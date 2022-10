García-Page avanza 250 millones de euros más con la nueva PAC, el mayor presupuesto para la transición energética y 275 millones de euros en vivienda

El presidente regional ha propuesto una batería de anuncios en el ámbito de Fomento que giran en torno, por una parte, a facilitar la implantación de empresas en la región para generar riqueza; y por otra, la inversión en las carreteras de la región con una propuesta de actuaciones en todas las provincias de Castilla–La Mancha, la apuesta por nuevos modelos de movilidad en la región y la política de vivienda “en la que invertiremos en los próximos cuatro años más de 275 millones de euros que nos va a permitir ayudar a más de 135.000 personas”.



García–Page ha puesto en valor el desarrollo de las energías renovables donde la región “se ha convertido en una potencia en España”; ha destacado el despliegue de las telecomunicaciones con el 99 por ciento de los hogares con conectividad telefónica, el 94 por ciento con acceso a banda ancha y 238 polígonos con fibra óptica en la actualidad; y ha felicitado al Plan Infocam por su labor este verano y por ser una referencia nacional frente a los incendios forestales.

Toledo, 4 de octubre de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha avanzado 250 millones de euros más con la nueva PAC, el mayor presupuesto para la transición energética y 275 millones de euros en vivienda. Así lo ha asegurado durante la celebración del Debate del Estado de la Región, en el que ha dado a conocer una amplia batería de medias en materia de Agricultura, Fomento y Desarrollo Sostenible.



Así, en materia hídrica, el presidente de Castilla–La Mancha ha abogado por llegar a un acuerdo político con un Pacto Nacional del Agua antes de que sea el clima “el que nos deje las gotas y las cuentas claras”. Emiliano García–Page ha dejado blanco sobre negro en el Debate del Estado de la Región el cambio de postura ante esta “hipoteca” para la Comunidad Autónoma, que está “reduciendo” los recursos contra el trasvase y ahora “los plantea el Levante”.



También, García–Page ha hecho hincapié en la entrada en funcionamiento de la Tubería a la Llanura Manchega cuyo primer ramal estará abierto en febrero de 2023. Una “herida abierta”, con 350 millones de euros de infraestructura “enterrados” y que “nos ha costado desenterrar”, y cuya puesta en marcha va a ser una pieza clave para las familias y el desarrollo de La Mancha y de la Comunidad.



Además, ha resaltado que se ha conseguido otro objetivo marcado por el Gobierno regional en esta materia, que no es otro que solventar la problemática de los pozos en el Alto Guadiana, consiguiéndose un compromiso para normalizar los que estaban sin regularizar, fruto del trabajo entre la Administración regional y la nacional.



Se ha detenido en las críticas directas al PP por el Pacto Regional del Agua que se puede firmar “con la boca grande o chica” y ha animado al PP en la oposición a que “si quieren colaborar, tienen que decir algún día en público que este pacto supone la anulación del documento más bochornoso para los intereses de esta tierra, que es el memorando de la señora Cospedal”.



250 millones de euros más de la PAC para Castilla–La Mancha



En una región donde el sector agroalimentario representa ya el 18 por ciento de la riqueza regional, ha anunciado que la negociación de la nueva PAC para el periodo 2023–2027 ha generado 250 millones de euros más para la región, cuando en el anterior periodo, negociado por el PP en la región y en el Gobierno de España, fue de las que más perdió. Ha informado que el próximo 17 de octubre se cumplirá con la “tradición de ser los primeros en pagar a nuestros agricultores y ganaderos” abonando el anticipo de 350 millones de euros.



Además, ha trasladado la puesta en marcha de nuevas figuras de calidad: la Nuez de Nerpio, el Vino de Campo de Calatrava, el Espárrago Verde de Guadalajara y la Cebolla de La Mancha; la Ley de Agricultura Familiar; la creación de un banco de tierra para jóvenes que quieren incorporarse al campo; la puesta en marcha de un punto itinerante para sacrificio de animales para que los pequeños ganaderos no tengan que desplazar a su ganado, así como dar continuidad a la apuesta por la modalidad en ecológico, donde se van a certificar los pastos públicos, reforzando la “sensibilidad ecológica y sostenible”.



