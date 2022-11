García-Page asegura que “hay un plan para secar Castilla-La Mancha y tiene nombres y apellidos”

El jefe del Ejecutivo castellanomanchego ha indicado hoy, en Alcázar de San Juan, que desde el pasado mes de octubre, se han llevado a cabo 14 actos de colocación de primera piedra o de inauguración de empresas en la Comunidad Autónoma.

Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 4 de noviembre de 2022.– “Cada vez tenemos menos agua y hay un plan para secar Castilla–La Mancha que tiene nombres y apellidos, y eso me molesta y me disgusta”. Con estas palabras el presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha lamentado hoy la postura que está adquiriendo el principal partido de la oposición, el Partido Popular, respecto a la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo–Segura. Así mismo, ha pedido, una vez más, al Partido Popular, que “rectifique su planteamiento”.



Emiliano García–Page hacía estas declaraciones esta mañana en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) en el acto de colocación de la primera piedra de la empresa VITALE, una de las primeras plantas de producción masiva de hidrógeno verde para Europa, que se estima generará unos 200 empleos durante su construcción. Esta empresa cuenta con plantas en la Península Ibérica para suministro a clientes en España y Portugal.



En menos de un mes 14 actos con empresas



En este contexto y junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, el presidente de Castilla–La Mancha ha reconocido con satisfacción que desde el pasado mes de octubre ya son 14 los actos que se han celebrado de “primeras piedras o inauguración” de empresas de distinto calado en la región. “14 empresas que son 14 certezas de empleo”, ha dicho.



“Tenemos solidez y seriedad”, ha considerado el mandatario regional, que ha reconocido, a su vez, que “el acto de hoy es importante por los empleos que va a generar y por lo que, en un futuro, va a atraer”. Convencido de que Castilla–La Mancha va a ser la gran “despensa energética de España” y que ya lo es a nivel agroalimentario, ha asegurado que este desarrollo es porque “no tenemos complejos, que no es lo mismo que no tener escrúpulos” y ha garantizado, también, que con la energía renovable “no nos va a pasar como con el trasvase, cuya agua vemos pasar y no la podemos usar”.



El presidente ha reconocido que Castilla–La Mancha es una Comunidad Autónoma “fiable, estable y creíble” que no tiene problemas de identidad y que tiene claro que “queremos ser los protagonistas de nuestro futuro”, ha rubricado.



Así mismo, ha recordado que la semana pasada puso la primera piedra, en Guadalajara, de una multinacional norteamericana, Cummins, que fabricará electrolizadores, que son necesarios a su vez para fábricas como VITALE, “todo en la misma Comunidad Autónoma”, ha asegurado.



Emiliano García–Page se ha mostrado convencido de que “a la vuelta de unos años” se hablará de la “fórmula Castilla–La Mancha” por su desarrollo en el sector logístico, tecnológico y energético.



Junto a los consejeros del Gobierno regional, también han estado con el presidente en la primera piedra de VITALE la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor; y el presidente de la Diputación de Ciudad real, José Manuel Caballero; entre otras autoridades.







