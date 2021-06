Estudiantes de Castilla-La Mancha, entre los cientos de contagiados en hoteles de Palma de Mallorca

El departamento de Salud Pública de Baleares ha iniciado un cribado entre todos los empleados de los aproximadamente "seis o siete" hoteles de la Playa de Palma en los que estaban hospedados estudiantes de varias comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha, contagiados por covid-19 con ocasión de viajes de estudios.



Por ahora no hay ningún empleado contagiado por este brote que ha supuesto el contagios de varios centenares de estudiantes -la cifra está aún por concretar- que han estado en Mallorca en viaje de estudios a principios de junio.



Salud Pública de Baleares sí ha detectado en Palma a cuatro estudiantes que estaban hospedados en hoteles y que han dado positivo, ha informado en rueda de prensa el portavoz del Comité Autonómico de Enfermedades Infecciosas de Baleares, Javier Arranz.



Por el momento se desconoce si este "importante" brote de estudiantes que afecta a centenares de jóvenes de al menos seis comunidades autónomas (Madrid, Valencia, Murcia, Aragón, País Vasco y Castilla-La Mancha) tuvo su origen en Mallorca o si algunos estudiantes ya portaban el virus de la covid-19 cuando llegaron.



En todo caso, Arranz ha insistido en la necesidad de que los jóvenes, de manera especial en la franja de edad entre los 17 y 29 años, dejen de lado la idea de "la alegría de vivir desenfrenadamente" y ha pedido que se respeten las medidas de seguridad para evitar los contagios.



Arranz ha subrayado que la situación es de "alto riesgo" cuando no se lleva la mascarillas en lugares cerrados, no se guarda la distancia de seguridad, en el interior o al aire libre, o se comparten cigarros y bebidas.



Salud Pública también está analizando las zonas de los hoteles donde se celebraron fiestas para clausurarlas si fuera necesario y está analizando "qué ha funcionado y qué no ha funcionado"