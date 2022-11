El Consejo de Gobierno aprobará el martes una Oferta Pública de Empleo de 1.700 plazas de las que 676 son para el Cuerpo de Maestros de 2024

Para Emiliano García–Page, el “gasto en educación” es siempre una gran inversión y ha garantizado que “no vamos a dejar de invertir”, argumentando que Castilla–La Mancha tiene un 45 por ciento más de gasto por alumno que teníamos hasta hace unos años, “lo que es un esfuerzo colectivo”, ha reconocido.

Cuenca, 18 de noviembre de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha anunciado hoy, en Cuenca, que el próximo martes, el Consejo de Gobierno aprobará una Oferta Pública de Empleo, OPE, que va a llegar a las 1.744 plazas, de las que 676 serán para el Cuerpo de Maestros del año 2024. El jefe del Ejecutivo regional hacía este avance en el marco de la celebración del Día de la Enseñanza que ha acogido el Teatro Auditorio ‘José Luis Perales’ de la ciudad de Cuenca.



En este contexto, tras entregar 34 reconocimientos junto a la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, el presidente ha dedicado sus primeras palabras a felicitar a toda la comunidad educativa y, como no podía ser de otro modo, a toda la sociedad conquense tras la designación de esta ciudad como capital nacional de la gastronomía para el año 2022.



“Celebramos un acto que es mucho más que de homenaje, es un acto de casi de recarga de pilas, de emoción y más ahora que hoy estamos de enhorabuena”, ha indicado, al tiempo que ha reconocido que “no he encontrado a nadie que haya venido a Cuenca y no le haya gustado y en 2023 vendrán a degustar Cuenca que, además, se lo merece”.



En este contexto, el presidente ha reconocido que la sociedad actual debe al personal docente todos los avances que se han ido registrando en los últimos años. “Es imposible pensar que hemos llegado hasta aquí sin el esfuerzo de las anteriores generaciones y de una gran cadena educativa que es importante y transcendental”, ha argumentado.



La necesidad de un buen sistema educativo



“Hay quien llegó a pensar que de la crisis se salía cerrando colegios o universidades”, ha lamentado el jefe del Ejecutivo regional, que se ha comprometido de nuevo con esta comunidad al advertir que “no sólo nunca vamos a salir de una crisis dejando de educar, sino que probablemente no seamos capaces de salir de la crisis sin un buen sistema educativo. Es algo fundamental y claro”.



El presidente ha aprovechado la ocasión para destacar la importancia de la enseñanza presencial y se ha mostrado convencido de que “el trabajo del profesorado no es sustituible porque se trata de una auténtica vocación pública”.



Para Emiliano García–Page, el “gasto en educación” es siempre una gran inversión y ha garantizado que “no vamos a dejar de invertir”, argumentando que Castilla–La Mancha tiene un 45 por ciento más de gasto por alumno que teníamos hasta hace unos años, “lo que es un esfuerzo colectivo”, ha reconocido.



Así mismo, ha reivindicado la enseñanza en valores, convencido de que “si vamos bien, la educación tiene mucho que ganar”.









Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando