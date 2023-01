El Consejo de Gobierno aprueba el Anteproyecto de Ley de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha asegurado que ésta es una ley que “apuesta por la Infancia, promoviendo la igualdad de oportunidades entre todos los niños y niñas en edades muy tempranas, que atiende a todos los menores y jóvenes de la región y da cobertura a sus familias, especialmente en los casos de mayor vulnerabilidad”.



García Torijano ha subrayado el amplio consenso social alcanzado con las entidades y agentes del sector de atención a la infancia en la redacción de esta Ley, y confía en que ésta consiga el mismo consenso político en su trámite de debate y aprobación en las Cortes.

Toledo, 10 de enero de 2023.– El Consejo de Gobierno ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia de Castilla–La Mancha que ofrece una visión más amplia de la atención y la protección a la infancia, contemplando actuaciones integrales en materia de prevención de situaciones de riesgo y apoyo a las familias.



Así lo ha anunciado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno en el Palacio de Fuensalida, donde ha recalcado que es una Ley adaptada a la nueva realidad social, que tiene como líneas de acción concretas prevenir, proteger, acompañar e intervenir, con la participación de toda la comunidad.



El proyecto se articula en una Exposición de Motivos, once Títulos, 17 Capítulos, 145 Artículos, una Disposición Adicional, una Disposición Transitoria, una Disposición Derogatoria y dos Disposiciones Finales. Un texto que se remitirá a las Cortes de Castilla–La Mancha, ya en forma de Proyecto de Ley, para su aprobación definitiva y entrada en vigor.



García Torijano ha asegurado que ésta es una ley que “apuesta por la Infancia, promoviendo la igualdad de oportunidades entre todos los niños y niñas en edades muy tempranas, que atiende a todos los menores y jóvenes de la región y da cobertura a sus familias, especialmente en los casos de mayor vulnerabilidad”.



Asimismo, ha añadido que “la infancia de hoy sirve para mejorar la sociedad de mañana. Por tanto, estamos contentos de poder elevarla y poder enmarcar en un marco legislativo el trabajo que se viene haciendo en Castilla–La Mancha y también de comprometernos a seguir actualizándonos y adaptándonos a los nuevos tiempos”.



Tal y como ha afirmado la consejera, “se trata de una ley que pone especialmente el foco en la prevención y atención, adecuándose a los tiempos actuales, con nuevas realidades relacionadas con el acceso y uso de nuevas tecnologías; de aquellas que pueden alterar el normal desarrollo de la infancia, como el abuso sexual infantil; y de aquellas presentes especialmente en la etapa adolescente, como el acoso y ciberacoso o las adicciones”.



Objetivos principales de la Ley



La titular de Bienestar Social ha repasado los objetivos de la nueva norma, que pasan por garantizar el ejercicio de los derechos de la infancia y la adolescencia, así como el desarrollo integral en todas las facetas de su vida mediante la sensibilización a toda la población y, especialmente, a los niños, niñas y adolescentes sobre sus derechos.



De igual forma, el texto recoge la promoción de competencias de crianza basadas en la parentalidad positiva y la atención especializada a familias, niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad o riesgo.



Además, garantiza que todas las personas menores de edad y jóvenes con los que se interviene desde el sistema de protección y desde el sistema de justicia juvenil, dispongan de apoyos adecuados a sus circunstancias específicas.



Y pone especial énfasis en trabajar los complejos procesos de transición a la vida independiente de las personas jóvenes al cumplir la mayoría de edad, especialmente de aquellas que han sido tuteladas por la Administración, han cumplido medidas judiciales o se encuentran en situación de vulnerabilidad o riesgo social.



Aspectos novedosos



García Torijano ha señalado algunos aspectos novedosos de esta ley con la que Castilla–La Mancha adapta su norma a la regulación nacional en materia de protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, recogiendo específicamente el reconocimiento de la condición de víctimas de violencia de género a los niños y las niñas inmersos en estas situaciones.



En materia de protección a la infancia, la ley potencia el trabajo con las familias para promover el retorno con su familia de origen siempre que sea posible y conforme al interés del niño o niña.



También ha recalcado que en el texto se recoge específicamente la atención a los menores bajo el enfoque de la perspectiva de género con el objetivo de construir relaciones igualitarias entre niñas y niños que ayuden a prevenir, identificar y eliminar las situaciones de discriminación por razón de sexo y la violencia de género, así como la garantía de que el funcionamiento de los hogares y centros residenciales respetará los derechos y la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI acogidas en los mismos.



Beneficiarios de la ley



La titular de Bienestar Social ha explicado que las personas beneficiarias de esta Ley de Atención a la Infancia son todos los niños, las niñas y los adolescentes de la región, pero especialmente aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad “aquellos niños que están tutelados por la Administración, los que pasan a ser ex tutelados, también los que están bajo medidas judiciales y todos aquellos niños y niñas que, a pesar de estar en sus hogares, se encuentran en una situación de vulnerabilidad”.



En este sentido, ha ofrecido algunos datos que reflejan la actuación en materia de atención a la Infancia, la Adolescencia y las Familias desde el Gobierno regional.



Concretamente, ha detallado que en 2022 han sido atendidos 69.688 niños, niñas y adolescentes y 30.318 familias en la región, a través de los 22 programas existentes de la red de atención a la infancia y a la familia, desarrollados en colaboración con 19 entidades sociales.



También mediante 70 hogares y centros del sistema de protección, cinco pisos de preparación para la vida independiente, de 391 familias que acogen a 517 de niños, niñas y adolescentes, así como siete centros socioeducativos para jóvenes, ha especificado la consejera.



Leyes emanadas de la Consejería de Bienestar Social en la legislatura



Por último, la consejera de Bienestar Social ha repasado las leyes que se han aprobado o tramitado en el área de la atención social en la presente legislatura “en la que se han dado grandes pasos en la protección social y se ha hecho un productivo trabajo en avances normativos”.



Así, junto a la Ley de Atención a la Infancia y la Adolescencia visada hoy por el Consejo de Gobierno, ha recordado que en enero de 2020 se aprobó la tan demandada Ley del Tercer Sector Social de Castilla–La Mancha, con la que se ha regulado el sector de las entidades sociales que atienden a las personas más vulnerables en la región.



También, más recientemente se ha enviado a las Cortes para su aprobación la Ley de Atención Temprana, que garantiza el derecho subjetivo a una Atención Temprana universal, pública y gratuita para tratar casos de trastornos del desarrollo en niños y niñas de cero a tres años.



“Un trabajo constante motivado por el empeño del Gobierno regional y del presidente en seguir mejorando la calidad de vida de los ciudadanos en la región y cuyos frutos estamos recogiendo en beneficio de todos y todas”, ha concluido Bárbara García.





