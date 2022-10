García-Page encara el final de legislatura con una región a la vanguardia en materia de vacunas y con el compromiso de seguir garantizando la igualdad

En el área de Educación, Cultura y Deportes, el presidente regional ha avanzado la negociación con la mesa sindical del cobro del verano a los docentes interinos y la creación de la primera aula del futuro.



En materia de Sanidad, el jefe del Ejecutivo autonómico ha anunciado medidas destacadas en Salud Pública, entre las que se encuentran la vacuna gratuita frente a meningococo B (Bexero) para todos los niños y niñas a partir de dos meses de edad y la incorporación de la vacuna frente al virus del papiloma humano en chicos a partir de 12 años.



García–Page se ha comprometido a seguir avanzando en materia de Dependencia, aumentando entre un cinco y un 15 por ciento las cuantías de las prestaciones para las rentas más bajas, así como a destinar importantes inversiones a la modernización y reforma de 37 centros públicos, con 95 millones de euros; superar los 10 millones de inversión en Atención Temprana; y dotar de estabilidad presupuestaria a las entidades del Tercer Sector.

Toledo, 4 de octubre de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha destacado, durante su discurso en el Debate del Estado de la Región, celebrado en las Cortes de Castilla–La Mancha, su compromiso con los servicios públicos y la igualdad y, en este sentido, ha avanzado un conjunto de medidas para ejecutar hasta el final de legislatura.



Centrado en el área de Educación, el presidente de Castilla–La Mancha ha adelantado que, a lo largo de este curso escolar, se negociará con la mesa sindical el cobro del verano a los docentes que firmen su contrato en los meses de septiembre y octubre y cubran vacante de todo el curso; así como que se pondrá en marcha la primera aula del futuro; y se ampliará en 70 la Red de aulas de emprendimiento.



De las áreas de Cultura y Deportes, Emiliano García–Page ha dicho que se continuará con la política de gratuidad a los museos y los parques arqueológicos, se mantendrán las líneas de ayudas al sector del libro, se continuará con el proyecto de Centro Regional del Folclore y se creará un catálogo de exposiciones para todas la localidades o instituciones que lo necesiten



Castilla–La Mancha a la vanguardia en materia de vacunas en España



En materia de Sanidad, García–Page ha anunciado medidas destacadas en Salud Pública, entre las que se encuentran la vacuna gratuita frente a meningococo B (Bexero) para todos los niños y niñas a partir de dos meses de edad y la incorporación de la vacuna frente al virus del papiloma humano en chicos.



Respecto a la primera medida, la decisión viene tomada por ser sensibles a una demanda de las sociedades científicas y el coste que significa, ayudará a aliviar la economía de las familias, a la vez que se protege la salud de los niños y niñas.



Así, con el fin de proteger a la población más vulnerable (menores de dos años) frente a esta enfermedad, se propone la incorporación de la vacunación frente a enfermedad meningocócica por serogrupo B en el calendario vacunal infantil, con dos dosis a los niños y niñas de dos y cuatro meses de edad, más una de recuerdo en el segundo año de vida.



Asimismo, el presidente de Castilla–La Mancha ha anunciado la incorporación de la vacuna frente al virus del Papiloma Humano en chicos. La infección genital por el Virus del Papiloma Humano (VPH) es la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo y es la causa del cáncer de cérvix, y de otros tipos de cáncer. La medida propuesta consiste en incluir la vacunación de los varones adolescentes en el programa de vacunación sistemática frente a VPH. Por tanto, la pauta de vacunación será de dos dosis a los niños y niñas de 12 años.



En materia de ayuda a la conciliación, García–Page ha destacado una nueva medida como es la Teleconsulta con el pediatra. El objetivo de la medida es interrelacionar a un pediatra con la ciudadanía que vive en el medio rural. En muchos sitios no tienen acceso físicamente al pediatra y a través de este recurso tecnológico, se facilitará el servicio, ayudando a la conciliación, ya que evita desplazamientos.



Se realizará un proyecto piloto en el Área Sanitaria de Valdepeñas, que es al que pertenece la zona geográfica del Campo de Montiel, para comprobar sus beneficios y extenderlo al resto de gerencias a lo largo del año.



En materia de prevención de la salud, el presidente de Castilla–La Mancha ha anunciado el Proyecto ‘CLM con+vida’. Dicho proyecto consiste en una aplicación y una pulsera inteligente, donde se realiza un pequeño test de hábitos y poder ajustar necesidades específicas. La APP sirve como punto de encuentro de las políticas de prevención de la salud con tres líneas de acción, actividad, alimentación y comunidad, y estará conectada a una pulsera de actividad que recogerá esa información básica.



Avanzando en cobertura y atención social



En materia de Bienestar Social, el presidente del Ejecutivo autonómico ha aseverado que Castilla–La Mancha ha pasado “de estar en la cola de la Dependencia, a estar en segunda posición”, con 586 millones de financiación, un 57 por ciento más que en 2015, y más de 64.000 personas beneficiarias.



