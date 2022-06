García-Page anuncia la creación, en los próximos meses, del Consejo de Transparencia de Castilla-La Mancha

La Cámara de Cuentas “es la vacuna de refuerzo frente a la corrupción”, ha dicho esta mañana el jefe del Ejecutivo de Castilla–La Mancha, para quien “la transparencia es un antídoto frente a la hipocresía y fuente de legitimidad”.

Toledo, 6 de junio de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha anunciado esta mañana la creación, en los próximos meses, del Consejo de Transparencia de la región, dando respuesta a sendas leyes nacional y autonómica que así lo demandan. “Este órgano va a facilitar que muchas cosas no tengan que llegar a los órganos de control”, ha apuntado.



Emiliano García–Page hacía estas declaraciones esta mañana, en las Cortes regionales, donde ha tenido lugar la toma de posesión del presidente de la Cámara de Cuentas, el hellinero Fernando Andújar. Un nombramiento del que el jefe del Ejecutivo regional ha señalado la unanimidad recogida por los votos del Parlamento regional.



El objetivo de la Cámara de Cuentas es mejorar la transparencia y reforzar el control de la gestión pública. “Esta región llegó a tener un Consejo Consultivo –ha recordado el presidente– también un Consejo Económico y Social, Defensor del Pueblo y Sindicatura de Cuentas que se suprimieron”, ha abundado. En este sentido, ha subrayado que la Cámara de Cuentas de Castilla–La Mancha servirá para “garantizar la limpieza y la honestidad pública y que el ciudadano sepa a qué se dedica su dinero”, ha explicado el presidente García–Page.



A este respecto, ha aclarado que la puesta en marcha de este órgano “no supone un coste global mayor a lo que conlleva una guardería” y, ha añadido, “esto no es un problema económico, ni de gasto. Todo lo que sean capaces de controlar, alertar y aconsejar, es útil”. En opinión del presidente de Castilla–La Mancha, la Administración resulta cada vez más compleja y a esa situación se añade la nueva legislación europea; de ahí que considere que este órgano de control es muy positivo, porque “la transparencia es el antídoto frente a la hipocresía, ningún acusado de corrupción se declara culpable”, ha añadido.



Dosis de refuerzo frente a la corrupción



“Esta es una tierra limpia, en 40 años tan importante es lo que hemos hecho como lo que no”, ha argumentado, añadiendo, a su vez, que “estamos limpios de polvo y paja”. Para Emiliano García–Page, el nuevo sistema de control que se impone en la región estará vigilante no sólo con el Gobierno regional y el sector público, también lo hará con las personas físicas o jurídicas que reciben subvenciones, así como con los partidos políticos, los ayuntamientos, los sindicatos o la Universidad de Castilla–La Mancha. “Nos importa todo lo que se hace con un sólo euro procedente de la Administración”, ha apuntado, al tiempo que ha reconocido que este instrumento también ayuda a la oposición a “controlar al Gobierno”. “Se trata de la vacuna de refuerzo contra la corrupción”, ha manifestado.



“Nadie me obligaba a esto”, ha dicho el presidente García–Page, invitando a los miembros de la Cámara de Cuentas a que “cuanto antes se fiscalicen las cuentas, mejor, y si puede ser en tiempo real, mejor aún, no tengo intención de que la gestión del Gobierno y de la Administración se eternice en un cajón. Vamos en serio y buscamos transparencia y rigor”, ha matizado.



A este respecto, ha recordado que Castilla–La Mancha, en sus 40 años de autonomía ha innovado en legislación, a nivel nacional, con normas tales como la Ley de Incompatibilidades, o la Ley de Transparencia de servicio y servidores públicos. “Aquí empezó el striptease fiscal de los cargos públicos”, ha apuntado, o la lucha contra la violencia de género y “hoy, en coherencia con esos antecedentes pioneros, recuperamos una institución que supone una hora más de sueño para los que les preocupa si somos o no corruptos”.



“Con esta Cámara de Cuentas evitamos que pueda naufragar el proyecto tan bonito que nació hace 40 años, aportando no solo a Castilla–La Mancha, sino a España y este organismo será un ejemplo de rigor y honestidad para el conjunto del país”, ha concluido el presidente de la región.



Vocación de servidor público



Emiliano García–Page ha tenido palabras de reconocimiento para Fernando Andújar, el recién nombrado presidente de la Cámara de Cuentas, de quien ha valorado su profesionalidad y su “vocación de servicio público”, por lo que se ha mostrado optimista al considerar que “empezamos bien esta andadura”.









