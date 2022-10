Eusebio Robles: “García-Page ha demostrado conocer y dar respuesta a las necesidades de Guadalajara con rigor, compromiso y lealtad a la ciudadanía”

El delegado de la Junta ha valorado la acción de Gobierno que encabeza el presidente regional, que se plasma en actuaciones concretas en materia de Sanidad, Educación y Bienestar Social y en aquellas infraestructuras que están destinadas a garantizar una mejor calidad de vida y una apuesta segura de futuro para las personas que habitan esta tierra.



Guadalajara, 5 de octubre de 2022.– El delegado de la Junta, Eusebio Robles, ha destacado hoy que “Emiliano García–Page cumple con los compromisos que adquirió con todas las ciudadanas y ciudadanos de Guadalajara” y ha manifestado que, “con su acción de Gobierno, el presidente ha demostrado “conocer bien las necesidades de Guadalajara, a las que ha dado cumplida respuesta en materias tan importantes como Servicios Sociales, Educación o Sanidad, siendo la mejor garantía de futuro para el desarrollo de nuestra provincia”.



Eusebio Robles ha valorado “el rigor, compromiso y lealtad demostradas por el presidente regional con la ciudadanía, que se evidencia en acciones concretas, inversiones y un sólido proyecto de futuro que aseguran el desarrollo de nuestra región y de la provincia”.



Así lo ha destacado hoy el delegado de la Junta en rueda de prensa, en la que ha valorado algunas de las cuestiones que ayer fueron abordadas por el presidente autonómico durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Región. Un debate en el que, a juicio del delegado de la Junta, ha quedado patente que “Emiliano García–Page cumple”, y ha remarcado “el incansable trabajo que se viene realizando desde el Gobierno regional desde hace ya siete años para impulsar proyectos que vienen a incrementar la calidad de vida y que suponen una apuesta segura de futuro para las personas que habitan esta tierra”.



Muchos de estos proyectos son ya una realidad, como la apertura de la ampliación del Hospital Universitario de Guadalajara, donde ya se ha puesto en marcha el servicio de Urgencias, el primero de los que se trasladarán al nuevo edificio, “con el que se vendrá a mejorar, exponencialmente, la asistencia sanitaria que reciben las ciudadanas y ciudadanos en nuestra provincia”. Eusebio Robles se ha mostrado especialmente “orgulloso” por una infraestructura en la que, ha recordado, el Gobierno regional ha invertido más de 180 millones de euros para su construcción.



En esta línea de trabajo del Gobierno regional, hay otros proyectos impulsados en los últimos años por el propio presidente como el Campus Universitario de Guadalajara. En este sentido, el delegado se ha referido a la próxima firma de un nuevo contrato programa y el convenio plurianual con la Universidad de Alcalá (UAH) para la conclusión de las obras del nuevo Campus Universitario de Guadalajara, “un proyecto que avanza a buen ritmo” y para el que se abre ahora, además, una nueva vía de colaboración con la institución universitaria que permitirá incrementar, el próximo curso, la oferta de enseñanzas en el Campus de Guadalajara con la incorporación de una nueva titulación.



A este proyecto va estrechamente unido el de la Estación de Autobuses de Guadalajara, “una infraestructura en la llevamos meses trabajando con el Ayuntamiento de la capital”, y del que se conocerán todos sus detalles el próximo mes de enero, ha avanzado Eusebio Robles, quien ha indicado que esta instalación vendrá a dar respuesta a las necesidades de movilidad de la ciudadanía en general, y del alumnado universitario en particular.

También en la capital, el delegado de la Junta se ha referido a otros proyectos enumerados por el presidente regional durante su intervención y que son “importantes para la atención de quienes más nos necesitan”. Así, Eusebio Robles ha avanzado que en el primer semestre de 2023 comenzarán las obras de la nueva residencia pública de Los Olmos. Este proyecto, tal y como ha recordado, contempla la rehabilitación del antiguo e histórico edificio del complejo sociosanitario de La Merced –antiguo Hospital Ortiz de Zárate– para crear un espacio residencial en el que se ofrezca la mejor calidad asistencial para las personas mayores. Con la apertura de este nuevo recurso se ampliarán de 80 a 120 las plazas públicas residenciales ofertadas en este centro sociosanitario.



A este proyecto se une también en la capital el nuevo Centro Residencial de Atención a Personas con Discapacidad, que constará de cuatro viviendas en régimen de semi independencia, y contará además con un centro de día para fomentar, a través de la realización de distintas actividades, las capacidades de sus usuarias y usuarios.



