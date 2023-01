Castilla-La Mancha, satisfecha con el establecimiento de caudales ecológicos en el río Tajo, que responde a la aplicación de criterios técnicos

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha recordado que hay cinco sentencias del Tribunal Supremo que obligan a establecer caudales ecológicos.



Martínez Arroyo ha explicado que en la región “el 85 por ciento de la superficie agrícola es de secano, con pequeños y medianos agricultores de explotaciones familiares que no tienen acceso al agua para regar”.

Madrid, 7 de enero de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha está satisfecho con los caudales ecológicos aprobados en el Consejo Nacional del Agua, que “responden a los criterios técnicos”. Así de claro se ha mostrado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, en una entrevista en el programa radiofónico ‘Agropopular’, de COPE.





Martínez Arroyo ha recordado que la nueva planificación hidrológica “responde a lo que habíamos trabajado entre todos desde el inicio de esta planificación” en el Consejo Nacional del Agua y, a su juicio, “el Gobierno de España ha actuado de manera absolutamente correcta, ya que hay cinco sentencias del Tribunal Supremo que obligan a incluir los caudales ecológicos en la planificación hidrológica. No solamente en la del Tajo, sino en todas las planificaciones”.





Según ha explicado el titular de Agricultura, “lo que se ha propuesto es que esa aplicación sea gradual para favorecer, precisamente, a los usuarios del trasvase en el Levante” y que “la adaptación sea progresiva”. De esta forma, hasta el año 2027, los caudales irían aumentando, hasta alcanzar 8,65 metros cúbicos por segundo en Aranjuez cuando acabe la planificación hidrológica que está a punto de aprobarse. “Es la clave de esta planificación y me parece que es muy razonable”, ha afirmado el consejero.





Respecto a las demandas de agua para regadío que llegan desde Levante, Martínez Arroyo ha recordado que existe la posibilidad de recibir agua desalada y que, desde Castilla–La Mancha, “no queremos perjudicar a ningún agricultor del Levante”, ofreciendo buscar medidas para que el agua desalada “sea menos costosa”. El consejero, asimismo, ha querido hablar en nombre de los agricultores de Castilla–La Mancha, donde el 85 por ciento de la superficie agrícola es de secano asegurando que también hay que considerar “a esos pequeños y medianos agricultores de explotaciones familiares que no tienen acceso a esta agua en nuestra Comunidad Autónoma” para regar.





El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha dicho que el Ejecutivo autonómico, encabezado por el presidente Emiliano García–Page, está a la espera “del dictamen del Consejo de Estado”, que podría estar listo para mediados del mes de enero, y que, posteriormente, será el Consejo de Ministros quien apruebe el Real Decreto de Planificación junto con sus nueve anexos, uno de ellos para el río Tajo.





Agua para beber





Francisco Martínez Arroyo también ha recordado que Castilla–La Mancha “es siempre solidaria” y que si Levante necesita agua para consumo humano “hay que hacer ese trasvase”, si bien, “más allá de esto, entendemos que hay que buscar soluciones al regadío” que no sean trasvasar agua.





El consejero ha reivindicado que “la España interior también es España y los ciudadanos que viven en el Alto Tajo también son ciudadanos de nuestro país y, desde luego, merecen nuestra atención”. Por eso, en Castilla–La Mancha, “no hay ninguna guerra del agua”, sino que se pide “la aplicación de las sentencias del Tribunal Supremo” y se solicita “la búsqueda de soluciones para todos”.





Durante la emisión del programa ‘Agropopular’, también ha intervenido, como cada semana, el alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores, que ha pedido que llegue a su municipio agua a través de la Tubería a la Llanura Manchega. Martínez Arroyo le ha indicado que desde el Gobierno de Castilla–La Mancha se está trabajando con el Ministerio para la Transición Ecológica, “que ya tiene la propuesta” para que la Tubería llegue a La Roda. “Estoy convencido de que en estos primeros meses del año 2023 vamos a tener una muy buena noticia en el sentido de que el agua en calidad y cantidad suficiente va a estar garantizada para todos los vecinos de La Roda”, ha concluido el consejero.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando