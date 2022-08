García-Page avanza nuevos decretos en materia educativa, ayudas para cooperativas y la preparación del plan de vivienda “más importante de la región”

El presidente de Castilla–La Mancha ha llamado a buscar oportunidades de futuro, y se ha referido a empresas que van a instalarse próximamente en la región.



Emiliano García–Page ha tenido palabras de reconocimiento para todos los trabajadores y trabajadoras del servicio regional de extinción de incendios.



Toledo, 15 de agosto de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha avanzado que el Consejo de Gobierno abordará, en su reunión de mañana, la aprobación de varios decretos en materia educativa; dará luz verde al Decreto por el que se regulan las ayudas dirigidas al programa de apoyo a la creación y al empleo en cooperativas y sociedades laborales en Castilla–La Mancha, cuyo importe asciende a los 2,6 millones de euros; y servirá para preparar “lo que será en septiembre el Plan de Vivienda más importante que ha tenido Castilla–La Mancha en toda su historia”, según ha detallado.



Tras asistir, este lunes, a los actos religiosos con motivo de la Virgen del Sagrario, patrona de Toledo, en la Catedral Primada de la capital regional, García–Page ha reiterado que mañana “cumpliremos un objetivo que nos hemos marcado en este mes de agosto, seguir teniendo reuniones del Consejo de Gobierno”, lo que ya se ha convertido en una “tradición”, según sus propias palabras, porque “se puede estar en verano y al mismo tiempo seguir tomando decisiones”.



El presiente castellanomanchego, que ha puesto en valor la tradición de las y los toledanos de beber el agua de la Virgen en esta fecha tan señalada, ha asegurado también que “en los peores momentos hay que bucear y encontrar oportunidades”, y se ha referido a empresas que se van a instalar en Castilla–La Mancha, como Toro Verde, que planea un parque de turismo activo en la provincia de Cuenca, y otras que tienen previsto instalarse en la provincia de Toledo y en la capital. “Tenemos la determinación de que en los perores momentos hay que encontrar una ventana de esperanza”, ha subrayado.



“Que se guarden la demagogia”



En otro orden de cosas, y a preguntas de los medios sobre la petición del presidente del Partido Popular, Francisco Núñez, de que se baje el tramo autonómico del IRPF, García–Page ha criticado que “hay clichés en los dirigentes del PP que se repiten siempre” con una misma “receta”, la de bajar impuestos, “pero el único problema es que solo los bajan cuando están en la oposición”.



Así, ha recordado que tuvo que bajar los “elevadísimos” impuestos que se encontró cuando, en 2015, llegó a la Presidencia de Castilla–La Mancha, tras los cuatro años de gestión de Dolores de Cospedal, “y que, por cierto, aplaudía quién ahora pide todos los días que se bajen los impuestos”, ha señalado en alusión a Núñez.



“La gente merece mucho respeto y seriedad, y con el dinero y la fiscalidad, más. No se puede estar haciendo demagogia y menos en los días en los que guardamos fiesta. Hoy es fiesta de guardar, por lo menos que se guarden la demagogia”, ha pedido.



Prevención de incendios



El presiente castellanomanchego, que ha estado acompañado por la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, y por la viceconsejera de Relaciones Institucionales, Margarita Sánchez, ha tenido también palabras de reconocimiento para todos los trabajadores y trabajadoras del servicio de extinción de incendios “por el esfuerzo inmenso que están haciendo en el conjunto de España, pero con un orgullo profundo del sistema y del servicio de Castilla–La Mancha”.



En este sentido, ha relatado que “estamos teniendo más focos que nunca, pero estamos respondiendo con una eficacia que ya empieza a ser muy comentada en el conjunto de España”. Así, ha garantizado que “vamos a seguir prestando toda la ayuda posible al resto de las comunidades autónomas y hoy mismo prestaremos colaboración a la Comunidad Valenciana y Aragón”. “Casi no queda una Comunidad Autónoma donde Castilla–La Mancha no haya echado el resto en estos gravísimos incendios que están asolando buena parte del país”, ha asegurado García–Page.



Asimismo, ha puesto en valor el “enorme” esfuerzo que hace Castilla–La Mancha “de su bolsillo” para sofocar los incendios. “Está demostrando una eficacia muy importante, con 55 millones de euros solo en prevención y casi otros 50 en ataque a los fuegos. Me gustaría ver qué hacen en otros sitios, porque es mucho dinero, mucho personal y muchos recursos”, ha apostillado.



Finalmente, y a preguntas de los medios sobre la anunciada llegada de agua del trasvase Tajo–Segura a las Tablas de Daimiel, el presidente regional ha adelantado su intención de que quede regulado que estos “auxilios” no sean tan costosos de conseguir. “Queremos que haya un margen de reserva porque el patrimonio natural solo se arregla con agua, y mejor que haya agua encharcando y no que haya que echarla desde aviones para sofocar los incendios”, ha reclamado.













Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando