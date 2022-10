El Consejo de Gobierno da el visto bueno al anteproyecto de Ley de Atención a la Infancia de Castilla-La Mancha

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha afirmado que el objetivo principal de la Ley de Atención a la Infancia es garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia, así como el desarrollo integral en todas las facetas de su vida. Para ello, ha aseverado, “es necesario sensibilizar a toda la población y, especialmente, que los menores conozcan sus propios derechos”.



Toledo, 25 de octubre de 2022.– El Consejo de Gobierno ha tomado en consideración el anteproyecto de Ley de Atención a la Infancia de Castilla–La Mancha cuyo principal objetivo es garantizar la protección de la infancia y la adolescencia estableciendo, para ello, unas líneas de acción concretas basadas en prevenir, proteger, acompañar e intervenir.



Así lo ha avanzado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, en la rueda de prensa ofrecida junto al consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, en la que ambos han informado sobre los asuntos de sus respectivas competencias visados por el Consejo de Gobierno de este martes.



La consejera de Bienestar Social ha afirmado que, para ofrecer la garantía de protección que proporciona esta nueva legislación regional para que la infancia de Castilla–La Mancha pueda desarrollarse de forma integral en todas las facetas de su vida, “es necesario sensibilizar a toda la población y, especialmente, favorecer que los menores conozcan sus propios derechos”. Y es que, ha señalado, se trata de una ley que contempla la participación activa “no sólo de la administración, los profesionales, las entidades y los ciudadanos, sino de los propios niños, niñas y adolescentes”.



Además, ha añadido, otro objetivo fundamental es “promover una crianza basada en una parentalidad positiva y apostar por una atención especializada a familias, a los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad o riesgo más extremo”.



Con esta Ley, Castilla–La Mancha adapta su norma a la regulación nacional en materia de protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, actualizando procedimientos para detectar, valorar y atender situaciones de riesgo y apostando, en el caso de menores bajo tutela de la Administración, por proporcionar la protección en hogares de pequeñas unidades de convivencia, pero priorizando como medida más adecuada para la estabilidad del menor, la del acogimiento familiar.



Aspectos novedosos de la Ley



Como una de las novedades que incorpora esta ley, la titular de Bienestar Social ha destacado la figura de la ‘Adopción Abierta’, que da la posibilidad de mantener contacto con la familia biológica, especialmente cuando hay hermanos, y siempre que no perjudique la estabilidad emocional del menor.



Asimismo, se hace especial hincapié en el impulso a la transición a la vida independiente de los jóvenes al cumplir la mayoría de edad, fundamentalmente de aquellos que han sido tutelados por la Administración, han cumplido medidas judiciales o se encuentran en situación de vulnerabilidad o riesgo social.



Actualmente, “superamos los 1.000 niños tutelados por la propia Administración; 545 en acogimiento de familias y 452 en los hogares donde se cubren todas sus necesidades”, ha detallado la consejera.



También se recoge la adecuación de la norma regional a la estatal acerca de los centros de protección específicos de personas menores de edad que requieren de atención especializada y que se conciben como “última opción cuando la atención en recursos ordinarios con los apoyos existentes se haya revelado insuficiente y contraria al interés del menor”, tal y como ha señalado García Torijano, que ha añadido que esta nueva ley va orientada a “promover el retorno del menor con su familia de origen, siempre que sea posible y conforme al interés del niño o niña”. Al respecto, ha destacado también la incorporación de la perspectiva de género y el derecho a que “niños y niñas puedan desarrollar su propia identidad personal y sexual”.



En este sentido, se trabajará con los menores con un enfoque integral para garantizar la igualdad y prevenir, identificar y eliminar las situaciones de discriminación por razón de sexo o la violencia de género.



De igual forma, ha apuntado la consejera, “el funcionamiento de los hogares y centros residenciales respetará los derechos y la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI acogidas en los mismos”.



Una Ley de Infancia adaptada a los tiempos actuales



García Torijano ha manifestado que esta ley que promueve el Gobierno regional, “dando así cumplimiento a un compromiso electoral del presidente Emiliano García–Page”, es una ley que se centra especialmente en la prevención y en la atención, adecuándose a los tiempos actuales como el uso de las nuevas tecnologías “que, mal empleadas, pueden generar alteraciones en el normal desarrollo de la infancia y derivar en problemas como abuso sexual, acoso, ciberacoso o adicciones.



La Ley de Atención a la Infancia de Castilla–La Mancha, que cuenta con once títulos, 20 capítulos, 173 artículos, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales, ha de pasar ahora por el Consejo Consultivo, antes de poder ser enviada a las Cortes regionales para su debate y aprobación.



Es una ley que “se ha hablado, consensuado y debatido mucho, no solamente con los procesos participativos, sino también a través de las entidades del Tercer Sector, de los profesionales de dentro y fuera de la Administración y, por supuesto, esperamos que sea una ley que tenga ese consenso social y político en las Cortes de Castilla–La Mancha para seguir mejorando y avanzando como sociedad”, ha concluido Bárbara García.



I Encuentro Regional de la Infancia



En este marco, la consejera ha anunciado que el próximo 19 de noviembre, víspera de la celebración del Día de los Derechos del Niño, va a tener lugar en la ciudad de Guadalajara, en el Espacio Tyce, el I Encuentro de la Infancia de Castilla–La Mancha.



“Será una jornada lúdica, con actividades para niños y niñas, para que ellos y sus familias puedan conocer esta ley, así como todos los programas y políticas sociales que llevamos a cabo en materia de infancia y visibilizar los derechos del menor”, ha avanzado.







