María Ángeles Martínez ha reiterado la petición realizada ayer por parte de García–Page al Gobierno de España para que ponga en marcha las ayudas de funcionamiento para las provincias de Cuenca, Soria y Teruel.

María Ángeles Martínez se ha referido también al impulso en materia de obras que el Ejecutivo autonómico va a realizar en la ciudad de Cuenca donde en el primer trimestre del año comenzarán las del Centro de Alto Rendimiento que se ubicará en El Terminillo impulsado por el Grupo Herce y las del Parque Científico Tecnológico de Economía Circular ubicado en Los Palancares, además de empezar a acometer en ese primer trimestre las obras de accesibilidad al Casco Antiguo de Cuenca.

Cuenca, 5 de octubre de 2022.– El centro de discapacidad que se ubicará en la ciudad de Cuenca contará con cuatro unidades convivenciales de ocho plazas cada una y habitaciones individuales.



Así lo ha dado a conocer la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles Martínez, durante una rueda de prensa en la que ha valorado los anuncios realizados ayer por el presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, durante la celebración del Debate del Estado de la Región y en la que ha estado acompañada de los delegados de Hacienda y Administraciones Públicas, Igualdad y Educación, Cultura y Deportes, Ramón Pérez Tornero, Lourdes Luna y Sonia Isidro, respectivamente.



María Ángeles Martínez ha detallado que se trata de un centro de carácter residencial de última generación que se ubicará en la zona de El Terminillo y que contará con espacios polivalentes y accesibilidad universal y ha añadido que las unidades convivenciales estarán ubicadas en planta baja.



En este sentido, la delegada de la Junta en Cuenca ha añadido que la intención del Ejecutivo autonómico es llevar a cabo otro centro para personas con discapacidad también en la localidad de Motilla del Palancar a lo que se sumarán los anuncios realizados ayer por el presidente regional en esta materia como una vivienda en la localidad de Mota del Cuervo y un aula de atención temprana en Iniesta además de abrir la residencia de mayores de Cañete.



Importancia de ayudas de funcionamiento para la provincia de Cuenca



En este sentido, ha añadido que “son ayudas que van a completar de manera decidida la Ley Medidas Económicas, Sociales y Tributarias de Castilla–La Mancha frente a la Despoblación y que así se comprometieron en los presupuestos de 2022 y todavía no se han ejecutado”.



Impulso al Plan X Cuenca y 7,2 millones de euros para la mejora de carreteras



La delegada de la Junta en Cuenca se ha referido también al impulso al Plan X Cuenca y ha avanzado que uno de los próximos pasos será ampliar las frecuencias de los servicios que unen Huete a Tarancón, Huete a Cuenca, Villar del Maestre a Cuenca y Mira a lo que se destinará un presupuesto de 450.000 euros.



Es por ello que ha recordado que ayer el Consejo de Ministros autorizó un gasto de 14 millones de euros dirigidos a subvencionar a la región de los servicios de movilidad territorial de la provincia de Cuenca.



Asimismo, en materia de carreteras ha remarcado la apuesta por la mejora de tres carreteras de titularidad autonómica como son la CM–3101 entre Hontanaya y Osa de la Vega con un presupuesto de 3,8 millones de euros; en la CM–3009 entre Villarejo de Fuentes y la CM–3118 con un presupuesto de 1,5 millones de euros y en la CM–3009 entre Saelices y Almonacid del Marquesado con un presupuesto de 1,9 millones de euros y ha asegurado que el Ejecutivo autonómico no renuncia ni a la autovía de La Alcarria entre Tarancón y Guadalajara ni a la de Cuenca– Albacete en la que se trabaja en la exposición de los proyectos públicos que estarán antes de que acabe la legislatura para información.



Impulso a las obras en la ciudad de Cuenca



La delegada de la Junta se ha referido también a las obras que se llevarán a cabo en la antigua Delegación Provincial de Educación para que albergue los servicios de igualdad y de atención a víctimas de violencia de género en la provincia y donde se invertirán alrededor de dos millones de euros.



Tubería Manchega, proyectos empresariales y ATC



La responsable del Gobierno regional en la provincia de Cuenca se ha referido a la petición del Gobierno de Castilla–La Mancha al Gobierno de España para la ampliación de la tubería manchega a la localidad de Tarancón para su desarrollo industrial.



En este sentido, se ha congratulado de los proyectos empresariales que están llegando a la provincia como puede ser el de Toro Verde con 37 millones de euros de inversión y la generación de 500 puestos de trabajo directos.



Y es que tal y como ha indicado la delegada de la Junta en Cuenca, este tipo de proyectos si generan inversión y ha mostrado su rechazo al proyecto del ATC en Villar de Cañas, “nos mantenemos firmes en que no lo queremos en la provincia”.



Deducciones fiscales y prolongación de los contratos COVID



Antes del repaso a los anuncios provinciales, Maria Ángeles Martínez se ha referido a las deducciones fiscales anunciadas ayer por García–Page y que beneficiarán al 87 por ciento de la población y ha puesto como ejemplo que los contribuyentes podrán deducirse de la cuota las siguientes cuantías por declaración: 200 euros para rentas inferiores a 12.000 euros, 150 euros para rentas inferiores a 21.000 euros, y 100 euros para rentas inferiores a 30.000 euros y podrá incrementarse en 50, 37,5 o 25 euros respectivamente, por cada hijo a cargo del contribuyente.



Para finalizar ha mencionado la prórroga de los contratos COVID comprometidos hasta el 31 de diciembre, que se verán ampliadas hasta el 30 de junio de 2023 para que estos profesionales puedan “quedarse y optar de manera meritoria a consolidar su posición”, ha explicado.



Y no ha querido olvidarse del incremento de entre un cinco y un 15 por ciento de las cuantías de las prestaciones del Sistema de Dependencia para las rentas más bajas.

















