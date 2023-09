El 'no' debate de investidura: “Nadie dice lo que se está negociando”

Emiliano García Page no hace alusiones sobre el debate de investidura del líder de PP, Alberto Núñez Feijóo: “No voy a hacer mucha valoración sobre el debate porque me quedo con el 'NO' debate”. Pero ha insistido en que lo que interesa es conocer las supuestas negociaciones: “Todos queremos saber lo que dicen unos que se está negociando, pero como nadie lo dice, no sabemos lo que se está negociando, es el debate de fondo”.

El presidente ha respondido a varias preguntas de los medios de la localidad ciudadrealeña de Fernán Caballero, donde ha asistido para inaugurar la modernización de los regadíos del embalse de Gasset. En referencia a los independentistas y la amnistía: “Llevan pidiendo esto todo el tiempo. El problema no es ser independentistas porque se puede pedir la independencia y eso es legítimo. El problema es saltarse la Constitución y saltarse las leyes”. Y los tilda: “Lo que son, son delincuentes constitucionales”.

Con respecto a si comparte opinión con Feijóo sobre este mismo tema, Page ha asegurado: “No sé las cosas que dijo ayer, lo he seguido poco”. “A parte de los debates parlamentarios, los demás también tenemos lío y había Consejo de Gobierno”. “Lo seguí muy indirectamente”.

El presidente castellanomanchego ha restado importancia al hecho de que fuera el exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, y no el Presidente en funciones, Pedro Sánchez, la persona que diese la réplica a Alberto Núñez Feijóo en el debate: “Sánchez es candidato a la siguiente investidura si fracasa esto, y su momento viene después”.