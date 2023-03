El Ejecutivo autonómico aborda en el Consejo Regional Gitano los avances en inclusión social, igualdad y participación de la población Romaní de Castilla-La Mancha

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha afirmado que con la Estrategia Regional del Pueblo Gitano “se va a ver cumplido un objetivo del presidente García–Page, y de todos los presentes y asistentes al Consejo Regional que hemos estado trabajando para que se pueda llevar a cabo” y con él, empezar un camino “emocionante e ilusionante”.



García Torijano ha anunciado que el presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, presidirá el acto institucional en conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano el martes, 11 de abril, en el Palacio de Fuensalida.



Toledo, 13 de marzo de 2023– El Gobierno regional, a través de la Consejería de Bienestar Social, ha convocado a los miembros del Consejo Regional del Pueblo Gitano para celebrar la reunión ordinaria de su asamblea y analizar los avances en inclusión social, igualdad de oportunidades y promoción de la participación de la población Romaní de Castilla–La Mancha.



El Consejo Regional Gitano es un órgano colegiado que constituye un espacio de reflexión y coordinación entre los distintos actores sociales, organizaciones no gubernamentales del movimiento asociativo gitano y la Administración autonómica.



Así, bajo la presidencia de la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, forman parte del mismo varios representantes de las consejerías de Sanidad; Educación, Cultura y Deportes y de Fomento; la Federación de Municipios y Provincias de Castilla–La Mancha, el Servicio de Salud de Castilla–La Mancha (SESCAM) y el Instituto de la Mujer, por parte de las administraciones e instituciones, mientras que en representación del tejido asociativo cuenta con la participación activa de una decena de asociaciones gitanas, así como de la Federación Regional Gitana, con su presidente, Jesús Cano, al frente.



La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha saludado a los asistentes a esta reunión, que se convoca anualmente y cuya finalidad es la promoción y la participación del movimiento asociativo gitano en el diseño y desarrollo de las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social con carácter integral, dirigidas a la promoción de la igualdad de oportunidades de dicha población.



En este sentido, García Torijano ha afirmado que el pueblo gitano está muy presente para el Gobierno regional “como el propio presidente ha mostrado reiteradamente con su apoyo y cercanía a las cerca de 40.000 personas gitanas que residen en Castilla–La Mancha”.



La Estrategia Regional para el Pueblo Gitano marca “un camino ilusionante”



Entre las grandes líneas de actuación impulsadas de forma conjunta entre la Administración regional y los representantes de las entidades gitanas, destaca la Estrategia Regional de Igualdad, Inclusión y Participación del Pueblo Gitano de Castilla–La Mancha 2023–2027.



La presentación de esta estrategia ha sido uno de los principales puntos del Orden del Día de Consejo Regional Gitano y la consejera la ha definido como “de Gobierno, que actúa de manera transversal y que cumple con los compromisos del presidente, tanto del programa electoral como del último Debate del Estado de la Región”.



De esta forma, “se va a ver cumplido un objetivo del presidente Emiliano García–Page, y de todos los presentes y asistentes al Consejo Regional que hemos estado trabajando para que se pueda llevar a cabo” y con él, empezar un camino “emocionante e ilusionante”, en el que se siga trabajando y avanzando con las mesas de trabajo que se van celebrando con las distintas consejerías.



Aquí, ha puesto como ejemplo de los grandes avances que se han dado en los últimos tiempos y fruto de este trabajo conjunto, a la unidad didáctica y el desarrollo del pueblo gitano en las aulas “que se está haciendo con la participación y colaboración de los docentes”. Sobre todo, ha destacado, “con la experiencia de las entidades, que aportáis tanto para poder conocer de primera mano las circunstancias y problemas que puedan ir surgiendo en la implementación de estos programas”.



Tal y como ha apuntado Bárbara García Torijano, la nueva estrategia sienta sus bases en dos importantes pilares. Por un lado, en el proceso de Participación Ciudadana en el que se registraron un total e 384 encuestas con aportaciones de personas, colectivos y entidades; y, por otro lado, en el Estudio sobre la Población Gitana en Castilla–La Mancha, elaborado por la doctora Vicenta Rodríguez Martín, profesora de la Universidad de Castilla–La Mancha y experta docente e investigadora en cuestiones sociales, realizado gracias a un convenio de colaboración entre la Consejería de Bienestar Social y la Universidad de Castilla–La Mancha.



Un acercamiento a la realidad y necesidades actuales del Pueblo Gitano en la región



La estrategia tiene como fin recoger el compromiso de la política regional y su cristalización en acciones dirigidas a “lograr la igualdad, participación e inclusión de la población gitana residente en Castilla–La Mancha dando respuesta a sus necesidades actuales desde el análisis de la realidad que viven hoy día en nuestra sociedad”, ha manifestado la consejera.



Su ámbito temporal 2023–2027, consta de tres ejes y nueve objetivos prioritarios, así como 29 líneas de actuación. En concreto, el Eje 1 ‘Inclusión’ incluye las políticas relacionadas con Educación, Empleo, Vivienda, Salud y combatir la Brecha Digital y consta de 21 líneas de actuación relacionadas con la educación, el empleo, el acceso a la vivienda, el derecho a la salud y el acceso a las nuevas tecnologías para luchar contra la brecha digital.



El Eje 2 se dedica a la Igualdad de Oportunidades y la No Discriminación y cuenta con cinco líneas de actuación; antigitanismo y no discriminación, igualdad y lucha contra la violencia de género y fomento y reconocimiento de la cultura gitana.



Y, por último, el Eje 3 fomenta la Participación a través de tres líneas de actuación, que tienen su mejor expresión en el Consejo Regional, y en la presencia del movimiento asociativo en las políticas públicas.



Preparación de la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano



Por último, los asistentes han planteado los preparativos para la conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano, que se festeja el 8 de abril. Una celebración que la consejera ha anunciado que será acogida, un año más, en el Palacio de Fuensalida, con un acto institucional presidido por el presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, y que tendrá lugar el martes, 11 de abril.





