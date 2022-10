García-Page compromete 2.000 plazas más de profesionales sanitarios, la bajada de las ratios educativas y el apoyo a la empleabilidad juvenil

El presidente regional ha adelantado la aprobación “en el primer trimestre de 2023” de la Ley de Garantías de la Demanda Asistencial, un proyecto que establecerá “derechos sobre los tiempos máximos del sistema en pleno rendimiento y sin urgencias apabullantes que rompían cualquier tipo de pronóstico”, ha explicado.



Emiliano García–Page ha anunciado servicio de “televisión gratuita en los hospitales a lo largo de 2023” y también conexión “wifi gratis en los hospitales públicos”, una medida que se extenderá a todos los centros de salud de la región en la próxima legislatura.



Asimismo, García–Page ha apuntado que, este mes, se instalarán 16.500 paneles digitales interactivos que convertirán a Castilla–La Mancha en la primera región en contar con este tipo de dispositivos en todas sus aulas.

Toledo, 4 de octubre de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha anunciado este mediodía, durante el Debate del Estado de la Región, la consolidación de “2.000 puestos estructurales” en la Sanidad autonómica durante “el próximo año”, lo cual “significa incrementar el músculo de una forma extraordinaria” en este ámbito puesto que se trata de “2.000 plazas que no estaban antes de la pandemia”, ha subrayado, al tiempo que ha advertido que “vamos a necesitar a muchos más” en el futuro.



“Tenemos más profesionales sanitarios que nunca, más de 37.000, casi un 32 por ciento más de lo que nos encontramos” en el año 2015, al inicio de su primer mandato, tal y como ha recalcado García–Page, que ha insistido en que “vamos a llegar a doblar” del número de efectivos. A juicio del presidente autonómico, “esto tiene un valor inmenso, digo valor, y no solo coste” en referencia a “las miles de vidas que se han podido salvar por el esfuerzo en materia sanitaria”, ha rematado.



Durante su intervención, el presidente del Ejecutivo autonómico ha valorado estos datos en el marco de la recuperación tras la crisis sanitaria, por lo que ha subrayado que “somos de las pocas comunidades autónomas que está manteniendo el grueso” de las contrataciones efectuadas durante la pandemia. A este respecto, Emiliano García–Page ha anunciado la prórroga de estas contrataciones comprometidas hasta el 31 de diciembre, que se verán ampliadas “hasta el 30 de junio de 2023” para que estos profesionales puedan “quedarse y optar de manera meritoria a consolidar su posición”, ha explicado.



En alusión a la pandemia, el presidente regional ha considerado que su impacto “ha sido el doble del impacto que tuvo el PIB cuando entró la señora Cospedal” por lo que “nos ha tocado torear a nosotros una situación el doble de difícil que la que le tocó al PP”, ha indicado. Por ello, García–Page ha contrapuesto que “con mucha menos crisis que se encontraron ustedes, despidieron a miles de funcionarios, subieron todos los impuestos, y nosotros, simple y llanamente, hemos hecho lo contrario”.



A este respecto, el presidente autonómico ha mostrado su satisfacción por “poder decir que he hecho lo contrario de Cospedal, exactamente lo contrario”, ha rematado.



Una ley para fijar máximos en las listas de espera



En las Cortes de Castilla–La Mancha Emiliano García–Page ha adelantado la aprobación “en el primer trimestre de 2023” de la Ley de Garantías de la Demanda Asistencial, un proyecto que permitirá establecer “derechos sobre los tiempos máximos del sistema en pleno rendimiento y sin urgencias apabullantes que rompían cualquier tipo de pronóstico”, ha explicado.



A la cabeza estatal en la prueba del talón



De igual modo, el presidente García–Page ha avanzado que la Comunidad Autónoma llegará a detectar “27 enfermedades” en el marco del cribado neonatal, lo que significa “casi triplicar lo que nos encontramos”, ha detallado, al tiempo que ha celebrado que “vamos a ser la autonomía líder en la prueba del talón en toda España” con dos nuevas patologías metabólicas incorporadas a estos análisis diagnósticos.



Bonificación de medicamentos para tratar enfermedades raras



En la batería de medidas fiscales que ha anunciado el jefe del Gobierno autonómico se encuentra la de “suprimir el gasto que necesitan todos los familiares de enfermedades raras, cuando el medicamento no está subvencionado por la sanidad pública española”, ha relatado. “Hay medicamentos que se requieren que están fuera del catálogo público español, y que en muchos casos requieren importantes desembolsos” para “mucha gente de la que casi nadie se acuerda de lo rara que suele ser de esa enfermedad”, ha reflexionado.



Otras mejoras de la asistencia sanitaria



En su alocución durante este debate, el presidente autonómico ha anunciado la puesta a disposición del paciente de “televisión gratuita en los hospitales a lo largo de 2023” y también conexión “wifi gratis en los hospitales públicos”, cuya instalación va a comenzar en el Hospital Nacional de Parapléjicos y el Hospital General Universitario de Ciudad Real.



Asimismo, García–Page ha comprometido la extensión del “wifi gratuito en todos los centros de salud de la Comunidad Autónoma” durante la próxima legislatura. “Tiene mucha importancia”, ha justificado, porque “es el mecanismo que evita para muchos pacientes la soledad, poder hablar o comunicarse por videollamada” entre otras posibilidades. “Un servicio público puro y duro”, ha concluido.



Inversiones en infraestructuras y tecnología sanitaria



En este contexto, el presidente castellanomanchego ha precisado que, “en el año 2022, 3.620 millones de euros, tres de cada diez euros se dedican a Sanidad”, a lo que ha añadido el hecho de que “el gasto sanitario público por habitante es superior a la media nacional”, siendo Castilla–La Mancha “la cuarta Comunidad Autónoma en relación a su PIB”, ha puntualizado.



En este sentido, García–Page se ha referido al volumen de obras de infraestructuras que se ejecutan en territorio castellanomanchego con una inversión de “1.100 millones de euros desde 2015” que posibilitarán la creación de “37 quirófanos adicionales” o la instalación de “medicina nuclear y radioterapia en las cinco capitales de provincia” de la región, ha detallado.



Del mismo modo, el presidente regional ha destacado el proceso de “renovación tecnológica” al que se han destinado “más de 200 millones desde 2015”, lo cual ha permitido regenerar un equipamiento “obsoleto” y colocar a la Comunidad Autónoma “entre las cinco que lideran el ranking de renovación tecnológica”, siendo “la única región electrocardiografía digital en todos los centros sanitarios”, ha indicado.



Aún en materia sanitaria y, concretamente, relacionado con la Atención Primaria, García–Page ha valorado que “hemos cumplido con el objetivo de dedicar más del 25 por ciento de nuestro presupuesto” a esta área, al tiempo que ha cifrado en “más del 90 por ciento” la recuperación de la atención presencial.



Consolidar la recuperación en la Educación



En esta cita parlamentaria, el jefe del Gobierno autonómico ha garantizado la culminación del Plan de Infraestructuras Educativas que “claramente hemos incumplido, pero multiplicándolo por tres”, ha aclarado. “Nosotros mismos nos hemos puesto el triple de tarea y de listón”, ha proseguido en alusión a este plan que contempla “30 centros nuevos; 120 instalaciones deportivas nuevas y más de 500 actuaciones de eficiencia energética”, ha enumerado. “El esfuerzo es tremendo distribuido por todo el territorio”, ha valorado, y “a eso va mucho empleo también y muchas oportunidades”, ha añadido.



Avances en digitalización



Entre los anuncios referidos al apartado educativo, García–Page ha dado a conocer que “este mismo mes de octubre, va a comenzar el reparto e instalación de 16.500 paneles digitales interactivos” para las aulas castellanomanchegas. En este marco, ha avanzado que “más de un 80 por ciento de profesorado obtendrá un nivel B1 de capacitación digital” para complementar este esfuerzo.



Las ratios seguirán bajando



Asimismo, el presidente autonómico ha anunciado que continuarán “bajando las ratios el próximo curso 2023–2024”, una medida que se ha llevado a cabo “en todos los niveles” y que “esta vez será de 22 alumnos en el nivel de 4 años”, ha confirmado.



Tasas congeladas en la UCLM el próximo lustro



En otro orden de asuntos académicos, el presidente Emiliano García–Page se ha referido al ámbito de la Universidad de Castilla–La Mancha (UCLM) y ha recordado que “vamos a seguir con los precios congelados los próximos cinco años” después de un lustro en el que “los precios han estado congelados”, ha recordado.



Apoyo a la formación y empleabilidad de los jóvenes de la región



Durante su intervención en el Debate sobre el estado de la región, el presidente Emiliano García–Page ha avanzado también algunas medidas para fortalecer la capacitación de los jóvenes de Castilla–La Mancha en el área tecnológica, tal es el caso de “la posibilidad de formarse dentro del sector del ‘gaming’, de los videojuegos” que, a través de un programa europeo, beneficiará a “200 jóvenes” de la región.



A juicio del presidente regional, esta iniciativa “pone de manifiesto que no queremos dejar ni un solo rincón de nicho de mercado sin explorar”, ha expuesto en alusión a esta experiencia piloto dotada con más de un millón de euros procedentes de fondos europeos.





