Real, 10 de mayo de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha anunciado esta mañana, en el marco de la inauguración de la XI edición de la Feria Nacional del Vino, FENAVIN, que ha presentado su candidatura para la reelección como presidente de la Asamblea Europea de Regiones del Vino, AREV. “Esto nos abre una ventana en Bruselas”, ha apuntado el jefe del Ejecutivo regional desde Ciudad Real.



En este mismo sentido, el presidente castellanomanchego ha avanzado que la Ley de la Viña y el Vino de Castilla–La Mancha, que blindará el desarrollo de esta muestra internacional vitivinícola ubicada en Ciudad Real, quedará rubricada a lo largo de este año. Con la nueva norma vitivinícola, “Ciudad Real seguirá siendo el buque insignia del vino”, ha garantizado el presidente regional.



García–Page hacía estas declaraciones momentos antes de que el rey Felipe VI procediera a la inauguración de Fenavin que, en esta undécima edición, ha batido récord de cifras: más de 1.900 bodegas de todas las Denominaciones de Origen del país y 18.100 compradores nacionales e internacionales procedentes de cerca de un centenar de países.



“En Castilla–La Mancha hemos batido récord de exportaciones, nada menos que 1.700 millones de litros de vino y mosto”, ha recordado el mandatario castellanomanchego. En hectáreas, esta Comunidad Autónoma representa el 48 por ciento de España, 14 por ciento de la Unión Europea y seis por ciento a nivel mundial. “Presumimos de vino, de queso, de azafrán y de miel, y el peso del sector agroalimentario en el PIB regional es más significativo de lo que decían algunos hace 30 años”, ha resumido.



La feria de las ferias



“Ésta es la feria de las ferias”, ha reconocido el propio García–Page, que ha felicitado al presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, que “cogió el testigo de una feria que ya estaba bien, pero la ha lanzado hacia adelante”, ha dicho. Así mismo, ha reconocido que “Ciudad Real está en la vida real, lejos del ruido político, y no deja de atender a lo que realmente preocupa a la gente”. En este mismo sentido, ha considerado que “lo valioso es ésto, que es lo que importa a la gente, es lo que cuenta”.



Para el jefe del Ejecutivo regional, “las cosas en esta provincia tienen una meta clara, están orientadas y se sabe lo que se quiere. Es la fórmula perfecta, sin estar sometidos a ningún chantaje ofensivo”, ha reconocido.



Ciudad Real, referente agroalimentario



A lo largo de esta semana, la provincia de Ciudad Real “va a capitalizar” la región, ha considerado el presidente de Castilla–La Mancha al recordar que, además de la presencia del rey hoy en Ciudad Real, el monarca volverá de nuevo a Puertollano, concretamente este viernes, para poner en marcha un proyecto de hidrógeno verde que “coloca a la ciudad y a la provincia en la generación de riqueza, a medio y a largo plazo”, ha explicado.



Del mismo modo, ha avanzado que este mismo miércoles, 11 de mayo, el Gobierno de España presenta, en el marco de Fenavin, el PERTE Agroalimentario, que conlleva “un importante golpe de ayudas al sector”.



El presidente de Castilla–La Mancha ha aprovechado esta alusión al Gobierno de Estado para recomendar a un ministro de la Administración central que “no imponga la dieta que le recomienda su dietista a todo un país”. En este mismo contexto, ha lanzado un aviso a algunos políticos del panorama nacional al advertir que los españoles “tontos, tontos no somos y los culpables no pueden terminar siendo las víctimas”. Así, ha considerado que “la estabilidad de este país no puede pasar por la gente menos fiable de la política española”.



Junto al presidente Emiliano García–Page, han acompañado al rey Felipe VI en el recorrido por la muestra el vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro; la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo; el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz; y la consejera de Igualdad y Portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández; así como el presidente de la Diputación provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero, y la alcaldesa de la capital, Eva María Masías, entre otras autoridades.