En este sentido, se ha comprometido a incrementar “entre un cinco y un 15 por ciento las cuantías de las prestaciones del Sistema de Dependencia para las rentas más bajas”, con una inversión de 7,6 millones de euros, beneficiando a más de 23.500 personas, así como a destinar 80 millones de euros al incremento de 400 nuevas plazas públicas para residencias de mayores en los próximos años y a poner en marcha el Servicio Nocturno en la Red de Viviendas de Mayores.



Importante inversión también, de 95 millones de euros, la prevista en los dos próximos años en “obras muy esperadas” para la adaptación, modernización y reforma de 37 centros públicos de atención social y un novedoso ‘Plan de Digitalización’ de centros públicos de atención social, con una inversión de ocho millones de euros, según ha detallado el presidente.



En el área de discapacidad, García–Page ha manifestado que “el paso ha sido de gigante”, siendo la única Comunidad Autónoma que cuenta con una Ley de Protección y Apoyo Garantizado a personas con discapacidad y ha anunciado que en 2023 se planteará la nueva Estrategia regional de Discapacidad. Asimismo, “superaremos la inversión de diez millones de euros para atender a más de 10.000 familias en Atención Temprana” como estima la Ley que convertirá a Castilla–La Mancha en la única Comunidad Autónoma que “predicará la garantía universal de Atención Temprana”, ha afirmado el presidente.



Por otro lado, se ha comprometido a poner en marcha 30 viviendas o unidades de convivencia con 200 plazas especializadas para personas con discapacidad en los próximos cuatro años y a implantar la Tarjeta Virtual de Discapacidad.



Además, en enero se iniciará el proceso de participación pública de la Ley de Accesibilidad y se dará impulso a la futura ley de Atención a la Infancia, además de elaborar un nuevo Plan de infancia con horizonte 2023–2026.



Entre los compromisos de futuro del área de Bienestar Social, García–Page ha anunciado la construcción y apertura de numerosos recursos de atención a la discapacidad, residencias de mayores y tres centros especializados en alzheimer en la región.



En lo que se refiere al apoyo a las entidades del Tercer Sector como aliadas en la atención social, “las dotaremos de estabilidad presupuestaria para favorecer la sostenibilidad del sistema y la mejora laboral de los trabajadores”, ha manifestado. Un compromiso que se completa con la anunciada mejora de la financiación, en un 12 por ciento, del precio en las plazas concertadas con entidades privadas.



Por último, el presidente Emiliano García–Page ha garantizado la atención a los colectivos más vulnerables de la sociedad, con la presentación de tres estrategias, la que planta cara a “un fenómeno de nuestro tiempo” como es la soledad no deseada en las personas mayores; la del Pueblo Gitano, “que, esperamos, sea pionera en toda España”, y la Estrategia contra el Sinhogarismo, financiada con fondos europeos y nacionales, que verá la luz en el mes de diciembre, según ha detallado.



Políticas de Igualdad, la convicción frente a la ausencia



En políticas de Igualdad, el presidente García–Page ha comenzado subrayando que Castilla–La Mancha sea la Comunidad Autónoma que más invierte por habitante de toda España para impulsar la igualdad entre mujeres y hombres, algo de lo que “me siento muy orgulloso”.



Y no solo eso, sino que tal y como ha avanzado, el Ejecutivo que preside va a incrementar el presupuesto de Igualdad, concretamente el destinado a centros de la mujer y recursos de acogida, casi un seis por ciento para 2023.



En el ámbito de la violencia de género, García–Page ha subrayado que Castilla–La Mancha es una región pionera y va a continuar por esta senda con la inversión de cerca de seis millones de euros en las infraestructuras necesarias, con la colaboración del Estado, para proporcionar la mejor atención posible a las víctimas de agresiones sexuales.



En el ámbito de la conciliación y la corresponsabilidad, el presidente ha subrayado que el Plan Corresponsables, que va por su segunda edición, ha contado hasta ahora con 31,9 millones de euros de financiación. Este plan no solo ha hecho posible crear servicios para la conciliación, sino que en su primera edición ha permitido la creación de 2.000 empleos, sobre todo femeninos y en el mundo rural, y la previsión es que en su siguiente edición se creen otros tantos. Esto permite atender a más de 24.000 menores y a 17.000 familias.



El presidente autonómico también ha anunciado la convocatoria de los premios ‘Mujeres en el cine Alice Guy’, una convocatoria “que será un punto más para que el cine nos ayuda a dar visibilidad a lo que mucha gente quiere no ver y ese no ver es de lo más grave”, según ha dicho en referencia al talento femenino. Finalmente, García–Page se ha referido al consenso suscitado por la Ley LGTBI de Castilla–La Mancha y ha confiado en que su desarrollo normativo y su Plan Estratégico siga este camino.