Asimismo, el Gobierno regional está trabajando para la puesta en marcha de un recurso para atender a las mujeres víctimas de agresión sexual. En este sentido, el delegado ha avanzado ya “que estamos en trámites para adquirir el inmueble donde se llevará a cabo la prestación de este nuevo servicio”.



Por otra parte, el delegado ha avanzado que en 2023 se pondrá en funcionamiento el Centro de la Mujer en Marchamalo, un nuevo recurso que será atendido por cuatro profesionales y que dará cobertura tanto a las mujeres de este municipio como de otras localidades vecinas.



Carreteras, movilidad y transporte



El desarrollo de zonas rurales de la provincia seguirá centrando buena parte de la acción futura del Gobierno regional. En este sentido, el delegado de la Junta ha avanzado que en la próxima legislatura se acometerán importantes actuaciones en carreteras de titularidad autonómica en la provincia de Guadalajara, muchas de ellas ubicadas en zonas despobladas, pero igualmente importantes en el objetivo de fijar población en el territorio, “uno de los grandes retos que nos hemos marcado desde este Gobierno”. Entre ellas, Eusebio Robles se ha referido al proyecto de mejora en 14 kilómetros de la carretera CM–1053, en La Toba, que supondrá una inversión de 3,6 millones de euros, y a la mejora de la CM–200, entre Almonacid de Zorita y Albalate de Zorita, en un tramo total de 3 kilómetros.



En el Corredor del Henares, el delegado de la Junta ha citado otras intervenciones, como la rehabilitación del firme de la Ronda Norte de Guadalajara, con una extensión total de 3 kilómetros, o las obras de mejora del firme en la travesía de Azuqueca de Henares, actuación que dio comienzo este pasado lunes.



En lo relativo al transporte, el delegado de la Junta ha avanzado que en el primer trimestre de 2023 se presentarán los nuevos proyectos pilotos de transporte sensible a la demanda en la Sierra Norte de Guadalajara y Molina de Aragón, “un modelo innovador” que permitirá atender las demandas de movilidad de las ciudadanas y ciudadanos de estas comarcas de una manera “eficaz y eficiente”.



Junto a este servicio, se pondrá en marcha un nuevo Astra que, con 50.000 euros de inversión, dará servicio a los municipios de Pioz, Pozo de Guadalajara y Chiloeches.



Además, el delegado de la Junta ha avanzado que en noviembre se firmará el nuevo convenio Astra con el Ayuntamiento de Marchamalo que, por valor de 304.000 euros, incluye la nueva línea hasta la Ciudad del Transporte, y se renovarán las concesiones y servicios del Plan Astra en El Casar, Humanes, Alovera y Cabanillas del Campo y el que cubre el itinerario Horche–Yebes. El objetivo, según ha explicado Eusebio Robles, es ofrecer a las ciudadanos y ciudadanos de la provincia un “servicio útil que adapta sus recorridos y frecuencias a las necesidades reales”.





Patrimonio natural y cultural



La promoción del patrimonio natural de la provincia vendrá de la mano de dos proyectos importantes: la creación de un Centro de Formación en Emergencias en el Medio Natural, para el que se trabaja con el Gobierno de España, en el que se desarrollará un programa específico para la homologación de la formación de especialistas en la lucha contra incendios y otras emergencias y la apertura de un nuevo Centro de Recepción de Visitantes en el municipio de Cantalojas, que se unirá a la red de Centros de Visitantes y Puntos de Información existentes en la provincia.



Asimismo, el delegado de la Junta ha reafirmado la voluntad del Gobierno regional de seguir trabajando para conseguir que la candidatura del ?Paisaje dulce y salado de Sigüenza y Atienza? sea declarado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.



Estos proyectos, según ha recalcado el delegado de la Junta, “son fruto del trabajo y no de la improvisación”. Eusebio Robles ha remarcado así la ardua labor realizada a lo largo de estos tres últimos años, “una legislatura que no ha sido fácil, que ha estado llena de vicisitudes, pero en la que no hemos dejado de trabajar y realmente creo que ha sido una legislatura rentable para la provincia de Guadalajara y en la que aún nos quedan unos meses para seguir desarrollando proyectos importantes para Guadalajara, porque seguimos siendo la locomotora de Castilla–La Mancha y eso es algo de lo que tenemos que estar orgullosos”, ha concluido.