Fomento de la generación de riqueza y 275 millones para vivienda



En cuanto al ámbito de Carreteras, García–Page ha asegurado que se van a renovar las marcas viales de más de 5.500 kilómetros y se van a comenzar obras y a acometer proyectos con una inversión total de más de 100 millones de euros a lo largo de 2023 en obras en las carreteras de todas las provincias de Castilla–La Mancha.



En lo que se refiere a las políticas de Vivienda, García–Page ha señalado que “en los próximos cuatro años vamos a invertir más de 275 millones de euros en políticas de vivienda que nos va a permitir ayudar a más de 135.000 personas en Castilla–La Mancha”. En este sentido, ha avanzado la convocatoria de ayudas al alquiler por valor de 33,7 millones de euros con la que se beneficiarán más de 9.800 personas; ayudas a la rehabilitación para la mejora de accesibilidad de viviendas y para municipios dirigida a la adquisición de viviendas y la apuesta por la rehabilitación integral de barrios con una inversión de 50 millones de euros.



Además, el jefe del Ejecutivo regional ha incidido en la problemática de la ocupación ilegal, y en este sentido ha asegurado que “hemos dado una batalla tremenda, ya que no se trata solo de chillar sino de proponer, y hemos propuesto, una ley que es modélica y que está siendo estudiada en otras comunidades autónomas, y que va a servir como mínimo para que el Gobierno de España se hagan dos modificaciones cruciales para combatir el fenómeno de la ocupación”.



El mayor presupuesto para la transición energética



Respecto a los avances en el Desarrollo Sostenible de la región, el presidente del Ejecutivo ha anunciado que en 2023 la Comunidad Autónoma va a destinar a la transición energética “el mayor presupuesto de nuestra historia”, destacando que en la actualidad se ha convertido en una potencia en España en la implantación y desarrollo de las energías renovables que “ya han generado en estos últimos años 10.000 puestos de trabajo”.

García–Page ha afirmado que su apuesta por un nuevo modelo energético basado en el sol y el viento ha sido “una decisión política que ha logrado que la Comunidad pueda autoabastecerse”, permitiendo además ser solidarios energéticamente con otras regiones como Madrid. Ha añadido que “la Junta es ejemplarizante y abastece sus edificios con energía cien por cien renovable” y se marca como objetivo producir en un futuro energía renovable con instalaciones los tejados de la Administración.



En cuanto al despliegue de las telecomunicaciones, ha subrayado que bajo su mandato el 99 por ciento de los hogares ya tiene conectividad telefónica y el 94 por ciento acceso a internet y a la banda ancha, incluidos 238 polígonos industriales que se van a ver incrementados para acabar 2023 con el 95 por ciento de los polígonos de Castilla–La Mancha con fibra óptica. “Ese es nuestro compromiso, porque lo que pasaba cuando yo llegue, no tenía nombre, sólo cinco disponían de fibra”, ha afirmado, anunciando además que en los próximos día se va a convocar el bono social de conectividad que va a permitir que al menos 5.500 hogares con afección social severa puedan estar conectados.



El jefe del Ejecutivo regional ha concluido poniendo en valor el trabajo que se está llevando a cabo de la mano del sector cinegético para avanzar en la normativa nacional, “algo que ya ha sucedido por consenso en Castilla–La Mancha con la Ley de caza y su reglamento”; y felicitando a los miembros del Plan Infocam por su efectividad frente a los incendios forestales este verano, que les ha servido para ser una referencia nacional, puesto que no sólo han sofocado los siniestros de la región, “sino que han ayudado en las emergencias declaradas en otras nueve comunidades autónomas”.













