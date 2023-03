Castilla-La Mancha instará al Gobierno de España a aplicar, “antes de verano”, las nuevas reglas de explotación del Trasvase fijadas por ley

Emiliano García–Page ha incidido en el hecho de que “hayan tenido que pasar 40 años de Autonomía, 15 de denuncias ante el Tribunal Supremo y cuatro sentencias para que finalmente el Tajo no sea el único río de toda Europa que no tenga cauce mínimo”, ha enfatizado.



El presidente regional se ha preguntado “por qué en el Levante, por cada hectárea de secano, hay tres de regadío”, mientras que en Castilla–La Mancha “hay tres de secano por cada una de regadío”. En este sentido, ha señalado que “no es que no tengamos regantes”, sino que se trata “de tener el agua, obviamente”, ha razonado.

Talavera de la Reina (Toledo), 22 de marzo de 2023.– El presidente regional, Emiliano García–Page, ha avanzado que el Ejecutivo autonómico aprobará, “la semana que viene”, en la reunión del Consejo de Gobierno, “una resolución instando al Gobierno de España a que no agote el plazo de un año” para aplicar las nuevas “reglas de explotación del trasvase”, ha expuesto. Por este motivo, ha anunciado que solicitará la entrada en vigor de las nuevas normas “en cuestión de meses, incluso antes del verano”, ha remarcado.



Así lo ha puesto de manifiesto, esta tarde, el presidente García–Page en el transcurso del acto institucional que, con motivo del Día Mundial del Agua, se ha celebrado en el Teatro Palenque de Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo.



En este marco, el jefe del Gobierno castellanomanchego se ha preguntado “por qué hay que esperar un año si la Ley ya está clara” y ha puesto de relieve que “este es el momento” y que “no vamos a cejar en este empeño” de activar las reglas de explotación “conforme a la Ley que se ha aprobado”, ha mantenido.



Paralelamente, el presidente regional ha reiterado la convocatoria, para este jueves, de un Consejo de Gobierno extraordinario que se celebrará “no para recurrir el Plan del Tajo, sino para defender el Plan del Tajo”, ha señalado, en alusión a las intenciones del Gobierno valenciano de solicitar la suspensión cautelar de los caudales aprobados por el Gobierno de España. “Está muy claro lo que queremos, y esta batalla es de las que realmente merecen la pena”, ha concluido.



Un Día Mundial del Agua muy especial



En la Ciudad de la Cerámica y bajo el lema ‘El agua que nos une’, Emiliano García–Page ha presidido el primer acto de Día Mundial del Agua con un nuevo Plan Hidrológico del Tajo que reduce progresivamente las derivaciones de agua hacia el Levante.



Por ello, el mandatario castellanomanchego ha valorado que “hayan tenido que pasar 40 años de Autonomía, 15 de denuncias ante el Tribunal Supremo y cuatro sentencias para que finalmente el Tajo no sea el único río de toda Europa que no tenga cauce mínimo”, ha enfatizado.



“No sé si somos conscientes de que lo que ha pasado no es una cosa cualquiera”, ha proseguido, al tiempo que ha reclamado “unidad de fondo, unidad de verdad” en Castilla–La Mancha.



Autonomía en la defensa de los intereses de Castilla–La Mancha



En su intervención, García–Page se ha reconocido como “totalmente autónomo para defender esta tierra frente a unos y frente a otros”. De igual modo, ha asegurado preferir “ser paleto en mi tierra defendiendo lo que es nuestro, a tener un título académico en mirar hacia otro lado cuando se trata de defender las cosas”, ha apuntado.



De este modo, ha respondido el presidente de la Comunidad Autónoma a quienes le han calificado como “cateto, por defender el agua” y ha reclamado la idoneidad de “defender el agua aquí, y allí”, es decir, dentro y fuera de Castilla–La Mancha.



Secano y regadío, una comparación desigual



En relación al uso agrícola del agua, Emiliano García–Page se ha preguntado “por qué en el Levante, por cada hectárea de secano, hay tres de regadío”, mientras que en Castilla–La Mancha “hay tres de secano por cada una de regadío”. A este respecto, ha señalado que “las cuentas son elementales” y “que no es por que no tengamos regantes”, sino que “se trata, obviamente, de tener el agua”, ha concluido.



Un reconocimiento merecido



Por último, el presidente García–Page ha adelantado que, el próximo 31 de mayo, con motivo del Día de Castilla–La Mancha, se reconocerá “el mérito especial” de Paco Blázquez, quien será nombrado Hijo Adoptivo de Castilla–La Mancha. “Le tenemos que estar agradecido porque, jubilado, sigue trabajando en casa preparando pliegos y alegaciones” relacionadas con el agua”, ha aplaudido en relación a este servidor público de la Junta.



En este acto institucional “de celebración” que ha contado con cientos de asistentes, el jefe del Ejecutivo autonómico ha estado acompañado por el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo; el delegado de la Junta en la provincia de Toledo, Javier Úbeda; el presidente de la Diputación Provincial de Toledo, Álvaro Gutiérrez; y la alcaldesa talaverana, Agustina García Élez, entre otras autoridades.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando