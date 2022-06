Castilla-La Mancha mejora el diagnóstico y tratamiento de lesiones malignas de la piel gracias a su programa integral de Teledermatología

El director general de Asistencia Sanitaria del SESCAM, José Antonio Ballesteros, ha analizado la evolución de Dercam, dos años después de su implantación de forma integral en toda la región, que ha permitido reducir el tiempo de respuesta del especialista en Dermatología de 60 días a menos de una semana, de media.

Albacete, 13 de junio de 2022.– Castilla–La Mancha ha logrado mejorar el diagnóstico y tratamiento de lesiones malignas de la piel gracias al trabajo desarrollado por los profesionales de Atención Primaria y Dermatología de toda la región a través del programa de telemedicina Dercam y que ha permitido reducir los tiempos medios de respuesta de las teleconsultas pasando de una media de 60 días a menos de una semana.



Así lo ha puesto de manifiesto en Albacete el director general de Asistencia Sanitaria del SESCAM, José Antonio Ballesteros, durante la rueda de prensa organizada por la AECC de Albacete con motivo de la celebración del Día Europeo de la Prevención ante el Cáncer de Piel.



Ballesteros ha recordado que fue en junio de 2020 cuando el Gobierno regional culminó la implantación de este programa, primero integral de teledermatología en toda España, que ha logrado incrementar la accesibilidad, equidad y calidad de la asistencia dermatológica en Castilla–La Mancha.



Dercam, que comenzó su andadura en 2007, se ha convertido en la vía de derivación a los Servicios de Dermatología desde Atención Primaria gracias a la adecuación realizada en 2020 y que ha permitido multiplicar casi por 14 las consultas que se realizaban antes del cambio del modelo. De hecho, según los datos del programa, se ha pasado de enviar 6.096 teleconsultas en 2019 a 84.699 en 2021.



“La modificación de la vía de acceso a Dermatología ha supuesto un gran avance en el tiempo que esperan los pacientes para recibir una evaluación por parte de un Servicio de Dermatología, menos de una semana desde que el médico de familia envía la teleconsulta hasta la respuesta del dermatólogo, cuando antes de la implantación global el tiempo medio de respuesta era de 60 días”, ha confirmado Ballesteros.



En este sentido, ha detallado que, en la actualidad, se están realizando 7.058 interconsultas al mes cuando antes de la pandemia eran 508.



Para el director general, además de la mejora de los tiempos de respuesta, Dercam supone también una mejora en la priorización y cribado de la patología dermatológica a las consultas de Dermatología presenciales. Esto ha supuesto que las consultas con diagnóstico de patología tumoral se hayan podido ver en los Servicios de Dermatología con más antelación, beneficiándose los pacientes de un diagnóstico y tratamiento más precoz.



El sistema es capaz de gestionar toda la información que genera el paciente desde que acude a su médico de familia hasta que finalmente es dado de alta por el especialista del hospital. Sin necesidad de que el paciente deba desplazarse a un centro hospitalario, desde las propias consultas de los médicos de Atención Primaria se puede consultar al dermatólogo por medio de la captura de una imagen de las lesiones de la piel y su envío junto a los datos clínicos más importantes.



Más tecnología y formación



El director general ha explicado que se han adquirido 70 dermatoscopios nuevos para los centros de salud donde no tenían, a fin de que todos los Equipos de Atención Primaria dispongan de ellos.



Hace dos años se dotó a todos los equipos de una cámara fotográfica y el SESCAM desarrolló una aplicación denominada Clinicam, que permite al facultativo la captura de imágenes de un dispositivo móvil que son encriptadas y solo pueden utilizarse en la propia aplicación mientras permanezca almacenada en el dispositivo o a través de Dercam, una vez se ha transferido a la historia clínica.



El programa de teledermatología conlleva además la formación continua de los profesionales para mejorar el diagnóstico precoz y la capacitación de lesiones malignas. Para ello, desde el SESCAM, de marzo a junio de este año se han organizado cursos de foto clínica, teledermatología y dermatoscopia en ocho gerencias y en los próximos meses se llevarán a cabo en las gerencias restantes.



Además, la herramienta DERCAM va a disponer de un atlas dermatológico con fotografías organizadas por patologías que serán de gran ayuda para los profesionales de Atención Familiar y Comunitaria, tanto en su formación como de ayuda en el diagnóstico, puesto que es un atlas conformado, en la actualidad, por más de 1,6 millones de imágenes.



Cribados de cáncer de colon y cérvix



El director general ha aprovechado el foro brindado hoy por la AECC para poner el foco en dos programas de cribado de cáncer como son el de colon y recto y el de cérvix, para profundizar y que cale el mensaje en la sociedad de que deben participar en ambos programas una vez son invitados, puesto que, el sistema sanitario de Castilla–La Mancha está preparado para dar respuesta a esa participación de la ciudadanía.



“La diferencia entre participar o no puede ser vital. Según los datos que manejamos, un cáncer de colon detectado de forma precoz tiene un 90 por ciento de índice de supervivencia a los cinco años, mientras que este porcentaje baja al 50 por ciento de no hacerlo de forma precoz”, ha detallado el director general.



Ballesteros ha informado que, en la provincia de Albacete, el Programa de Detección Precoz de Cáncer de Colon y Recto ha permitido detectar 229 casos de cáncer, 810 adenomas de alto riesgo pre–neoplásicas y 3.053 adenomas benignos que también se han extirpado.



En cuanto al Programa de Cérvix, el director general ha destacado que 62.516 mujeres de Albacete ya han sido invitadas a participar, realizándose, en los últimos dos años, un total de 34.521 citologías que han permitido detectar de forma precoz 309 lesiones de alto riesgo y 7 casos de lesión neoplásica.





