García-Page avanza que en 2023 estarán finalizados los trámites urbanísticos para poder iniciar las obras de META en Talavera

El presidente de Castilla–La Mancha ha indicado que “terminaremos de rematar y ultimar detalles en su sede central” y ha subrayado que se trata de una inversión de más de 1.000 millones de euros que supondrá la creación de unos 1.000 empleos. Igualmente ha enfatizado que “es una inversión realmente trascendente y por la que, se lo aseguro, se interesan todos los presidentes autonómicos, no sé si con sana, pero sí con envidia”.

García–Page también ha detallado otros anuncios para la ciudad de Talavera en materia de carreteras, movilidad y transporte, como la puesta en marcha de la ampliación de servicios de la línea Talavera de la Reina–Toledo por valor de 552.883 euros al año y dos nuevos servicios ASTRA como el de Cazalegas y el de Mejorada–Segurilla.

La licitación el mes que viene de las obras del centro de atención especializada en Alzheimer de Talavera y la permanencia en la Ciudad de la Cerámica de la colección Carranza, tras una exposición itinerante por distintas ciudades de la región, han sido otros de los proyectos avanzados por el presidente García–Page.

Toledo, 4 de octubre de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha avanzado hoy que en 2023 estarán finalizados todos los trámites urbanísticos para poder dar comienzo a las obras de META en Talavera con una inversión total de más de 1.000 millones y la creación de más de 1.000 empleos, siendo 250 de ellos fijos y de alta cualificación.



Durante su intervención en el Debate del Estado de la Región, el presidente regional ha indicado que se trata de un proyecto “que terminaremos de rematar y ultimar en su sede central” y ha enfatizado que “es una inversión realmente trascendente y por la que, se lo aseguro, se interesan todos los presidentes autonómicos, no sé si con sana, pero sí con envidia”.



Junto a este gran proyecto, el jefe del Ejecutivo regional ha detallado otros anuncios importantes para la Ciudad de la Cerámica. Así, en materia de movilidad y transporte, ha avanzado la puesta en marcha de la ampliación de servicios de la línea Talavera de la Reina–Toledo por valor de 552.883 euros al año y dos nuevos servicios ASTRA como el de Cazalegas y el de Mejorada–Segurilla.



Asimismo, en el primer trimestre de 2023 se van a presentar tres nuevos proyectos pilotos de transporte sensible a la demanda en la región, uno de ellos en la comarca talaverana de La Jara y, dentro de las inversiones avanzadas en materia de carreteras para la próxima legislatura, se van a destinar 1,8 millones de euros en la CM–4100, entre Oropesa y Puente del Arzobispo.



En este contexto, el presidente castellano–manchego ha recordado también que ya se ha suscrito el protocolo para el desdoblamiento de la antigua N–V en el acceso a Talavera, por lo que este proyecto muy demandado en la ciudad “lo vamos a conseguir”.



En materia de Bienestar Social, el presidente de Castilla–La Mancha ha adelantado que en noviembre se licitarán las obras del centro de atención especializada en Alzheimer en Talavera de la Reina.



Por otra parte, y en el ámbito de Cultura, Emiliano García–Page ha indicado que una vez adquirida la colección Carranza, esta empezará en Talavera un recorrido por distintas localidades de la región, y ha añadido que “una vez que concluya esta muestra itinerante, “la colección Carranza no se quedará en Toledo, irá a quedarse a la Ciudad de la Cerámica”.



Finalmente, en el área de Desarrollo Sostenible, el responsable del Ejecutivo autonómico ha asegurado que se va a garantizar el acceso universal a los recursos públicos de información y protección de las personas consumidoras en el medio rural mediante dispositivos de atención telepresencial, y ha indicado que “tenemos dos experiencias piloto en la provincia de Toledo”, concretamente en Belvís de la Jara y en Alcaudete de la Jara.







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando